ప్రజలకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై నమ్మకం పెంచిన మీకు అభినందనలు: మంత్రి లోకేశ్
ప్రయోగాల ద్వారా బోధిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు - వారి తీరు ఆకట్టుకునేలా ఉందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రశంసలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 7:28 PM IST
Minister Nara Lokesh Praises Teachers: పిల్లల తలరాతను మార్చేది టీచర్లు. పిల్లలకు వినూత్నంగా విద్యను అందించేందుకు ఎంతోమంది ఉపాధ్యాయులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ సమాచారం తన దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే మంత్రి లోకేశ్ వారు చేస్తున్న కృషిని ప్రశంసిస్తున్నారు. పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులు పిల్లల పట్ల చూపించే ప్రేమ, బోధించే విధానాన్ని చూసి స్పందిస్తున్న మంత్రి తనదైన రీతిలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా చింతలూరు గ్రామంలోని మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు ఉడతా వెంకటేశ్వరరావు బోధిస్తున్న యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ పద్ధతులు చాలా బాగున్నాయని మంత్రి లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పిల్లలకు TaRL (Teaching at Right Level) కిట్, క్షేత్ర పర్యటనలు, ప్రయోగాల ద్వారా బోధిస్తున్న తీరు ఆకట్టుకునేలా ఉందని కొనియడారు. తమ పాప ఉడతా వైష్ణవిని ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చదివిస్తూ, ప్రజలకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై నమ్మకం పెంచుతున్నందుకు అభినందనలు తెలుపుతున్నానని అన్నారు.
బడి ఆవరణలో కిచెన్ గార్డెన్ ద్వారా కూరగాయలు, న్యూట్రీ గార్డెన్ ద్వారా పండ్లు పండిస్తూ పిల్లలకు సేంద్రియ వ్యవసాయం, పోషక విలువల గల ఆహారం, పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి బోధిస్తున్న తీరు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోందని తెలిపారు. 'గుడ్ టచ్', 'బ్యాడ్ టచ్', సామాజిక అంశాలు, వినూత్న బోధనా పద్ధతుల గురించి విద్యార్థుల్లో చైతన్యం నింపే వీడియోలు చాలా బాగున్నాయని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.
హృదయపూర్వక అభినందనలు: బాపట్ల పట్టణం వృక్షనగర్ మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఎస్జీటీగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న యాతం సౌజన్య వినూత్న విద్యాబోధనతో పిల్లల సమగ్ర విద్యా, విజ్ఞాన వికాసానికి దోహదపడుతున్నారని మంత్రి లోకేశ్ అభినందించారు. ‘DIKSHA’ ప్లాట్ ఫాంలో ఈ-కంటెంట్ తయారు చేయడం, టీచర్ హ్యాండ్బుక్ రాయడం, ప్రశ్నాపత్రాల తయారీ, ట్రైనింగ్ రిసోర్స్ పర్సన్గా ఏపీ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మిషన్లో భాగం కావడం చాలా సంతోషమన్నారు.
ఎఫ్ఎల్ఎన్, జాదూయి పిఠరా కిట్లను ఉపయోగిస్తూ పిల్లలకి అర్థమయ్యేలా పాఠాలు చెబుతున్న తీరు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోందని ప్రశంసించారు. వినూత్న విద్యాబోధన, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఎలా తయారు చేయాలి? కిట్లు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనే అంశాలపై చేసిన వీడియోలను 'SOWJANYATLM' అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్లో పోస్ట్ చేసి కోట్లాదిమందికి చేరుస్తున్న సౌజన్య టీచర్కు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నట్లు మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.
పురాతన వస్తువులు సేకరించి: అనకాపల్లి జిల్లా బాపడుపాలెం మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పడానికి, వారితో ఆడుతూ పాడుతూ, పునాది అభ్యసనాల ద్వారా విద్యా వికాసానికి పాటుపడుతున్న ఉపాధ్యాయుడు కొరుపోలు గంగాధర్కి మంత్రి లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు. పురాతన వస్తువులు సేకరించి, ‘GR.Antiques’ పేరుతో బడిలో ప్రదర్శించి, వాటి చరిత్రను, ఉపయోగాన్ని పిల్లలకు వివరించిన తీరు బాగుంది మాస్టారు అని కొనియడారు. వినూత్న బోధనా పద్ధతులు, విద్యార్థుల అభ్యసనాలను లక్షలాది ఫాలోవర్లు ఉన్న తమ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ద్వారా ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిసి చాలా సంతోషించానని మంత్రి అన్నారు.
