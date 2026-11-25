'నీ ఆత్మవిశ్వాసం ఓ అద్భుతం' - మనోహర్ను అభినందించిన మంత్రి నారా లోకేశ్
Lokesh Congratulat Disabled Person: మంత్రి నారా లోకేశ్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో దివ్యాంగుడైన ఓ బాలుడి డ్యాస్ వీడియోని పోస్టు చేశారు. ఆ దివ్యాంగుడి ప్రతిభను ప్రశంసించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 6:34 PM IST
'అంగవైకల్యం కేవలం శరీరానికే కానీ మనసుకు కాదు' , కాళ్లు లేకపోతే ఏం ? మనసులో ఆటంకం లేకపోతే చాలు అన్న వాక్యాలను నిజం చేసి చూపిస్తున్నాడు మనోహర్. సోషల్ మీడియాలో ఆ దివ్యాంగుడి డ్యాన్స్ వీడియో చూపిన ఏవరైనా ఒక్క క్షణం ఆగిపోక తప్పదు. నాటు నాటు పాటకు అతడు వేస్తున్న స్టెప్పులు చూస్తే అందరూ ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
ఆది కేవలం డ్యాన్స్ మాత్రమే కాదు. అతడి జీవిత విజయం. ఈ వీడియో ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ దృష్టిలో పడింది. చూసిన వెంటనే ఆయన మనోహర్ గురించి ఆరా తీశారు. తర్వాత తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో ఆ వీడియోను పంచుకుంటూ, హృదయపూర్వకంగా అభినందించారు. "నీ సంకల్పానికి ఆ విధి సైతం చప్పట్లు కొట్టి అభినందించాల్సిందే మనోహర్. నీ ఆత్మవిశ్వాసం ఓ అద్భుతం" అని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. మనోహర్ కేవలం డ్యాన్సర్ మాత్రమే కాదు. అతడు షాట్పుట్ అథ్లెట్ కూడా. పాటలు కూడా పాడతాడు. శారీరక పరిమితిని దాటి, ప్రతిభను నిరూపిస్తున్న అతడి కథ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి. మనోహర్ లాంటి వందలాది దివ్యాంగులకు ఆర్డీటీలో నైతిక విలువలతో కూడిన విద్య, క్రీడలు, జీవన నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తున్నారని తెలిసి తాను సంతోషించానని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
నీ సంకల్పానికి ఆ విధి సైతం చప్పట్లు కొట్టి అభినందించాల్సిందే మనోహర్. నీ ఆత్మవిశ్వాసం ఓ అద్భుతం. సోషల్ మీడియాలో నీ డాన్స్ వీడియో చూసి వివరాలు తెలుసుకున్నాను. నాటు నాటు పాటకు డ్యాన్సే కాదు, మనోహర్ షాట్ పుట్ అథ్లెట్, పాటలు కూడా పాడతాడట. ఆర్డీటీలో మనోహర్ లాంటి వందలాది దివ్యాంగులకు నైతిక విలువలతో కూడిన విద్య, క్రీడలు, జీవన నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తున్నారని తెలిసి చాలా సంతోషించాను. ఆకాశమే హద్దుగా ప్రయత్నిస్తున్న మీరు బాలబాలికల భవిష్యత్తుకు వెలుగు దీపికలు. నిండైన ఆత్మవిశ్వాసపు ప్రతీకలు.. మీ ప్రతిభ అనన్య సామాన్యం. మీ అందరికీ అభినందనలు, ఆశీస్సులు.— Lokesh Nara (@naralokesh) November 24, 2026
"ఆకాశమే హద్దుగా ప్రయత్నిస్తున్న మీరు బాలబాలికల భవిష్యత్తుకు వెలుగు దీపికలు. నిండైన ఆత్మవిశ్వాసపు ప్రతీకలు. మీ ప్రతిభ అనన్య సామాన్యం" అని ఆయన అభినందించారు. మనోహర్ కథ చెప్పేది ఒకటే - అంగవైకల్యం శరీరానికే కానీ, సంకల్పానికి కాదు.
నీ సంకల్పానికి ఆ విధి సైతం చప్పట్లు కొట్టి అభినందించాల్సిందే మనోహర్. నీ ఆత్మవిశ్వాసం ఓ అద్భుతం. సోషల్ మీడియాలో నీ డాన్స్ వీడియో చూసి వివరాలు తెలుసుకున్నాను. నాటు నాటు పాటకు డ్యాన్సే కాదు, మనోహర్ షాట్ పుట్ అథ్లెట్, పాటలు కూడా పాడతాడట. ఆర్డీటీలో మనోహర్ లాంటి వందలాది దివ్యాంగులకు నైతిక విలువలతో కూడిన విద్య, క్రీడలు, జీవన నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తున్నారని తెలిసి చాలా సంతోషించాను. ఆకాశమే హద్దుగా ప్రయత్నిస్తున్న మీరు బాలబాలికల భవిష్యత్తుకు వెలుగు దీపికలు. నిండైన ఆత్మవిశ్వాసపు ప్రతీకలు.. మీ ప్రతిభ అనన్య సామాన్యం. మీ అందరికీ అభినందనలు, ఆశీస్సులు -నారా లోకేశ్, విద్యాశాఖ మంత్రి
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