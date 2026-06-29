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సింగపూర్‌తో బలమైన భాగస్వామ్యాన్ని కోరుకుంటున్నాం: మంత్రి లోకేశ్‌

సింగపూర్ కాన్సులేట్ జనరల్ ఎడ్గర్ పాంగ్ తే చియాంగ్‌తో లోకేశ్‌ భేటీ -సింగపూర్‌తో ఏపీ భాగస్వామ్యం బలోపేతంపై చర్చ

Minister Nara Lokesh Meeting with Singapore Consul General Edgar Pang Tze Chiang
Minister Nara Lokesh Meeting with Singapore Consul General Edgar Pang Tze Chiang (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 2:41 PM IST

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Minister Nara Lokesh Meeting with Singapore Consulate General Edgar Pang Tze Chiang: చెన్నైలోని సింగపూర్ కాన్సులేట్ జనరల్​ ఎడ్గర్​ పాంగ్​ తే చియాంగ్​​తో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. ఉండవల్లి నివాసంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో సింగపూర్​తో ఏపీ భాగస్వామ్యం మరింత బలోపేతంపై చర్చించారు. భారత్ - సింగపూర్ మధ్య సాంకేతికత, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, సముద్ర సంబంధిత రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడంలో ఎడ్గర్​ పాంగ్​ తే చియాంగ్​ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న స్పీడ్​ ఆఫ్​ డూయింగ్​ బిజినెస్​, ఏపీలో పెట్టుబడులకు గల అవకాశాలను మంత్రి లోకేశ్​ వారికి వివరించారు.

రాష్ట్రంలో 22 క్లస్టర్ల అభివృద్ధి: ప్రజాప్రభుత్వంలో పెట్టుబడుల గ్రౌండింగ్​పై దృష్టి సారించామని మంత్రి లోకేశ్​ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 750 పరిశ్రమలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయని ప్రతి 15 రోజులకోసారి ఆయా ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై సమీక్షిస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో 22 క్లస్టర్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. గూగుల్, ఆర్సెలార్ మిట్టల్ వంటి కంపెనీలు ఏపీకి వచ్చాయని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో గతేడాది కంటే జీఎస్టీ వసూళ్లలో వృద్ధి నమోదైందన్నారు. గతంలో నెలకొన్న సమస్యలను పరిష్కరించి పారదర్శక విధానంలో ముందుకు వెళ్తున్నామని తెలిపారు.

పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో ముందంజలో ఏపీ: సింగపూర్​తో బలమైన భాగస్వామ్యాన్ని కోరుకుంటున్నామని చెప్పారు. ఇటీవల సింగపూర్​ అధ్యయన యాత్రకు ఏపీ ఉపాధ్యాయుల బృందం వెళ్లిన విషయాన్ని లోకేశ్​ గుర్తు చేశారు. విద్యారంగంలోనూ అనేక విప్లవాత్మక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చినట్లు వివరించారు. ఇటీవల రాష్ట్రానికి చెందిన 37 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు సింగపూర్ వెళ్లారు. అక్కడ విద్యావిధానంపై వారు లోతైన అధ్యయనం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

అనంతరం లోకేశ్​ రష్యా పర్యటన విశేషాలను పంచుకున్నారు. పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో ఏపీ ముందంజలో ఉందని రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని ఎడ్గర్​ పాంగ్ తే చియాంగ్​ ప్రశంసించారు. ఏపీ మంత్రుల బృందం, ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సింగపూర్ పర్యటనను ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. ఏపీతో భాగస్వామ్యం బలోపేతానికి కృషి చేస్తానని చెప్పారు.

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