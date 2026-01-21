ETV Bharat / state

విశాఖలో టెక్నాలజీ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్‌ నెలకొల్పండి - నిఖిల్ కామత్​కు లోకేశ్​ విజ్ఞప్తి

స్టాక్ బ్రోకింగ్ సంస్థ జెరోధా ఫౌండర్ నిఖిల్ కామత్‌తో మంత్రి నారా లోకేశ్ భేటీ - విశాఖలో టెక్నాలజీ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్‌ నెలకొల్పాలని అలానే రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్‌తో భాగస్వామ్యం వహించాలని విజ్ఞప్తి

Minister_Lokesh_Davos_tour (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 6:25 PM IST

Minister Lokesh met with Stockbroking firm Zerodha Founder: విశాఖలో టెక్నాలజీ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్‌ నెలకొల్పాలని ప్రముఖ స్టాక్ బ్రోకింగ్ సంస్థ జెరోధా ఫౌండర్ నిఖిల్ కామత్​ను మంత్రి నారా లోకేశ్​ విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్లాట్‌ఫామ్ ఇంజనీరింగ్, బ్యాకెండ్ సిస్టమ్స్, ట్రేడింగ్ అల్గోరిథమ్‌, డేటా అనలిటిక్స్, ఫిన్‌టెక్ రీసెర్చ్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్​పై దృష్టి సారించాలని కోరారు.

ఫిన్‌టెక్ స్టార్టప్‌లను ప్రోత్సహించడం, రాష్ట్ర ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ షిప్ ఎకో సిస్టమ్​ను బలోపేతం చేయడానికి లీడ్ మెంటర్‌గా రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్‌తో భాగస్వామ్యం వహించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా మల్టిపుల్ డెలివరీ ఛానెళ్ల ద్వారా పాఠశాల నుంచి కళాశాల స్థాయి వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫైనాన్సియల్ లిటరసీ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించి, అమలు చేయడానికి ఏపీ ప్రభుత్వంతో సహకరించాలని లోకేశ్ కోరారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని నిఖిల్ కామత్ తెలిపారు.

పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు దృఢమైన క్లీన్ ఎనర్జీ: గ్రీన్ అమ్మోనియా ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని జపాన్​కు చెందిన ప్రముఖ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ సంస్థ జెరా గ్లోబల్ సీఈవో అండ్‌ ఛైర్ యుకియో కానిని మంత్రి లోకేశ్ కోరారు. జపాన్, ఇతర ఆసియా మార్కెట్లకు లో-కార్బన్ అమ్మోనియాను సరఫరా చేయడానికి ఏపిలోని మూలపేట, కృష్ణపట్నం, కాకినాడ పోర్టుల ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉపయోగించుకొని సమీపంలోని గ్రీన్ అమ్మోనియా ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు దృఢమైన క్లీన్ ఎనర్జీ సరఫరా చేయడానికి రాయలసీమలో సౌర-పవన హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేయాలని కోరారు.

విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం వంటి ఓడరేవుల నేతృత్వంలోని పారిశ్రామిక నోడ్‌లు పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులు, ఎల్​ఎన్​జీలో- కార్బన్ అమ్మోనియా మౌలిక సదుపాయాలు, తయారీని సహ స్థాపనకు అనుమతిస్తాయి కాబట్టి జెరా యాంకర్ పరిశ్రమల కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను రూపొందించాలని ప్రతిపాదించారు. గ్రిడ్ విశ్వసనీయతను కొనసాగిస్తూనే ఏపీలో ఉద్గారాలను తగ్గించడంలో సహాయపడటానికి, కాలక్రమేణా అమ్మోనియా కో ఫైరింగ్‌ను పరీక్షించడానికి, థర్మల్ ప్లాంట్లలో పైలట్ ప్రాజెక్టులను అంచనా వేయడం, రూపొందించడంలో ఏపీ జెన్కో, ఎన్టీపీసీ వంటి సంస్థలతో భాగస్వామ్యం వహించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని యుకియో కాని తెలిపారు.

