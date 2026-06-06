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స్బేర్ సిటీని సందర్శించిన మంత్రి లోకేశ్ - వ్యాధి నిర్ధారణ, ఇతర ఆవిష్కరణలతో కూడిన ఏటీఎంపై ఆరా

రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ రష్యా పర్యటన - అంతర్జాతీయ వ్యాపారవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులతో వరుస సమావేశాలు

Lokesh Russia Tour Updates
Lokesh Russia Tour Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 6:05 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 6:14 PM IST

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Lokesh Russia Tour Updates : రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ రష్యా పర్యటన సాగుతోంది. ఇవాళ ఆయన రష్యా ప్రతిష్టాత్మక పెట్టుబడుల సదస్సులో పాల్గొనాల్సి ఉంది. అయితే ఈ సదస్సు ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల ముందే సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్ పరిసర ప్రాంతాలపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడులు జరిపింది. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతటా హై-అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఈ ఆకస్మిక దాడులతో అంతర్జాతీయ ప్రతినిధుల్లో తీవ్ర అనిశ్చితి, ఆందోళన నెలకొన్నాయి.

ఆ సమయంలో మంత్రి నారా లోశ్​ షెడ్యూల్ ప్రకారం పెట్టుబడిదారుల సమావేశాల్లో పాల్గొనేందుకు మాస్కో నుంచి సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌కు ప్రయాణిస్తున్నారు. మార్గమధ్యంలోనే ఆయనకు ఈ దాడుల వార్త తెలిసింది. భద్రతా పరిస్థితులను సమీక్షించి, పరిస్థితిని నిశితంగా గమనించిన లోకేశ్​ ఈ సదస్సులో పాల్గొనాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందులో భాగంగానే సెయింట్‌ పీటర్స్‌బర్గ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎకనామిక్‌ ఫోరమ్‌ (ఎస్‌పీఐఈఎఫ్‌) సదస్సుకు చేరుకున్నారు. తద్వారా ఆ వేదికపై అడుగుపెట్టిన ఏకైక భారతీయ ప్రతినిధిగా నిలిచారు. సదస్సు జరిగినంత సేపూ ఆయన​ తన ముందస్తు షెడ్యూల్‌కు ఎక్కడా బ్రేక్ పడకుండా చూసుకున్నారు. అంతర్జాతీయ వ్యాపారవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులతో లోకేశ్​ వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ ఏపీలో ఉన్న పెట్టుబడి అవకాశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.

స్బేర్ సిటీని సందర్శించిన లోకేశ్‌ : అనంతరం లోకేశ్​ మాస్కోలోని స్బేర్ సిటీని సందర్శించారు. ఆయనకు స్బేర్ బ్యాంక్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, రీసెర్చ్ అండ్​ ఇన్నోవేషన్ డైరెక్టర్ ఆల్బర్ట్ ఎఫిమోవ్, స్బేర్ సిటీ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ ఎవ్జెనియ్ చులానోవ్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఇలియా పుల్నర్ ఘనస్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా వ్యాధినిర్ధారణ, ఇతర ఆవిష్కరణలతో కూడిన స్బేర్ బ్యాంక్ ఏటీఎంను పరిశీలించిన లోకేశ్​ పనితీరు వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

అదేవిధంగా స్బేర్ సిటీ ప్రతినిధులు ఆర్అండ్​డీ, క్వాంటం టెక్నాలజీ సెంటర్, ఏఐ ఆధారిత సేవలు, డిజిటల్ హెల్త్​కేర్, సైబర్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్, డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ సొల్యూషన్స్​పై పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఎంటర్‌ప్రైజ్ హార్డ్‌వేర్ అప్‌టైమ్‌ను నిర్ధారించడం, అంతర్గత సాఫ్ట్‌వేర్ ఎకోసిస్టమ్‌లను అమలు చేయడం, స్థానికీకరించిన కార్పోరేట్ టెక్ ఆధునీకరణను ముందుకు నడపడంపై తాము దృష్టిసారించినట్లు వారు లోకేశ్​కు తెలిపారు.

ఆటోమేటెడ్ మౌలిక సదుపాయాలు, స్మార్ట్ పరికరాల నెట్‌వర్క్‌లు, విస్తృతమైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ గ్రిడ్‌ల అధిక-లోడ్ డిమాండ్‌లను నిర్వహించగల వినూత్న విద్యుత్ వ్యవస్థలను అమలు చేయడం తమ లక్ష్యమని వారు చెప్పారు. అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఆవిష్కృతమైన స్బేర్ సిటీ భవిష్యత్ టెక్నాలజీకి వారధిగా నిలుస్తుందని మంత్రి లోకేశ్​ కొనియాడారు.

Lokesh Visited School 21 : అంతకుముందు లోకేశ్​ స్బేర్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న విభిన్నమైన పాఠశాల స్కూల్ 21ను సందర్శించారు. పాఠశాలలో అనుసరిస్తున్న విధానాలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకున్నారు. స్కూల్ 21 అనేది రష్యాలో స్బేర్ బ్యాంక్ ప్రారంభించిన ఉచిత ప్రోగ్రామింగ్, సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్ మెంట్ విద్యా కార్యక్రమమని నిర్వాహకులు వివరించారు. విద్యార్థుల నుంచి ఎలాంటి ట్యూషన్ ఫీజు వసూలు చేయమని చెప్పారు. స్కూల్ 21 ఇంటర్నేషనల్ 42 నెట్​వర్క్​లో సభ్యత్వం కలిగి, స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుందన్నారు.

పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు, అధికారిక ఉపన్యాసాలు, సంప్రదాయ గ్రేడ్​లు ఉండవన్నారు. సహచర విద్యార్థుల ద్వారా అభ్యసనం, పూర్తిగా గేమిఫైడ్, ప్రాజెక్ట్-ఆధారిత సహకార పనుల ద్వారా విద్యార్థులు నేర్చుకుంటారని నిర్వాహకులు లోకేశ్​కు వివరించారు. ఒకరి కోడ్​ను మరొకరు మూల్యాంకనం చేసుకుంటారని చెప్పారు. స్బేర్ బ్యాంక్ ఈ ప్రోగ్రామ్​కు పూర్తిగా నిధులు సమకూరుస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా ఐటీ, సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీరింగ్ చదవడానికి అవకాశం కలుగుతుందని తెలిపారు. క్యాంపస్​లు నిరంతరం పనిచేస్తాయని దీనివల్ల విద్యార్థులు తమ సొంత అధ్యయన వేగాన్ని, షెడ్యూల్స్​ను నిర్వహించుకోవచ్చని నిర్వాహకులు తెలియజేశారు.

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Last Updated : June 6, 2026 at 6:14 PM IST

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