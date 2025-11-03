ETV Bharat / state

2 రోజుల్లో 410కు పైగా ఒప్పందాలు - 9 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు: నారా లోకేశ్

స్వదేశీ పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ దేశంలో నెంబర్‌ 1గా ఉందన్న లోకేశ్ - సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు తర్వాత విదేశీ పెట్టుబడుల ఆకర్షణలోనూ అగ్రస్థానం లక్ష్యమని వెల్లడి

Minister Nara Lokesh on CII Partnership Summit: విశాఖలో ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో జరిగే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో దాదాపు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలకుపైగా విలువ చేసే 410కు పైగా ఒప్పందాలు జరగనునున్నాయని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ వెల్లడించారు. వీటి ద్వారా దాదాపు 9 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాల కల్పన జరగనుందన్నారు.

స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంతో రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు సాధిస్తున్నామని నారా లోకేశ్​ వెల్లడించారు. గత 16 నెలల్లో 10 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు సాధించామని తెలిపారు. స్వదేశీ పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో ఇప్పటికే నెంబర్ 1గా నిలిచామని వ్యాఖ్యానించారు. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు తర్వాత విదేశీ పెట్టుబడుల ఆకర్షణలోనూ నెంబర్ 1గా నిలుస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఉండవల్లిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ మాట్లాడారు.

స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌తో 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించాం: నారా లోకేశ్ (ETV)

3 ప్రధాన నినాదాలతో పెట్టుబడులు ఆకర్షణ: విజనరీ లీడర్ చంద్రబాబు నాయకత్వం, డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ 3 ప్రధాన నినాదాలతో పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు. యువగళం పాదయాత్రలో యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల కల్పన డిమాండే ఎక్కువ వినిపించిందని అన్నారు. అందుకే 20 లక్షల ఉద్యోగాల హామీ ప్రకటించామని తెలిపారు. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పాలసీల వల్ల రాష్ట్రానికి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని వెల్లడించారు. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు కర్టన్ రైజర్ వీడియోను ఆవిష్కరించారు.

అన్ని జిల్లాలు సమానంగా అభివృద్ధి: ఒకే ప్రభుత్వం కొనసాగితేనే రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి సాధ్యం అని వివిధ రాష్ట్రాల్లో రుజువైందని మంత్రి నారా లోకేశ్​ గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలను సమానంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఏ ఒక్క ప్రాంతం అని కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్రాభివృద్దే తమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. పారిశ్రామిక క్లస్టర్స్ ఏర్పాటు ద్వారా అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించామన్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ 11 సీట్లకు పరిమితం కావటంతో ఇక ఆ పార్టీ అధికారంలోకి రాదనే నమ్మకంతో పెట్టుబడిదారులు రాష్ట్రానికి వస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజలు తెలివైన వారు కాబట్టే జగన్​కు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా రద్దు చేశారని తెలిపారు. అరాచకాలు, విధ్వంసం చేసే పార్టీలను ప్రజలు ఒప్పుకోరు అనే నమ్మకం పారిశ్రామిక వర్గాల్లో నెలకొందని అన్నారు.

సరైన సమయంలో వాస్తవాలు బయటపెడతాం: ప్రభుత్వం - పెట్టుబడిదారులు - ప్రజలు భాగస్వామ్యంతోనే అనుకున్నది సాధిస్తామని నారా లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు రాకుండా వైఎస్సార్సీపీ ఎన్నో కుట్రలు పన్నుతోందని మండిపడ్డారు. ప్రజల సహకారంతోనే అన్ని కుట్రలు ఛేదిస్తామని తెలిపారు. సరైన సమయంలో అన్ని వాస్తవాలు బయటపెడతామన్నారు.

ప్రజలు అంత తేలిగ్గా మోసపోయేంత అమాయకులు కాదని, వైఎస్సార్సీపీ కుట్రల పట్ల ఎప్పటికప్పుడు చైతన్యవంతులు కావాలని కోరారు. వైఎస్సార్సీపీ ఏదైనా పరిశ్రమ తెచ్చేందుకు సహకరిస్తే, ఆ క్రెడిట్ వాళ్లకే ఇస్తా అని తెలిపారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా వాళ్ల రాష్ట్రాన్ని కించపరిస్తే సహించరని, ఏపీలో మాత్రం వైఎస్సార్సీపీది అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితి అని ఆక్షేపించారు.

410కు పైగా ఒప్పందాలు జరగనునున్నాయి: విశాఖలో ఈ నెల 14 ,15 తేదీల్లో జరిగే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో 410కు పైగా ఒప్పందాలు జరగనునున్నాయని మంత్రి నారా లోకేశ్​ తెలిపారు. ఒప్పందాల విలువ 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. వీటి ద్వారా 9 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాల కల్పన జరగనుందన్నారు. 2 రోజుల్లో 48 సెషన్స్ భాగస్వామ్య సదస్సులో జరగనున్నాయని, 45 దేశాల నుంచి దాదాపు 300 మందికి పైగా ప్రతినిధులు సదస్సుకు హాజరు కానున్నట్లు చెప్పారు.

అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అంటే ఏంటో చేసి చూపెడతాం: గూగుల్ వచ్చిందని సంబరపడి సరిపెట్టుకోవట్లేదన్న అయన, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అంటే ఏంటో చేసి చూపెడతామని స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​ను అన్ని రంగాల్లో నెంబర్1 స్థానంలో నిలబెట్టాలన్నదే లక్ష్యమని తేల్చిచెప్పారు. నిన్న ముంబై క్రికెట్ మ్యాచ్​కు వెళ్లినా, మరెక్కడికి వెళ్లినా పెట్టుబడిదారుల్ని మాత్రం కలవకుండా ఉండట్లేదని స్పష్టం చేశారు.

చర్చకు రాకుండా బయట ఈ డ్రామాలేంటి?: తుపాను ప్రాంతాల పర్యటన అంటూ బయలుదేరుతున్న జగన్ ఎవరినీ చంపకుండా ఉంటే చాలని మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఎద్దేవా చేశారు. మద్యంలో డబ్బులు తీసుకోవట్లేదని తాను ప్రమాణం చేసేందుకు సిద్ధమని, మద్యం కుంభకోణంలో డబ్బులు తీసుకోలేదని జగన్ తన పిల్లలపై ప్రమాణం చేయగలడా అని సవాల్ చేశారు. అసెంబ్లీలో జగన్ చర్చకు రాకుండా బయట ఈ డ్రామాలేంటని ప్రశ్నించారు. చట్టాలు ఉల్లంఘించిన వారిని శిక్షించే విషయంలో కుల, మత, ప్రాంతాలు, పార్టీలు చూడమని స్పష్టం చేశారు. కల్తీ మద్యంపై దాడులు చేసింది కూటమి ప్రభుత్వం, పట్టుకుంది తెలుగుదేశం ముసుగులో ఉన్న నాయకుల్ని అన్నారు.

జగన్ బీసీల వ్యతిరేకి కాబట్టే అతని పార్టీకి 11 సీట్లు వచ్చాయని విమర్శించారు. బీసీ యువకుడైన చంద్రయ్య కొడుక్కి ఉద్యోగం రాకుండా అడ్డు పడింది వైఎస్సార్సీపీ కాదా అని నిలదీశారు. అన్ని ఆధారాలతో అడ్డంగా దొరికారు కాబట్టే జోగి రమేష్ అరెస్టు అయ్యారన్నారు. ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తూ సోషల్ మీడియాలో విష ప్రచారం చేసేవారిపై కఠిన చర్యలు ఉండబోతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. తాను అనని మాటలు అన్నట్లుగా వక్రీకరించిన సాక్షితోపాటు దాని అనుబంధ మీడియా సంస్థలు తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొంటాయని హెచ్చరించారు. భారతీ రెడ్డిపై అసభ్య పోస్టు పెట్టిన తెలుగుదేశం కార్యకర్తను సైతం అరెస్టు చేశామని వెల్లడించారు. మొంథా తుపానును ఎదుర్కొనే విషయంలో మంత్రులంతా టీమ్ వర్క్​గా పని చేశామని తెలిపారు.

