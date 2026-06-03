రష్యాలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటన - ఏపీకి అత్యాధునిక టెక్నాలజీ, పెట్టుబడుల ఆహ్వానం
స్బేర్బ్యాంక్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్బర్ట్ యెఫిమోవ్తో లోకేశ్ చర్చలు - ఏపీలో ఏఐ, సాంకేతిక రంగాల అభివృద్ధికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి - విశాఖపట్నం కేంద్రంగా రూపాయి-రూబుల్ వాణిజ్యానికి అవకాశం కల్పించాలని ప్రతిపాదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 6:55 PM IST
Nara Lokesh Russia Tour : రాష్ట్రాన్ని సాంకేతికంగా మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు మంత్రి నారా లోకేశ్ ముమ్మరంగా కృషి చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోకి భారీగా విదేశీ పెట్టుబడులు, అత్యాధునిక సాంకేతికతను తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఆయన అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన తాజాగా రష్యాలో పర్యటిస్తున్నారు. రాజధాని మాస్కోలో పలు కీలక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రష్యా ప్రభుత్వ నియంత్రణలో నడిచే ప్రముఖ రిటైల్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం 'స్బేర్బ్యాంక్' ప్రతినిధులతో ఆయన సమావేశం అయ్యారు. ఆ బ్యాంక్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్బర్ట్ యెఫిమోవ్తో మంత్రి లోకేశ్ చర్చలు జరిపారు.
ఏఐ టెక్నాలజీపై ప్రత్యేక దృష్టి : రష్యాలో స్బేర్బ్యాంక్ సొంతంగా 'లోకలైజ్డ్ జనరేటివ్ ఏఐ' ప్రత్యామ్నాయ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసింది. దీనిపై మంత్రి లోకేశ్ ఆసక్తి కనబరిచారు. ఇదే తరహా సాంకేతికతను భారతదేశంలో కూడా వినియోగించాలని ఆయన కోరారు. మన దేశంలోని బ్యాంకింగ్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రిటైల్ రంగాలకు ఈ టెక్నాలజీ ఎంతో అవసరం అన్నారు. స్బేర్బ్యాంక్కు చెందిన 'గిగాచాట్ ఎల్ఎల్ఎం' సేవలను మన దేశానికి విస్తరించాలని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.
యూపీఐ భద్రత మరింత పటిష్ఠం : భారతదేశంలో జాతీయ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (యూపీఐ) నెట్వర్క్ భద్రతను సైబర్ నేరగాళ్ల నుంచి మరింత పటిష్ఠం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని లోకేశ్ అభిప్రాయపడ్డారు. స్బేర్బ్యాంక్ వద్ద ఉన్న ఆధునిక సాంకేతికతను ఇందుకు వాడుకోవాలని సూచించారు. స్బేర్బ్యాంక్ స్వయంగా అభివృద్ధి చేసిన 'అడ్వాన్స్డ్ వాయిస్ రికగ్నిషన్' వ్యవస్థను మన దేశంలోకి తీసుకురావాలన్నారు. అలాగే 'బయోమెట్రిక్ యాంటీ-ఫ్రాడ్ నెట్వర్క్'ను భారతీయ బ్యాంకింగ్ మౌలిక సదుపాయాల్లో అనుసంధానం చేయాలని కోరారు. దీని ద్వారా ఆన్లైన్ మోసాలకు పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని ఆయన వివరించారు. ఈ మేరకు అవసరమైన సాంకేతిక సహకారం అందించాలని లోకేశ్ ప్రతిపాదించారు.
స్మార్ట్ సిటీలకు టెక్నాలజీ అండ : భారతదేశంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ను అమలు చేస్తున్నాయి. నగరాల్లో మున్సిపల్ కార్యకలాపాలను, పాలనను అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో స్బేర్బ్యాంక్ సాంకేతికతను ఏపీలో ఉపయోగించాలని లోకేశ్ కోరారు. భారీ మున్సిపల్ కార్యకలాపాలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ సేవలను ఏపీకి విస్తరించాలన్నారు. స్మార్ట్ ట్రాన్సిట్ సర్వైలెన్స్ ద్వారా నగరాల్లో రవాణా, నిఘా వ్యవస్థను మెరుగుపరచవచ్చని చెప్పారు. అలాగే నగరాల్లో ప్రజల భద్రత కోసం డిజిటల్ సేఫ్టీ సిస్టమ్లను అదనంగా ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన సూచించారు.
ఏపీలో 'స్కూల్ 21' కోడింగ్ అకాడమీలు : ప్రపంచస్థాయి సాఫ్ట్వేర్, ఏఐ ఇంజనీర్లను ఏపీలోనే తయారు చేయాలన్నది తన లక్ష్యమని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం విద్యార్థులకు వేగంగా, సులువుగా ప్రాక్టికల్ శిక్షణ ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు. స్బేర్బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న 'స్కూల్ 21' కోడింగ్ అకాడమీల పనితీరును ఆయన కొనియాడారు. ఇవి గేమిఫైడ్, పీర్-టు-పీర్ విధానంలో విద్యార్థులకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇస్తున్నాయి. ఇదే తరహా కోడింగ్ అకాడమీలను భారతదేశంలోని ప్రధాన విద్యా కేంద్రాలలో, ముఖ్యంగా ఏపీలో నెలకొల్పాలని ఆయన అభ్యర్థించారు. ఇది సాకారమైతే ఏపీ యువతకు గ్లోబల్ స్థాయిలో ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని వివరించారు.
విశాఖపట్నం ఎగుమతులకు ఊతం : విశాఖపట్నం నుంచి ఫార్మా, వ్యవసాయ (అగ్రి) ఉత్పత్తులు భారీగా ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఈ ఎగుమతిదారుల సౌలభ్యం కోసం మంత్రి లోకేశ్ ప్రత్యేక ప్రతిపాదనలు చేశారు. రష్యాలోని సుదూర ప్రాంతాలకు ఎగుమతులు చేసే వ్యాపారులకు బ్యాంకింగ్ సేవలు సులభతరం చేయాలన్నారు. దీనికోసం విశాఖ కేంద్రంగా 'రూపాయి- రూబుల్' వాణిజ్య అనుమతులు కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే ఎగుమతిదారులకు మద్దతుగా వ్యవస్థీకృత రుణాలు అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. తద్వారా రెండు దేశాల మధ్య వ్యాపార వాణిజ్యాలు మరింత సులభంగా జరుగుతాయని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
సానుకూలంగా స్పందించిన స్బేర్బ్యాంక్ : మంత్రి నారా లోకేశ్ చేసిన ప్రతిపాదనలను స్బేర్బ్యాంక్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్బర్ట్ యెఫిమోవ్ ఆసక్తిగా విన్నారు. ప్రస్తుతం తమ బ్యాంక్ భారత రాజధాని దిల్లీలో ఒక కార్యాలయాన్ని నిర్వహిస్తోందని యెఫిమోవ్ తెలిపారు. ఆ దిల్లీ కార్యాలయం ద్వారా ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక కమర్షియల్ ఫైనాన్స్ సేవలు అందిస్తున్నామని చెప్పారు. కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. భారత్-రష్యా క్లయింట్ డెలివరీ సేవలను ఇప్పటికే విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నామని ఆయన వివరించారు. మంత్రి లోకేశ్ చేసిన కీలక ప్రతిపాదనలు బాగున్నాయని, భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయని అన్నారు. వీటిని లోతుగా పరిశీలించి త్వరలోనే తగిన, సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆల్బర్ట్ యెఫిమోవ్ హామీ ఇచ్చారు.
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