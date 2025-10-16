ETV Bharat / state

భారత్‌ను తిరుగులేని శక్తిగా ప్రధాని మోదీ మారుస్తున్నారు: మంత్రి లోకేశ్

గుజరాత్‌ సీఎంగా దేశ ప్రధానిగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు - 25 ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉన్నా తొలి ఏడాది ఎలా కష్టపడ్డారో ఇప్పుడూ అలాగే కష్టపడుతున్నారన్న లోకేశ్

NARA LOKESH IN KURNOOL MEETING
NARA LOKESH IN KURNOOL MEETING (ETV)
Published : October 16, 2025 at 3:41 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 5:27 PM IST

NARA LOKESH IN KURNOOL MEETING : భారత్‌ను తిరుగులేని శక్తిగా ప్రధాని మోదీ మారుస్తున్నారని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. మన నమో అంటే విక్టరీ ఆయన ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా విజయమే అన్నారు. కర్నూలులో ఏర్పాటు చేసిన 'సూపర్‌ జీఎస్టీ-సూపర్‌ సేవింగ్స్‌' సభలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ "గుజరాత్‌ సీఎంగా దేశ ప్రధానిగా మోదీ 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. 25 ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉన్నా తొలి ఏడాది ఎలా కష్టపడ్డారో ఇప్పుడూ అలాగే కష్టపడుతున్నారు. గుజరాత్‌ను శక్తిమంతమైన రాష్ట్రంగా మార్చారు. దేశాన్ని సూపర్‌ పవర్‌గా మార్చారు మన నమో.

గతంలో ఉగ్రదాడులు జరిగితే ఐరాస లేదా ఇతర దేశాల సాయం కోరేవారు. మన నమో రూటే వేరు ఆయన కొట్టిన దెబ్బకు పాక్‌ దిమ్మ తిరిగింది. అమెరికా పన్నులు పెంచితే పెద్ద దేశాలే వణికిపోయాయి. ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు సింహం ముందు కాదు అనేది నమో స్టైల్‌. ప్రధాని గుండె ధైర్యం ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌. నమోకు దేశ ప్రజలంటే నమ్మకం, మనకు నమో అంటే నమ్మకం. దసరా, దీపావళి కలిసి వచ్చినట్లుగా సూపర్‌ జీఎస్టీ-సూపర్‌ సేవింగ్స్‌. బ్రిటీష్‌ వారిని గడగడలాడించిన ఉయ్యాలవాడ నర్సింహారెడ్డి పుట్టిన నేల. కర్నూలు జిల్లా ప్రజల రాజసం కొండారెడ్డి బురుజు" అని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.

భారత్‌ను తిరుగులేని శక్తిగా ప్రధాని మోదీ మారుస్తున్నారు: మంత్రి లోకేశ్ (ETV)

లోకేశ్​తో ప్రధాని ముచ్చట్లు: ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయంలో స్వాగతం పలికేందుకు వెళ్లిన మంత్రి లోకేశ్​తో బరువు బాగా తగ్గిపోయావంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సరదా వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా పర్యటన కోసం ప్రధాని ఉదయం ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న విషయం తెలిసిందే. గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్ నజీర్‌, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌తో కలిసి లోకేశ్‌ ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా లోకేశ్‌తో మోదీ మాట్లాడుతూ "గతసారి చూసినప్పటికంటే ఇప్పుడు చాలా బరువు తగ్గావు. త్వరలోనే మీ నాన్నలా తయారవుతావు" అని వ్యాఖ్యానించారు.

PM Modi Visits Srisailam Temple: కర్నూలు పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మొదట శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్నారు. అర్చకులు, ఆలయ అధికారులు ఆయనకు వేద మంత్రోచ్చారణల మధ్య స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ, భ్రమరాంబ అమ్మవారు, మల్లికార్జున స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మోదీతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ కూడా స్వామివార్లను దర్శించుకున్నారు. ఇద్దరు నేతలూ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

పంచామృత రుద్రాభిషేకం - ఖడ్గమాల పూజలు : ప్రధాని మోదీ మల్లికార్జున స్వామివారికి పంచామృతాలతో రుద్రాభిషేకం చేశారు. తరువాత భ్రమరాంబ దేవికి ఖడ్గమాల, కుంకుమార్చన పూజల్లో పాల్గొన్నారు. తర్వాత శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రం వైపు ప్రధాని పయనమయ్యారు. పూజల అనంతరం ప్రధాని మోదీ శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. అక్కడి శివాజీ దర్బార్‌ హాల్‌, ధ్యాన మందిరాలను ప్రధాని మోదీ తిలకించారు. దేశభక్తి, ధర్మరక్షణకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు స్ఫూర్తి కేంద్రంలోని ప్రదర్శనలపై ఆసక్తి చూపారు. ప్రధాని వెంట చంద్రబాబు, పవన్‌ కల్యాణ్‌ కూడా శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. కేంద్రం నిర్వహణ పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని, స్ఫూర్తి కేంద్ర నిర్వహణ బాగుందంటూ ట్రస్టు నిర్వాహకులను అభినందించారు. తర్వాత ప్రధాని మోదీ భ్రమరాంబ గెస్ట్‌హౌస్‌కు వెళ్లారు.

శ్రీశైలం మల్లన్న సేవలో ప్రధాని మోదీ - భ్రమరాంబ, మల్లికార్జున స్వామివార్లకు పూజలు

