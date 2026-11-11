ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, బ్యాటరీల తయారీకి ఏపీని హబ్గా మారుస్తాం: మంత్రి లోకేశ్
Lokesh met Carbon Resource Group Representatives : కార్బన్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ప్రతినిధులతో మంత్రి నారా లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. నాయుడుపేటలో ఇండో-కొరియన్ బ్యాటరీ విడిభాగాల పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:14 PM IST
తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలో రూ.4 వేల కోట్లతో భారీ బ్యాటరీ ముడిపదార్థాల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటు కానుంది. భారత్–దక్షిణ కొరియా సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో 230 ఎకరాల్లో ఈ ప్లాంట్ను నిర్మించనున్నారు. మూడు దశల్లో చేపట్టే ఈ పరిశ్రమ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 700 మందికి, పరోక్షంగా మరో 3,500 నుంచి 5 వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, బ్యాటరీల తయారీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ను దేశంలోనే ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలో కార్బన్ రిసోర్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కాస్మో ఏఎం అండ్ టీ సంయుక్తంగా ఈ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయనున్నాయి. లిథియం అయాన్ బ్యాటరీల తయారీలో కీలకమైన ఫెరిక్ ఫాస్ఫేట్, లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ క్యాథోడ్ పదార్థాలను ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేస్తారు. 2028 మధ్య నాటికి తొలి దశ ప్లాంట్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని, 2031 నాటికి మూడు దశల నిర్మాణం పూర్తి చేసి పూర్తిస్థాయి ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యంతో ఏటా ఈ రెండు రకాల పదార్థాలను 1.8 లక్షల టన్నుల చొప్పున తయారు చేయనున్నారు. ఇందులో 1.3 లక్షల టన్నుల వరకు విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే అవకాశం ఉంది. బ్యాటరీ ముడిపదార్థాల కోసం దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంలో ఈ పరిశ్రమ కీలకంగా మారనుంది. బ్యాటరీల నాణ్యత పరీక్షలు, వినియోగించిన బ్యాటరీల రీసైక్లింగ్పై పరిశోధనల కోసం ఐఐటీ తిరుపతితో కలిసి ప్రత్యేక ప్రయోగశాల ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను పరిశీలించాలని మంత్రి లోకేశ్ సంస్థ ప్రతినిధులకు సూచించారు. అక్టోబర్ 16న కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందానికి నవంబర్ 6న రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి ఆమోదం తెలిపింది. మంత్రితో జరిగిన ఈ సమావేశంలో కార్బన్ రిసోర్సెస్ గ్రూప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అభినవ్ కుమార్ జలాన్, కాస్మో ఏఎం అండ్ టీ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
విశాఖ చేరుకున్న మంత్రి లోకేశ్ : సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో పాల్గొనేందుకు మంత్రి లోకేశ్ విశాఖ చేరుకున్నారు. విశాఖకు చేరుకున్న లోకేశ్కు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఎమ్మెల్సీలు వేపాడ చిరంజీవిరావు, కావలి గ్రీష్మ, వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్ ప్రణవ్ గోపాల్, ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ట్రస్ట్ వైస్ ఛైర్మన్ సీతంరాజు సుధాకర్తో పాటు పలువురు టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు స్వాగతం పలికారు.
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