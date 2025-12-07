మాకు అండగా నిలిచిన ప్రవాసాంధ్రులను గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం: మంత్రి లోకేశ్
డాలస్లో తెలుగు డయాస్పోరా సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేశ్ - స్పీడ్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మారిందని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 10:25 AM IST|
Updated : December 7, 2025 at 10:53 AM IST
Minister Lokesh Participated in Telugu Diaspora Meeting: విడాకులు, మిస్ఫైర్లు, క్రాస్ఫైర్లు లేకుండా కూటమీ మరో 15 ఏళ్లు రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తుందని విద్య, ఐటీశాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 75 ఏళ్ల వయస్సులోనూ సీఎం చంద్రబాబు 20 ఏళ్ల కుర్రాడిలా పరిగెడుతున్నా ఆ స్పీడ్ను ఇంకా తాను అందుకోలేకపోతున్నానని అన్నారు. రెడ్ బుక్ తన పని తాను చేసుకుపోతుందని, చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన ఎవరినీ వదిలిపెట్టేది లేదని స్పష్టం చేశారు. తాము ఎలాంటి కక్షసాధింపులకు పాల్పడటం లేదని తన తల్లిని అవమానించిన వారిని వదిలిపెట్టనని హెచ్చరించారు. 'వై నాట్ 175' అంటే ప్రజలే 'వై నాట్ 11' అని వైఎస్సార్సీపీని ఆలౌట్ చేశారని ఎద్దేవా చేశారు.
అమెరికాలోని డాలస్లో తెలుగు డయాస్పోరా సమావేశంలో మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. లోకేశ్కు అక్కడ తెలుగువారు పెద్ద ఎత్తున్న పాల్గొని ఘనస్వాగతం పలికారు. అభిమానులు కేరింతలు, ప్రవాసాంధ్రుల జోష్ మధ్య లోకేశ్ వారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. స్పీడ్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మారిందని అభివర్ణించారు. అమెరికాలో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఎంబీయే చదవటంతో పాటు వరల్డ్ బ్యాంక్లో పనిచేసిన తనకు అమెరికాతో దాదాపు 9 ఏళ్లు అనుంబంధం ఉందని గుర్తు చేసుకున్నారు. చంద్రబాబుని 53 రోజులు పాటు అక్రమంగా బంధించినప్పుడు అమెరికాలోని ప్రవాసాంధ్రులు పెద్దఎత్తున బయటకు వచ్చి తమకు అండగా నిలిచారని లోకేశ్ ప్రశంసించారు.
ఈ సమావేశం చూసిన తర్వాత టీమ్ 11కి నిద్ర పట్టదని ఎద్దేవా చేశారు. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ అని కొనియడారు. అభివృద్ధికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చంద్రబాబు నిలిచారని స్పష్టం చేశారు. ఏదో ఒకరోజు తాను కూడా చంద్రబాబు స్పీడ్కు దరిదాపుల్లోకి వస్తానని లోకేశ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
రికార్డ్లు కూడా తిరిగి రాస్తాము: 2019 నుంచి 2024 వరకు ఎంతటి విధ్వంస పాలన జరిగిందో అందరీకి తెలుసని లోకేశ్ అన్నారు. చంద్రబాబు, పవనన్న ఫోటోలు పెట్టి బాక్సింగ్ చేసిన వారిని ప్రజలే ఫుట్బాల్ ఆడుకున్నారని అన్నారు. సిద్ధం సిద్ధం అని బయలుదేరిన పార్టీని ప్రజలు భూస్థాపితం చేశారని దుయ్యబట్టారు. ప్రవాసాంధ్రుల మద్దతుతో కూటమి సూపర్ హిట్ అయిందని కొనియడారు. రాబోయే రోజుల్లో రికార్డ్లు కూడా తిరిగి రాస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్లు ఉంటే ఒక్క ఏపీలోనే డబుల్ ఇంజన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్ ఉందని లోకేశ్ అన్నారు.
కేంద్రంలో ప్రధాని మోదీ నాయకత్వం, ఏపీలో చంద్రబాబు నాయకత్వం, తనకు అన్న సమానమైన పవనన్న నాయకత్వంతో ముందుకు వెళ్తున్నామని మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు. 2019 నుంచి 2024 వరకు తాము ఏపీ నుంచి వచ్చాం అని చెప్పుకునేందుకు సిగ్గుపడే వాళ్లని గుర్తు చేశారు. ఒకే రాష్ట్రం, ఒకే రాజధాని, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ తమ నినాదమని తేల్చిచెప్పారు. 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలన్నదే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. ప్రభుత్వ కొనసాగింపు చాలా అవసరమన్న లోకేశ్ గుజరాత్, ఒడిశాలో ఒకే ప్రభుత్వం ఉండటం వల్ల అభివృద్ధి జరిగిందని వివరించారు.
రాష్ట్రంలో మరో 15 ఏళ్లు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండటం ఖాయమని చెప్పారు. కలిసికట్టుగా పని చేస్తామని పవన్ కల్యాణ్ కూడా అంటున్న వ్యాఖ్యలను లోకేశ్ గుర్తు చేశారు. ప్రతిపక్షంలో అండగా నిలిచిన ప్రవాసాంధ్రులను గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటామని అన్నారు. కేవలం జాబ్ సీకర్స్గా మాత్రమే కాకుండా జాబ్ క్రియేటర్స్గా మనం తయారు కావాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.
