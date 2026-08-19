డేటా సెంటర్లకు ఏడాదికి 3 టీఎంసీలు - విశాఖలో నీటికి ఇబ్బంది రాదు: మంత్రి లోకేశ్
డేటా సెంటర్లు దేశ డేటా సార్వభౌమత్వానికి కీలకం - కొత్త కూలింగ్ టెక్నాలజీలతో నీటి వినియోగం మరింత తగ్గుదల - పోలవరం నీటిలో పారిశ్రామిక కేటాయింపుల నుంచే నీరు అందిస్తామన్న మంత్రి లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:18 PM IST
Minister Nara Lokesh Over Visakha Data Center: విశాఖ కేంద్రంగా ఏఐ హబ్ దేశానికే తలమానికంగా రూపుదిద్దుకుంటుందని డేటా కేంద్రాల అనుమతుల విషయంలో ఎటువంటి పర్యావరణ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడడం లేదని ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. డేటా సెంటర్లపై అసెంబ్లీలో జనసేన ఎమ్మెల్యే నాగమాధవి అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానమిచ్చారు. విశాఖలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుతో నగరానికి నీటి కొరత వస్తుందంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని మంత్రి ఖండించారు. డేటా సెంటర్లపై అపోహలు వ్యాప్తి చేయడం సరికాదని, దీన్ని కలిసికట్టుగా అందరూ ఎదుర్కోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
డేటా సెంటర్లు ఏఐ ఆధారిత డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, దేశ డేటా సార్వభౌమత్వానికి కీలకమని స్పష్టం చేశారు. 6.5 గిగావాట్ల సామర్థ్యం పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే ప్రస్తుత సాంకేతికత ప్రకారం ఏడాదికి సుమారు 3 టీఎంసీల నీరు అవసరమవుతుందని, కొత్త కూలింగ్ టెక్నాలజీలతో నీటి వినియోగం మరింత తగ్గుతుందని తెలిపారు. డేటా సెంటర్లకు పోలవరం నీటిలో పారిశ్రామిక కేటాయింపుల నుంచే నీరు అందిస్తామని, విశాఖ నగర ప్రజల నీటి సరఫరాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని స్పష్టం చేశారు.
'నగర అవసరాలకు పోలవరం నీటిని గ్రావిటీ ద్వారా 18 నెలల్లో అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. డేటా సెంటర్ల కోసం ప్రత్యేక పైప్లైన్లు ఏర్పాటు చేస్తాం. ఒక గిగావాట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్తో పోలిస్తే డేటా సెంటర్ నీటి వినియోగం దాదాపు పదో వంతే. సీఎం చంద్రబాబు నిర్దేశించిన 6.5 గిగావాట్ల డేటా సెంటర్ కేటాయింపుల లక్ష్యం ఇప్పటికే పూర్తైంది, పర్యావరణ బాధ్యతతో పనిచేసే సంస్థలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తాం.' -లోకేశ్, ఐటీ, విద్యాశాఖమంత్రి
లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేస్తాం: విశాఖ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రపంచ స్థాయి లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు. శాసనసభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఆళ్లగడ్డ డిగ్రీ కళాశాల, గ్రంథాలయాల అభివృద్ధిపై అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానం ఇస్తూ యువతను మొబైల్ ఫోన్ నుంచి దూరంగా ఉంచేందుకు గ్రంథాలయాలు ఎంత తోడ్పడుతాయని, వీటిని తప్పనిసరిగా అభివృద్ధి చేస్తామని వివరించారు. దాతల సహకారంతో స్థానిక శాసనసభ్యులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఆయా పట్టణాలు నగరాలు గ్రామాల్లో గ్రంథాలయాల అభివృద్ధికి చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. ఆళ్లగడ్డ డిగ్రీ కళాశాల మౌలిక సదుపాయాలకు చర్యలు చేపడతామని వివరించారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో ప్రధానమైన గ్రంథాలయం అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మంత్రి లోకేశ్ చెప్పారు.
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