40 లక్షల మందిపై తుపాను ప్రభావం - 1,238 గ్రామాల ప్రజలు తరలింపు: మంత్రి లోకేశ్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 7:24 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 7:39 PM IST

Minister Nara Lokesh on Cyclone Montha: మొంథా తుపాను ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష చేస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. దీనిపై ప్రధాని మోదీ కూడా సీఎంతో మాట్లాడారని వివరించారు. తుపాను ప్రభావంపై సచివాలయంలో మంత్రులు లోకేశ్, అనిత మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా లోకేశ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి ఎలాంటి సాయం కావాలన్నా చేస్తామని కేంద్రం చెప్పిందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో 40 లక్షల మంది ప్రజలపై తుపాను ప్రభావం ఉంటుందని వెల్లడించారు. కాకినాడ, కోనసీమ, బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాలపై ఈ తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపారు.

364 పాఠశాలలను తుపాను కేంద్రాలుగా మార్చామని ఇప్పటికే విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు సిద్ధం చేశామని మంత్రి వివరించారు. సముద్ర తీరం, లోతట్టు ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దని ప్రజలను కోరుతున్నామని అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. ఎర్రకాలువ పరిస్థితిపై గోపాలపురం ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 1,238 గ్రామాల నుంచి ప్రజలను తరలించామని వెల్లడించారు. తుపానుపై ఎమ్మెల్యేలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించడం అనేది మా తొలి ప్రాధాన్యత అని అలానే గతంలో హుద్‌హుద్‌, తిత్లీ తుపాన్లను ఎదుర్కొన్న అనుభవం మాకు ఉందని మంత్రి అన్నారు. రోడ్లపై పడిన చెట్లను 10 నిమిషాల్లో తొలగించాలని సీఎం ఆదేశించారని ఇంక తుపానుపై క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులంతా సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. ప్రమాదకరంగా ఉన్న హోర్డింగ్‌లు, బోర్డులు తొలగించామని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.

క్షణాల్లో సహాయ కార్యక్రమాలు: మొంథా తుపానును సమర్థంగా ఎదుర్కొని, ప్రాణ నష్టం లేకుండా చేేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు హొం మంత్రి అనిత తెలిపారు. అన్నిశాఖలతో సమన్వయం చేసుకుని ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేకుండా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. విపత్కర పరిస్థితుల్లో గతంలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించిన ఆర్టీజీస్ ఎంతగానో ప్రభుత్వానికి సహాయపడుతుందని అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వినియోగించి ఎక్కడ ఘటన జరిగినా క్షణాల్లో తెలుసుకుని అందుకు అనుగుణంగా సహాయ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజలంతా ప్రభుత్వం చేసే సహాయ కార్యక్రమాలకు సహకరించాలని మంత్రి అనిత విజ్ణ్నప్తి చేశారు.

అప్రమత్తమైన సర్కార్​: కోస్తాంధ్ర తీరాన్ని మొంథా తుపాను సమీపిస్తుండటంతో ప్రభుత్వం అప్రమతమైంది. తీవ్ర తుపాను కారణంగా కోస్తాంధ్రలోని విశాఖ, ఉమ్మడి ఉభయగోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో ప్రభావం చూపనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 22 జిల్లాలోని 403 మండలాలపై మొంథా తుపాను ప్రభావం ఉండనుందని, అత్యవసర పరిస్థితి ఎదుర్కోనేలా మండలాల వారీగా 488 కంట్రోల్ రూమ్​లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. మొత్తం 1204 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి 75 వేల 802 మందిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు.

219కి పైగా మెడికల్ క్యాంపులను వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. అత్యవసర సమాచార వ్యవస్థ కోసం 81 వైర్ లెస్ టవర్లను సైతం రాష్ట్రప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందని అధికారులు తెలిపారు. 21 పైగా భారీ సైజు ఆస్కా ల్యాంపులను కూడా సిద్ధం చేసింది. జేసీబీలు, ప్రోక్లెయినర్లు, క్రేన్లు 1447ను, 321 డ్రోన్లను సర్కారు సిద్ధంగా ఉంచింది. కూలిన చెట్లు తొలగించేందుకు 1040 యాంత్రిక రంపాలను అందుబాటులో పెట్టింది. తుపాను ప్రభావంపై ఇప్పటి వరకూ 3.6 కోట్ల మందికి మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా సంక్షిప్త సమాచారం ద్వారా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

వర్షప్రభావం రీత్యా 865 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పశుగ్రాసాన్ని అధికారులు సిద్ధం చేశారు. తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 38 వేల హెక్టార్ల పంట నష్టం జరిగినట్టు ప్రాథమిక అంచనా. 1.38 లక్షల హెక్టార్ల ఉద్యాన పంటలు కూడా ప్రభావితం అయిందని, ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకూ నెల్లూరు జిల్లా ఉలవపాడు 12.6 సెంటిమీటర్లు, సింగరాయకొండ 10.5 సెంటీమీటర్లు, కావలిలో 12.2 సెంటిమీటర్లు, దగదర్తి 12 సెంటిమీటర్లు, బి.కోడూరు 6 సెంటిమీటర్లు, కళింగపట్నంలో 7 సెంటిమీటర్లు, విశాఖపట్నం, తునిలో 2 సెంటిమీటర్లు వర్షపాతం నమోదైంది.

తీవ్ర తుపానుగా 'మొంథా' - తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు

ప్రజలకు సహాయ సహకారాలు అందించండి - కూటమి శ్రేణులకు చంద్రబాబు పిలుపు

Last Updated : October 28, 2025 at 7:39 PM IST

