కాకినాడ సీఐఐ సదస్సులో రూ.4,256 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు: మంత్రి లోకేశ్
Kakinada CII Summit: కాకినాడ సీఐఐ సదస్సులో రూ.4,256 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు వచ్చాయని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. ఈ పెట్టుబడులతో 14 వేల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:17 PM IST
Minister Lokesh on Investment Proposals at Kakinada CII Summit: కాకినాడ కేంద్రంగా గోదావరి జిల్లాల్లో పెట్టుబడుల జోరు పెంచేలా సీఐఐ ప్రాంతీయ సదస్సులో రూ.4,256 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు వచ్చాయని మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. ఈ పెట్టుబడులతో 14 వేల మందికిపైగా ఉద్యోగాలు కల్పించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. బ్లూ ఎకానమీ, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (MSME) అభివృద్ధిలో గోదావరి జిల్లాలు కీలక పాత్ర పోషించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
ఈ ప్రాంతంలోని పెట్టుబడి అవకాశాలను పారిశ్రామికవేత్తలకు పరిచయం చేయడమే లక్ష్యంగా కాకినాడలో ప్రాంతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. విశాఖపట్నం నుంచి కాకినాడ వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం ఉందని చెబుతూ వేగవంతమైన నిర్ణయాలు, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఏపీని ఎంచుకోవాలని పెట్టుబడిదారులకు పిలుపునిచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను మంత్రి లోకేశ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Delighted that the CII Regional Conference in Kakinada has drawn investment proposals worth ₹4,256 crore, with the potential to create over 14,000 jobs. Godavari districts are ready to lead Andhra Pradesh's blue economy and MSME growth. The regional conference today will showcase the immense investment opportunities in this region. From Vizag to Kakinada, the message to investors is clear: Choose Speed, Choose AP! #ChooseSpeedChooseAP #CIIPartnershipSummit— Lokesh Nara (@naralokesh) October 12, 2026