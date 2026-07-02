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దేశ ఆర్థిక విప్లవానికి ఏపీ నాయకత్వం వహించాలనేదే మా లక్ష్యం: మంత్రి లోకేశ్​

శ్రీసిటీలో ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభించిన మంత్రి లోకేశ్‌ - ఏపీ యువతకు శ్రీసిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఒక గొప్ప వరం - విద్యావ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తున్నామన్న లోకేశ్

Lokesh on SriCity University
Lokesh on SriCity University (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 7:02 PM IST

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Lokesh on SriCity University : తిరుపతి జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా రెండో రోజు మంత్రి నారా లోకేశ్​ శ్రీసిటీలో పర్యటించారు. ఉదయం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానంతరం శ్రీసిటీకి చేరుకున్న ఆయనకు జిల్లా అధికారులు, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఇక్కడ నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన శ్రీసిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీని లోకేశ్​ ప్రారంభించారు.

దేశ ఆర్థిక విప్లవానికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నాయకత్వం వహించాలనేదే తమ లక్ష్యమని మంత్రి లోకేశ్‌ అన్నారు. ఈ టార్గెట్‌తోనే తాము నిరంతరం పని చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకు శ్రీసిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఒక గొప్ప వరం కాబోతోందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం 220 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను 2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్లకు తీసుకెళ్లేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజన్‌తో అడుగులు వేస్తున్నారని తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, స్టార్టప్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా స్ఫూర్తితో విద్యావ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తున్నామని లోకేశ్ వివరించారు.

Lokesh Inaugurate SriCity Versity : డిగ్రీల సంఖ్యను ఆధారగా కాకుండా సమాజంలో ఎలాంటి మార్పు తెస్తున్నామనే దాన్ని బట్టే విశ్వవిద్యాలయాల స్థాయిని అంచనా వేస్తారని లోకేశ్ తెలిపారు. శ్రీసిటీ యూనివర్సిటీ ద్వారా 2029 కల్లా 75,000ల ఉద్యోగాలను తీసుకురావడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. ఈ వర్సిటీలోని మూడు ప్రధాన ప్రత్యేకతలను ఆయన ప్రశంసించారు. నేర్చుకో, సంపాదించు, డిగ్రీ తీసుకో అనే వర్క్-స్టడీ విధానం ఎంతో ముఖ్యమని చెప్పారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను తాము రాజకీయాల్లో కూడా వాడుతున్నామని, 2 టీబీ డేటాతో డిజిటల్ లైబ్రరీని నిర్వహిస్తున్నామని లోకేశ్ వెల్లడించారు.

ప్రతి ఇంట్లో ఒక బిజినెస్ చేసే వ్యక్తి ఉండాలనేది సీఎం చంద్రబాబు సంకల్పమని లోకేశ్ వివరించారు. దీనికి ఏఐ సాంకేతికతను జోడించాలన్నారు. డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్‌తో రాష్ట్రం దూసుకుపోతోందని చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రైవేట్ రంగం, ప్రభుత్వం కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఏపీని దేశంలోనే నంబర్​వన్‌గా నిలబెడతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. చదువుతో పాటు ఉపాధిని, సరికొత్త సాంకేతికతను అందిస్తూ ఏపీ యువత భవిష్యత్​ను మార్చడంలో శ్రీసిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ కీలక పాత్ర పోషించబోతోందని లోకేశ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

"శ్రీసిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రారంభం, కేవలం ఓ వర్సిటీ ప్రారంభోత్సవమే కాదు. ఉన్నత విద్యలో ఓ కొత్త ఆలోచనా విధానానికి శ్రీకారం చుట్టడమని భావిస్తున్నాను. ఇదే భారతదేశానికి నిజంగా అవసరం. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో డిగ్రీ మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు.సమస్యలను పరిష్కరించే నైపుణ్యం, సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకునే తత్వం, నిత్య విద్యార్థిగా మారాలి. ఈ విజన్‌ను సాధించే లక్ష్యంతోనే శ్రీసిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటైంది. దేశ పారిశ్రామిక విప్లవానికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నాయకత్వం వహించాలనేదే మా టార్గెట్‌. ప్రస్తుతం 220 బిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న ఏపీని 2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాం. మా ముఖ్యమంత్రి గురించి మీకందరికీ తెలిసిందే. ఆయన ఓ స్వప్నాన్ని కన్నారంటే దాన్ని సాధించి తీరుతారు. ఆయన ఫలితాల కోసం అత్యంత తపనపడే వ్యక్తి. అదే మార్గంలో మమ్మల్నీ ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. గ్రోత్‌ క్లస్టర్స్‌తోనే మా లక్ష్యం సాధ్యమని మేము విశ్వసిస్తున్నాం. అలాంటి వాటిలో ఒకటి శ్రీసిటీ. ఇలాంటి గ్రోత్‌ క్లస్టర్స్‌ రాష్ట్రంలో 22 ఉన్నాయి." - లోకేశ్, మంత్రి

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