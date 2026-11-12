మూడో జేఐఎస్సీ సమావేశం - సింగపూర్ ప్రతినిధులతో లోకేశ్ భేటీ
Lokesh Meets Singapore Representative: మంత్రి లోకేశ్ నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారుల బృందం సింగపూర్ ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. అమరావతి అభివృద్ధికి కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం అమలుపై చర్చించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:53 AM IST
రాజధాని అమరావతిలోని ఏపీసీఆర్డీఏ కార్యాలయంలో బుధవారం మంత్రి లోకేశ్ నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారుల బృందం సింగపూర్ ప్రతినిధులతో సమావేశం అయ్యారు. సింగపూర్-ఆంధ్రప్రదేశ్ జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టాండింగ్ కమిటీ మూడో సమావేశం జరిగింది. అమరావతిని ఆధునిక, సమగ్ర, సుస్థిర రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం అమలుపై చర్చించారు. ఇప్పటివరకు సాధించిన పురోగతి, భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై సమావేశంలో విస్తృతంగా సమీక్ష నిర్వహించారు. గత రెండు సమావేశాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాల అమలు తీరును సమీక్షించారు.
విద్యాశాఖలో సామర్థ్యాల పెంపు: సింగపూర్ ప్రభుత్వ సహకారంతో రాష్ట్ర విద్యాశాఖలో అమలు చేస్తున్న సామర్థ్యాల పెంపు కార్యక్రమాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని, ఈ సహకారాన్ని మరిన్ని రంగాలకు విస్తరించాలని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రానికి చెందిన ఆరుగురు మంత్రులు, 37 మంది ఉపాధ్యాయులకు సింగపూర్లో నిర్వహించిన శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయని లోకేశ్ తెలిపారు. విద్యాశాఖలో మార్గదర్శకత్వం, దిశానిర్దేశం, పరిపాలన అనే 3 ప్రధాన అంశాల ఆధారంగా అమలు చేయాలని సూచించారు.
రాజధాని అమరావతిలోని సీఆర్డీఏ (APCRDA) కార్యాలయంలో సింగపూర్ - ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతినిధి బృందాల జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టాండింగ్ కమిటీ (JISC) 3వ సమావేశానికి హాజరయ్యాను. ఇప్పటివరకు జరిగిన 2 సమావేశాలలో తీసుకున్న నిర్ణయాల పురోగతిని ఈ సందర్భంగా సమీక్షించాం. మానవవనరుల శాఖలో సింగపూర్ ప్రభుత్వం సహకారంతో చేపట్టిన కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రాం ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేయాలని సూచించాను. మంత్రులు, టీచర్లకు సింగపూర్ అందించిన శిక్షణకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశాను. ఆర్టీజీఎస్, స్కిల్ డెవలప్మెంటు, హెచ్ఆర్డీలో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రాంకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఈ సందర్భంగా చర్చించాం. #ChooseSpeedChooseAP— Lokesh Nara (@naralokesh) November 11, 2026
ప్రతి ఉపాధ్యాయుడికీ చేరాలి: రాష్ట్రంలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికైన వారిని వేసవి సెలవుల్లో సింగపూర్కు పంపించి అంతర్జాతీయ స్థాయి బోధనా పద్ధతుల్లో శిక్షణ ఇప్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని తిరిగి వచ్చిన ఉపాధ్యాయులు తమ అనుభవాన్ని, నేర్చుకున్న ఆధునిక బోధనా పద్ధతులను రాష్ట్రంలోని ఇతర ఉపాధ్యాయులతో పంచుకోవాలన్నారు. ఇందుకోసం స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సమావేశాలను వేదికగా ఉపయోగించుకోవాలని, సింగపూర్ శిక్షణ ఫలాలు రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఉపాధ్యాయుడికీ చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు.
6 నెలలకోసారి సమీక్షించాలి: అదేవిధంగా డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్, సమీకృత డిజిటల్ వేదికల రూపకల్పన, కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ల నిర్వహణ, డేటా ఆధారిత నిర్ణయాల విషయంలో సింగపూర్ సహకారం తీసుకోవాలని ప్రతిపాదించారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల శిక్షణ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగంలో రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని కోరారు. ఇకపై కమిటీ ప్రతిపాదించిన కార్యక్రమాలు, నిర్ణయాల అమలు పురోగతిని ప్రతి 6 నెలలకోసారి సమీక్షించాలని లోకేశ్ అధికారులకు సూచించారు. కార్యక్రమాల అమలును పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక నోడల్ అధికారిని నియమించినట్లు అధికారులు మంత్రికి వివరించారు.
Welcome to Vizag! In Andhra, "non spicy" is a myth, not a menu option 😄 Spicy food, speedy approvals. That's the Andhra way. Welcome to the CII Partnership Summit 2026! @followCII #CIIPartnershipSummit2026 #ChooseSpeedChooseAP— Lokesh Nara (@naralokesh) November 11, 2026
స్పైసీ ఫుడ్.. స్పీడీ అప్రూవల్స్ మా స్టైల్: విశాఖకు విచ్చేసిన అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులకు మంత్రి నారా లోకేశ్ వినూత్న స్వాగతం పలికారు. ఆంధ్రాలో ‘నాన్ స్పైసీ’ అనేది మెనూలో ఉండదని చమత్కరించారు. ఘాటైన ఆహారం, వేగంగా అనుమతులు ఇదే ఆంధ్రా స్టైల్ అంటూ ‘ఎక్స్’లో పోస్టు చేశారు. స్పైసీ ఫుడ్, స్పీడీ అప్రూవల్స్ ఇదే ఆంధ్రా విధానమన్నారు. 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ప్రపంచ ప్రతినిధులను లోకేశ్ ఆహ్వానించారు. విశాఖలో ఈ నెల 12, 13 తేదీల్లో ఈ సమిట్ నిర్వహిస్తున్నారు.
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