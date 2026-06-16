మంత్రి నారా లోకేశ్తో లెజెండరీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్ భేటీ
మంత్రి నారా లోకేశ్ను కలిసిన దక్షిణాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్ - క్రీడలు, యువజన అభివృద్ధిపై ఇరువురి మధ్య కీలక చర్చలు - క్రమశిక్షణ, అంకితభావానికి జాంటీ రోడ్స్ నిదర్శనమన్న లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 3:32 PM IST
Lokesh Meets Jonty Rhodes : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర యువతను క్రీడల వైపు ప్రోత్సహించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ను అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడా హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ, యువజన సర్వీసుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఒక కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ఫీల్డర్గా చెరగని ముద్రవేసిన దక్షిణాఫ్రికా లెజెండరీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్ మంత్రి నారా లోకేశ్తో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు.
ఆత్మీయ వాతావరణంలో భేటీ : మంత్రి నారా లోకేశ్ను జాంటీ రోడ్స్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. వీరిద్దరి మధ్య సమావేశం చాలా ఆత్మీయ వాతావరణంలో సాగింది. రాష్ట్రంలో క్రీడల అభివృద్ధిపై ఇరువురు తమ ఆలోచనలను పంచుకున్నారు. యువతను క్రీడల వైపు ఏ విధంగా ప్రోత్సహించాలన్న దానిపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. క్రీడా రంగంలో అద్భుతాలు సృష్టించడం ఎలాగో లోతుగా విశ్లేషించారు. క్రీడల ద్వారా యువతలో సానుకూల దృక్పథాన్ని పెంచే మార్గాలను అన్వేషించారు.
A pleasure meeting the legendary Jonty Rhodes, whose passion, discipline and pursuit of excellence have inspired generations of sportspersons around the world.— Lokesh Nara (@naralokesh) June 16, 2026
We had an engaging discussion on sports, youth development and creating a culture of excellence. Andhra Pradesh is… pic.twitter.com/Rjuv4XZuU2
జాంటీ రోడ్స్పై ప్రశంసల జల్లు : ఈ భేటీ అనంతరం మంత్రి నారా లోకేశ్, జాంటీ రోడ్స్పై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. క్రికెట్ దిగ్గజం జాంటీ రోడ్స్ను కలవడం తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. క్రికెట్లో ఫీల్డింగ్ అంటేనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముందుగా జాంటీ రోడ్స్ గుర్తుకు వస్తారని కొనియాడారు. ఆయన ఆటపట్ల చూపించే అభిరుచి ఎంతో అద్భుతమని లోకేశ్ అన్నారు. జాంటీ రోడ్స్ క్రమశిక్షణ ఎందరికో ఆదర్శం అని ఆయన కితాబిచ్చారు. ఎప్పుడూ అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చాలనే తపన జాంటీ రోడ్స్లో కనిపిస్తుందన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారులకు ఆయన నిజమైన స్ఫూర్తిగా నిలిచారని ప్రశంసించారు.
ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా హబ్గా ఏపీ : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని క్రీడలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మార్చాలని ప్రభుత్వం దృఢ నిశ్చయంతో ఉంది. ఈ విషయాన్ని మంత్రి లోకేశ్ జాంటీ రోడ్స్కు వివరించారు. క్రీడల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో త్వరలోనే అత్యుత్తమ క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. గ్రామీణ స్థాయి నుంచే అసలైన ప్రతిభావంతులను వెలికితీయనున్నారు. వారికి ఏ లోటూ రాకుండా అన్ని విధాలా అండగా నిలవాలని నిర్ణయించారు.
భవిష్యత్ ఛాంపియన్ల తయారీకి కసరత్తు : రాష్ట్రంలో భవిష్యత్ ఛాంపియన్లను తీర్చిదిద్దాలని లోకేశ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీనికోసం ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ పద్ధతులను రాష్ట్రంలో అమలు చేయనున్నారు. అంతర్జాతీయ క్రీడా ప్రమాణాలను మన దగ్గర కూడా తీసుకురానున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి శిక్షకులతో మన రాష్ట్ర క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇప్పించనున్నారు. ఈ దిశగా జాంటీ రోడ్స్ లాంటి దిగ్గజాల సలహాలు, సూచనలు ఎంతగానో ఉపయోగపడనున్నాయి. ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి క్రీడాకారుల నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచనున్నారు.
యువతకు భరోసా, క్రీడలకు గ్యారెంటీ : రాష్ట్రంలోని క్రీడాకారులకు, యువతకు ఇది నిజంగా ఒక గొప్ప శుభవార్త. క్రీడలనే తమ కెరీర్గా ఎంచుకునే వారికి ప్రభుత్వం పూర్తి భరోసా కల్పిస్తోంది. చదువుతో పాటు ఆటలకు కూడా సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. నైపుణ్యం ఉన్న వారికి రాష్ట్రస్థాయి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు వెళ్లేలా మంచి అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. జాంటీ రోడ్స్ లాంటి గొప్ప వ్యక్తుల రాకతో రాష్ట్ర క్రీడా రంగానికి కొత్త ఉత్సాహం రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మంత్రి లోకేశ్ తీసుకుంటున్న ఈ చొరవతో రానున్న రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎంతోమంది ఛాంపియన్లు పుట్టుకొస్తారని క్రీడాభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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