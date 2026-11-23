అమరావతిలో సాంస్కృతిక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయండి - థాయ్లాండ్ రాయబారితో మంత్రి లోకేశ్
Minister Lokesh Meet Thailand Ambassador : విశాఖలో థాయ్లాండ్ రాయబారి చవనార్ట్ థాంగుసుమ్ ఫంట్తో మంత్రి లోకేశ్ సమావేశమయ్యారు. ఏపీలో బౌద్ధ వారసత్వ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి థాయ్లాండ్ సహకారం కావాలని కోరారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 4:55 PM IST
ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో థాయ్ సాంస్కృతిక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని థాయ్లాండ్ రాయబారి చవనార్ట్ థాంగుసుమ్ ఫంట్ను మంత్రి నారా లోకేశ్ కోరారు. విశాఖలో ఆమెతో సమావేశమైన లోకేశ్ ఏపీలో బౌద్ధ వారసత్వ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి థాయ్లాండ్ సహకారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. బోధ్గయ తరహాలో ప్రత్యేక బౌద్ధ పర్యాటక సర్క్యూట్ను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించారు. అమరావతిలోని మహాచైత్య స్థూపాన్ని ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకుని నాగార్జునకొండ, తొట్లకొండ, బావికొండలను అనుసంధానించాలని సూచించారు.
థాయ్ మ్యూజియంలు, సాంస్కృతిక సంస్థలతో అమరావతి కేంద్రాన్ని అనుసంధానించాలని మంత్రి లోకేశ్ కోరారు. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో బౌద్ధ అధ్యయన కేంద్రం ఏర్పాటులో థాయ్ యూనివర్సిటీలు భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. విశాఖ-థాయ్లాండ్ మధ్య క్రూయిజ్, తీరప్రాంత పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించాలని ప్రతిపాదించారు. నైపుణ్యాభివృద్ధిలోనూ ఇరు ప్రాంతాల మధ్య సహకారం కోరారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని థాయ్లాండ్ రాయబారి హామీ ఇచ్చారు.
Delighted to meet H.E. Ms. Chavanart Thangsumphant, Ambassador of Thailand to India, in Visakhapatnam today. Andhra Pradesh and Thailand share a deep Buddhist bond, and I proposed a dedicated Buddhist tourism circuit for Thai monks and pilgrims, along the lines of Bodh Gaya. It would be anchored at the Amaravati Mahachaitya and take in Nagarjunakonda, Thotlakonda and Bavikonda. I also requested a Thai Cultural Centre in Amaravati, a Centre for Buddhist Studies named after Acharya Nagarjuna at Acharya Nagarjuna University with Thai universities as partners, Vizag–Thailand cruise links, and a skilling partnership between TICA and @AP_Skill. I thank the Ambassador for her assurance that Thailand will consider our proposals.— Lokesh Nara (@naralokesh) November 23, 2026