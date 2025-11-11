పార్టీలో అన్ని పోస్టులను త్వరితగతిన భర్తీ చేస్తాం : మంత్రి నారా లోకేశ్
జోనల్ కోఆర్డినేటర్లతో టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేశ్ భేటీ - ప్రతిపక్షంలో ఉండి పోరాడినట్లే అధికారంలోనూ జోనల్ కోఆర్డినేటర్లు పని చేయాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 10:06 PM IST
Minister Lokesh Meeting With Zonal Coordinators: పార్టీకి కార్యకర్తే అధినేత అని, ఆ దిశగా ప్రతీ కార్యకర్తకు పార్టీలో ప్రాధాన్యం ఉండాలని తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రతిపక్షంలో ఉండి పోరాడినట్లే అధికారంలోనూ జోనల్ కోఆర్డినేటర్లు పని చేయాలని సూచించారు. అధికారం వచ్చిందనే నిర్లక్ష్యం వద్దని నేతలకు హితవు పలికారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయo ఎన్టీఆర్ భవన్లో రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు, జోనల్ కోఆర్డినేటర్లతో లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు.
ఇన్ఛార్జ్లను త్వరలోనే నియమిస్తాం: సార్వత్రిక ఎన్నికల ముందు ఉన్న కసి చొరవ అధికారంలోనూ కొనసాగాలని లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుని పనిచేయాలని ఆదేశించారు. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ స్థానిక ఎన్నికల వ్యూహరచన చేయాలని పేర్కొన్నారు. జనసేన, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న చోట తెలుగుదేశం ఇన్ఛార్జ్ల సమన్వయం ఎంతో కీలకమని గుర్తుచేశారు. ఖాళీగా ఉన్న నియోజకవర్గాలకు తెలుగుదేశ ఇన్ఛార్జ్లను త్వరలోనే నియమిస్తామని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
ప్రతి నియోజకవర్గానికి వెళ్లి పార్టీ వ్యవవాహారాలపై సమీక్షించాలని స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు తప్పనిసరిగా గ్రీవెన్స్ నిర్వహించేలా పర్యవేక్షించాలని లోకేశ్ తేల్చిచెప్పారు. అర్జీలు ఇచ్చే వారికి ఎమ్మెల్యే స్థాయి లేదా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి స్థాయిలోనే సమస్య పరిష్కారమవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలకు కార్యకర్తలకు సమన్వయం పెంచే బాధ్యత జోనల్ కోఆర్డినేటర్లదేరనని ఆయన వివరించారు. జోనల్ కోఆర్డినేటర్ల పనితీరును ప్రతీ నెలా సమీక్షిస్తానని తెలిపారు. జోనల్ కోఆర్డినేటర్లే పార్టీకి అన్నీ తామై వ్యవహరించాలన్నారు.
అన్ని పార్టీ పోస్టులు త్వరితగతిన భర్తీ: ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులకు ఎమ్మెల్యేలకు మధ్య సమన్వయం పెంచటం, ఎమ్మెల్యేలతో సమస్య ఉన్న చోట ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిని కూర్చోపెట్టి పరిష్కరించే బాధ్యతను కోఆర్డినేటర్లు తీసుకోవాలని సూచించారు. వైఎస్సార్సీపీ పెట్టిన అక్రమ కేసులపై సమీక్షించి చట్టపరంగా పరిష్కరించుకుందామని చెప్పారు. పెండింగ్లో అన్ని పార్టీ పోస్టులు త్వరితగతిన భర్తీ చేస్తామని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు.
అన్ని జిల్లాల్లో పార్లమెంటరీ పార్టీ కార్యాలయాలు, నియోజకవర్గ స్థాయిలో పార్టీ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు స్థలాలు గుర్తించి త్వరితగతిన నిర్మాణాలను సకాలంలో పూర్తి చేయాలని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో లోకేశ్తో జోనల్ కోఆర్డినేటర్లు మంతెన సత్యనారాయణ రాజు, భూమిరెడ్డి రామ్ గోపాల్ రెడ్డి, బీదా రవిచంద్ర యాదవ్, దామాచర్ల సత్య, సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు, దీపక్ రెడ్డి, కోవెలమూడి రవీంద్ర, వేపాడ చిరంజీవి రావు, మందలపు రవి, పెళ్లకూరు శ్రీనివాస రెడ్డి తదితరులు హాజరయ్యారు.
ప్రజలకు నాయకులు, కార్యకర్తలు దగ్గరగా ఉండాలి - మంచి-చెడులు వివరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
'పద్ధతి మార్చుకో' - ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటిపై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం