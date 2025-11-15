ఏఐను అనుసరించడం కాదు - మనమే ముందుండి నడిపిద్దాం: మంత్రి లోకేశ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ను భారత్కు టెక్ రాజధానిగా మారుస్తాం - లోకేశ్ సమక్షంలో ప్రభుత్వం 6 సంస్థలతో ఎంవోయూ ఒప్పందం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 3:42 PM IST
Minister Nara Lokesh on Artificial Intelligence: కృత్రిమ మేథ మానవాళికి ముప్పు కాదని మానవత్వాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతుందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఉద్ఘాటించారు. విశాఖ సీఐఐ సదస్సులో 'ఏఐ – భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలపై' జరిగిన చర్చలో ఆయన ప్రసంగించారు. ఏఐని అందిపుచ్చుకోడానికి ఏపీ మూడు విధాలుగా ముందుకెళ్తుందని వెల్లడించారు.
ఈజ్ ఇండియా రెడీ ఫర్ అథెంటిక్ ఏఐ’ నివేదికను మంత్రి నారా లోకేశ్ విడుదల చేశారు. ఏఐను అనుసరించడం కాదు, మనమే ముందుండి నడిపిద్దాం. రీ స్కిల్లింగ్, అప్ స్కిల్లింగ్తో అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుందాం. ఏఐ ద్వారా 9.7 కోట్ల కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయి. పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిన ప్రతీసారి ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయి. పరిశ్రమల పనితీరును ఏఐ సమూలంగా మార్చేస్తోంది. వచ్చే ఐదేళ్లలో విజయవాడలో 30 వేల మంది యువతకు ఉద్యోగ నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వనున్నారని అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ను భారత్కు టెక్ రాజధానిగా మారుస్తామని విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. నారా లోకేశ్ సమక్షంలో ప్రభుత్వం 6 సంస్థలతో ఎంవోయూ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అభివృద్ధి, పరిపాలన, భాగస్వామ్యాన్ని నేడు ఇన్నోవేషన్ నిర్ణయిస్తోందని గుర్తు చేశారు. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక పారిశ్రామికవేత్త తయారు కావాలన్నది తమ విజన్ అని లోకేశ్ వెల్లడించారు. 2029 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఇన్నొవేషన్ ఆధారిత రాష్ట్రంగా మార్చాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు.
ఈ రంగంలో 20 వేలకు పైగా స్టార్టప్లు, లక్ష ఉద్యోగాలు, 10 ప్రధాన రంగాల్లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లను ఏర్పాటు చేయడం తమ లక్ష్యమన్నారు. ప్రతిభను గ్రామస్థాయిలోనే గుర్తించి వారి ఆలోచనను పెంచడంతో పాటు వాటిని అమలు పరిచే విధంగా కృషి చేయడం జరుగుతోందని గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమ, విద్యాసంస్థలు, పెట్టుబడిదారులు ఆవిష్కర్తలను కలిపే ఒక వేదిక ఇది అని వెల్లడించారు.
మంత్రి నారా లోకేశ్ సమక్షంలో ఏపీ వాగ (AP VAGA), స్టార్టప్ యూఏఈ, క్వాంటమ్ ఏఐ, AIM/AIG, స్టార్టప్ రన్ వే, ఆర్ఆర్పీ (RRP) ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. ఆర్ఆర్పీ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ రూ.10 వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుందని మంత్రి తెలిపారు. ఆర్ టిఐహెచ్ – వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ – ఇన్నోవేషన్, ఇంక్లూజన్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే అంశంపై సీఐఐ పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్లో మంత్రి లోకేశ్ ముఖ్య అతిథిగా కీలకోపన్యాసం చేశారు.
నెలకు 50 వేలు సంపాధించే వ్యాపారవేత్త లక్ష రూపాయలు సాధించేలా చేయడమే తమ లక్ష్యమని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఇలా చేసినప్పుడే ఆర్థిక వ్యవస్థ 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇంటికో పారిశ్రామకవేత్త-ఏపీపై దాని ప్రభావం అంశంపై సీఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ రెండోరోజు జరిగిన సదస్సులో లోకేశ్ మాట్లాడారు. వ్యాపారవేత్తలు తమ రంగంలో అభివృద్ధి సాధించేలా నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు.
ఐటీ రంగం వల్లే పారిశ్రామికవేత్తలు అభివృద్ధి చెందుతారు. అయితే ఇది ఒక భాగం మాత్రమే అని భావిస్తా. ఇంకా చాలా చేయవచ్చు. చాలా సాధించవచ్చు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో వ్యాపారవేత్తలు ఎంతో పురోగతి సాధిస్తున్నారు. వీటిపై ప్రభుత్వం ఉత్సాహంగా ఉంది. నెలకు 50 వేలు సంపాదించే వాపారవేత్త లక్ష రూపాయలు సంపాదించేలా ప్రయత్నిస్తున్నాం. కొంతమంది నెలకు 5 లక్షలు సంపాదిస్తుంటే దాన్ని 25 లక్షలకు అభివృద్ధి చేసేలా మేం ఉత్సాహంగా పని చేస్తున్నాం. ఇలా చేసినప్పుడే 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమికి చేరుకుంటాం. ఇక్కడ ఉన్న వాపారవేత్తలతో పని చేసేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. ఆర్టిఐ హెచ్ కూడా ఇందుకు సిద్ధంగా ఉంది. నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు తెచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ రంగంలో అడుగుపెట్టడమే కాదు అభివృద్ధి సాధిస్తాం.
