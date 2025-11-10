ETV Bharat / state

వరుస విజయాలు కొనసాగించాలంటే లోటుపాట్లు సరిచేసుకోవాలి: మంత్రి లోకేశ్

ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో మంత్రులతో లోకేశ్​ సమావేశం - సీనియర్లు సమస్యలను ఎలా అధిగమిస్తున్నారో కొత్త ఎమ్మెల్యేలకు అవగాహన అవసరమన్న లోకేశ్​

Nara Lokesh
Nara Lokesh (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Minister Nara Lokesh Meeting with TDP Ministers: సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలు, నేతలతో తొలిసారి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలకు అవగాహన కల్పించాలని మంత్రి నారా లోకేశ్​ అన్నారు. సీనియర్లు ఎమ్మెల్యే అయిన కొత్తలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు, ఎలాంటి సమస్యలను అధిగమించి ఈ స్థాయికి వచ్చారు అనే అవగాహన కొత్త ఎమ్మెల్యేలకు అవసరమని ఆయన స్పష్టంచేశారు. తొలిసారి గెలిచిన కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలకు మంచి చెడులు తెలియట్లేదని అన్నారు. అవగాహన రాహిత్యంతో, అనుభవం లేక కొందరికి సమన్వయం ఉండట్లేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో తెలుగుదేశం మంత్రులతో మంత్రి నారా లోకేశ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్ సమావేశం నిర్వహించారు.

కొత్త ఎమ్మెల్యేలు వరుస విజయాలు కొనసాగించాలంటే సీనియర్ల అనుభవాలు నేర్చుకోవాలన్నారు. ఈ నెల 14, 15వ తేదీల్లో విశాఖ వేదికగా జరిగే పెట్టుబడుల భాగస్వామ్య సదస్సును కలసి కట్టుగా విజయవంతం చేద్దామని లోకేశ్​ పిలుపునిచ్చారు. ఈ సదస్సు ద్వారా రాష్ట్రానికి దాదాపు 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయన్నారు. వీటి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్షలాది మందికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని తెలిపారు.

ప్రతీ మంత్రి తమ శాఖల పరిధి ఒప్పందాలకు సంబంధించి బాధ్యతతో వ్యవహరిద్దామన్నారు. రేపు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో ఎంఎస్ఎమ్ఈ పార్కు ప్రారంభిస్తున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించిన లోకేశ్​, ప్రతి ఇన్​ఛార్జ్ మంత్రి కూడా తమ జిల్లాల్లో చేపట్టే కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని స్పష్టం చేశారు. తమ జిల్లాల పరిధిలో సంస్థలు గ్రౌండ్ అయ్యేలా కూడా మంత్రులు, ఇన్​ఛార్జ్ మంత్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలని కోరారు. ఎన్నికల ముందు వచ్చే ఐదేళ్లలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ రంగాల్లో 20 లక్షల ఉద్యోగాలను కల్పిస్తామని ఇచ్చిన హామీని వీలైనంత త్వరగా నెరవేర్చాలని లోకేశ్​ ఆకాంక్షించారు.

5వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు భారీగా ఏర్పాట్లు: కాన్ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ ఇండస్ట్రీ (CII) ఆధ్వర్యంలో 5వసారి 'భాగస్వామ్య సదస్సు'కు భారీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 'టెక్నాలజీ ట్రస్ట్‌ అండ్‌ ట్రేడ్‌ - నావిగేటింగ్‌ ది న్యూ జియో ఎకనామిక్‌ ఆర్డర్‌' అనే థీమ్‌తో ఈ నెల 14, 15వ తేదీల్లో విశాఖలో సదస్సు జరగనుంది.

పారిశ్రామికవేత్తలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఏం కావాలో అన్నింటినీ సమకూర్చేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. పరిశ్రమలకు అవసరమైన విద్యుత్, నీటి సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది. ఏపీఐఐసీ ఆధ్వర్యంలో 'ల్యాండ్‌బ్యాంక్‌' ఏర్పాటు చేసి తక్కువ ధరకే పరిశ్రమలకు భూములను కేటాయిస్తున్నారు. ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్, ఎన్టీపీసీ, టీసీఎస్, గూగుల్ సహా ఇతర ఐటీ కంపెనీలకు భూ కేటాయింపులు వేగంగా పూర్తిచేశారు. ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు ప్రకటించడంతోపాటు, జీఎస్టీపైనా రాయితీని అందిస్తున్నారు.

ముందంజలో ఆంధ్రప్రదేశ్​: 'స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌', 'ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌' బిజినెస్‌లలో రాష్ట్రం ముందంజలో ఉంది. పరిశ్రమలకు అవసరమైన విద్యుత్‌ కోసం సోలార్, విండ్, పంప్డ్‌స్టోరేజ్, గ్రీన్‌ ఎనర్జీలో టాటా, నవయుగ వంటి పెద్ద కంపెనీలు ఇప్పటికే 3.50 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టాయి. పెట్టుబడుల భాగస్వామ్య సదస్సులో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే పరిశ్రమలు గ్రౌండ్‌ అయ్యేలోగా పోలవరం ప్రాజెక్టుని పూర్తిచేసి నీటిని అందించనున్నారు.

అదే విధంగా రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం విశాఖ, గంగవరం, కృష్ణపట్నం, కాకినాడ మేజర్‌ పోర్టులు ఉన్నాయి. నూతన పెట్టుబడులతో పరిశ్రమలు స్టార్ట్ అయ్యేసరికి మూలపట్నం, రామాయపట్నం, మచిలీపట్నం, కాకినాడ డీప్‌ వాటర్‌ యాంకరేజ్‌ పోర్టులు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ప్రభుత్యం అడుగులు వేస్తోంది. రహదారుల నిర్మాణం సైతం శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.

