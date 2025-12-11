డ్రోన్ల తయారీ రంగంలో సహకరించండి - గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ని కోరిన మంత్రి లోకేశ్
అమెరికాలో అడోబ్, ఇంటెల్,ఎన్విడియా, జూమ్ సంస్థల ప్రతినిధులతోనూ భేటీలు - ‘గూగుల్ ఫర్ స్టార్టప్స్ యాక్సిలరేటర్’ ద్వారా స్టార్టప్లకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు తెలిపిన సుందర్ పిచాయ్
Minister Nara Lokesh on America Tour: అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజ సంస్థలు గూగుల్, ఇంటెల్, అడోబ్, ఎన్విడియా, జూమ్ సంస్థల ప్రతినిధులతో రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ వరుస సమావేశాలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రం సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని, సెమీకండక్టర్ల తయారీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తుల తయారీ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు ఎకోసిస్టమ్ గురించి వారికి వివరించారు. రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయనున్న డ్రోన్ సిటీ ప్రాజెక్టులో డ్రోన్ అసెంబ్లింగ్, టెస్టింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయాలని గూగుల్ సంస్థకు మంత్రి లోకేశ్ ప్రతిపాదించారు. ఈ మేరకు ఆ సంస్థ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్తో సమావేశం అయ్యారు.
గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈఓ థామస్ కురియన్, గూగుల్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బికాస్ కోలీ ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు. విశాఖలో ఏఐ డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టు పనులు ప్రారంభించడం పై వారితో చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ విస్ట్రాన్ న్యూ వెబ్ కార్పొరేషన్ ద్వారా డేటా సెంటర్ సర్వర్ తయారీ ఎకోసిస్టమ్ను ప్రోత్సహించాలని కోరారు. విశాఖలో 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు గూగుల్ సంస్థ అంగీకరించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భారత్లో క్లౌడ్ రీజియన్ల విస్తరణతో పాటు ‘గూగుల్ ఫర్ స్టార్టప్స్ యాక్సిలరేటర్’ ద్వారా స్టార్టప్లకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు సుందర్ పిచాయ్ తెలిపారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన వెల్లడించారు.
ఇంటెల్ ఏటీఎంపీ యూనిట్ ఏర్పాటు: రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తుల అసెంబ్లింగ్, టెస్టింగ్, మార్కింగ్, ప్యాకేజింగ్ (ATMP) యూనిట్ ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ఇంటెల్ను మంత్రి లోకేశ్ కోరారు. ఇంటెల్-అమరావతి ఏఐ రీసెర్చ్ సెంటర్ను శ్రీసిటీ ట్రిపుల్ఐటీ లేదా ఐఐటీ తిరుపతి భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ప్రతిపాదించారు. ఆ సంస్థ ఐటీ విభాగం సీటీవో శేష కృష్ణపురతో సమావేశం సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. గతంలో ఏపీ ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న అవగాహన ఒప్పందాన్ని అమలు చేయాలని కోరారు. ఇంటెల్ ఆధారిత హెచ్పీసీ క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేసి విద్యాసంస్థలు, స్టార్టప్లు, ప్రభుత్వం చేపట్టే ఆరోగ్య, వ్యవసాయ, వాతావరణ నమూనా పరిశోధనలకు సహకరించాలి అన్నారు. భవిష్యత్తు నైపుణ్య వర్క్ఫోర్స్ తయారు చేసేలా శిక్షణ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలన్నారు. రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్, పాలిటెక్నిక్ పాఠ్య ప్రణాళికల్లో ఇంటెల్ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాలు ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలించాలి. ఏపీలోని యూనివర్సిటీల్లో ఇంటెల్ స్కిల్ ల్యాబ్స్లను ఏర్పాటు చేయాలిని లోకేశ్ సూచించారు. వీఎల్ఎస్ఐ డిజైన్, సెమీకండక్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ మూలాలు, ఏఐ, రోబోటిక్స్లో ప్రత్యేక శిక్షణ అందించాలి అని లోకేశ్ ప్రతిపాదించారు.
అడోబ్ జీసీసీ ఏర్పాటు: విశాఖలో అడోబ్ గ్లోబల్ కేపబులిటి సెంటర్ (GCC) లేదా డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదనను పరిశీలించాలని అడోబ్ సంస్థను మంత్రి లోకేశ్ కోరారు. ఆ సంస్థ సీఈవో శంతను నారాయణ్తో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ 'అమెరికా టెక్ సంస్థలు ఇంటెల్, ఏఎండీ, అప్లైడ్ మెటీరియల్స్ వంటి సంస్థలను అనుసంధానించి ఫ్యాబ్లెస్ డిజైన్, పరిశోధన, తయారీ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు సహకరించాలిని కోరారు. మీరు డైరెక్టర్గా ఉన్న ఫైజర్ సంస్థ ద్వారా టీకాలు, చిన్న మాలిక్యూల్స్, బయోలాజిక్స్ తయారీ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించమన్నారు. మీరు డైరెక్టర్గా ఉన్న మరో సంస్థ కేకేఆర్ ద్వారా ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేలా సహకరించండి’’ అని వారికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనల పై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని నారాయణ్ పేర్కొన్నారు.
వర్చువల్ తరగతుల నిర్వహణలో సహకరించాలి: అమరావతి లేదా విశాఖలో పరిశోధన, అభివృద్ధి లేదా ఇంజినీరింగ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని జూమ్ సంస్థ ప్రతినిధులను లోకేశ్ కోరారు. ఆ సంస్థ వీడియో కమ్యూనికేషన్స్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం ప్రెసిడెంట్ వెల్చామి శంకరలింగం, చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అపర్ణతో లోకేశ్ సమావేశం అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న నిపుణుల ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించేందుకు వర్చువల్ తరగతుల నిర్వహణలో సహకరించాలని లేకేశ్ కోరారు. రాష్ట్రంలో జూమ్ వేదిక ద్వారా టెలిమెడిసిన్, ప్రజారోగ్యాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు సాంకేతిక సహకారాన్ని అందించాలి అని లోకేశ్ కోరారు. వాటిని పరిశీలిస్తామని శంకరలింగం చెప్పారు.
ఏఐ నైపుణ్యాభివృద్ధిలో సహకరించండి: ఏపీలో ఏఐ నైపుణ్యాభివృద్ధి, స్మార్ట్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, భవిష్యత్ సాంకేతికతల బలోపేతానికి సహకరించాలని గేమింగ్, చిప్ డిజైనింగ్, జీపీయూ తయారీలో అగ్రగామి సంస్థ ఎన్విడియాను మంత్రి లోకేశ్ కోరారు. ఆ సంస్థ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ క్లౌడ్ సేల్స్ రాజ్ మిర్పురితో లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ‘‘పౌర సేవల్లో ఏఐ వినియోగానికి శిక్షణ, ఏఐ పాఠ్యాంశాల రూపకల్పనలో సూచనలు అందించండి. విద్యార్థులు, పరిశోధకులకు క్వాంటమ్ సిమ్యులేటర్లు అందించేందుకు ఏపీలోని విశ్వవిద్యాలయాలు లేదా పరిశోధన సంస్థలతో పైలట్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయండి. డిజిటల్ ట్విన్, ఏఐ ఆధారిత పరిశ్రమల ఆప్టిమైజేషన్ కోసం ఎన్విడియా ఓమ్నివర్స్, ఐజాక్ సిమ్ వినియోగించేలా స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీ పైలట్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించండి. భారత్లో డీప్టెక్ స్టార్టప్ల కోసం ఎన్విడియా కేటాయించిన 850 మిలియన్ డాలర్లను ఏపీలోని డీప్టెక్ స్టార్టప్లు, మెంటారింగ్ కోసం కేటాయించండి’’ అని ఆయన ప్రతిపాదించారు. వాటి పై సంస్థ ఉన్నత స్థాయి బృందంతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని రాజ్ మిర్పురి తెలిపారు.
