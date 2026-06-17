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జగన్ ఎన్ని జన్మలెత్తినా డీఎస్సీ నియామకాలు ఆపలేరు: మంత్రి లోకేశ్‌

మంగళగిరిలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటన - నిడమర్రు రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి లోకేశ్‌ శంకుస్థాపన - హోంమంత్రి అనితపై వ్యాఖ్యలు, వైఎస్సార్సీపీ నిజ స్వరూపాన్ని బయటపెట్టాయన్న లోకేశ్‌

Minister Nara Lokesh Lay Foundation Stone for Nidamarru Railway Overbridge
Minister Nara Lokesh Lay Foundation Stone for Nidamarru Railway Overbridge (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 2:18 PM IST

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Minister Lokesh on Managalarigi : మంగళగిరిని ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దుతామని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ పునరుద్ఘాటించారు. అందులో భాగంగానే రైల్వే వంతెన, ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. నిడమర్రు రైల్వే వంతెన నిర్మాణ పనులకు కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌తో కలిసి లోకేశ్​ శంకుస్థాపన చేశారు. రెండు కోట్లతో నిర్మించిన మంగళగిరి మండలం కాజా లేక్ పార్క్‌ను లోకేశ్​ ప్రారంభించారు. మంగళగిరి ప్రజల దశాబ్దాల కల నేటితో నెరవేరబోతుందన్నారు. అమరావతిని నిర్వీర్యం చేసేందుకు జగన్ వెస్ట్‌ బైపాస్ రోడ్డుకు రాజధానితో అనుసంధానం లేకుండా చేశారని లోకేశ్​ మండిపడ్డారు. త్వరలోనే అన్ని అడ్డంకులు తొలగుతాయని హామీ ఇచ్చారు.

దశాబ్దాల నాటి కల సాకారం: మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో బుధవారం పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. నంబూరు-మంగళగిరి సెక్షన్ మార్గంలో, మంగళగిరి-నిడమర్రు మార్గంలోని 14వ నెంబర్ రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ గేటు స్థానంలో రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ) పనులకు మంత్రి లోకేశ్ భూమి పూజ చేశారు. రూ.142 కోట్ల భారీ వ్యయంతో ఆర్వోబీ నిర్మాణం కానుంది.

జగన్ ఎన్ని జన్మలెత్తినా డీఎస్సీ నియామకాలు ఆపలేరు: మంత్రి లోకేశ్‌ (ETV Bharat)

మంత్రి లోకేశ్​ చొరవ తీసుకుని రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ పై ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి మంజూరు చేశారు. సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగా రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి మంజూరుకు కృషి చేశారు. కాజ ఈస్ట్ లేక్ పార్క్​ను కేంద్రమంత్రి పెమ్మసానితో కలిసి మంత్రి లోకేశ్​ ప్రారంభించారు. రూ.3.3 కోట్ల వ్యయంతో పార్క్ నిర్మాణ చేశారు. పార్క్ ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని లోకేశ్​ మొక్కను నాటారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ దశాబ్దాలుగా ఈ మార్గంలో రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ వల్ల ప్రజలు, వాహనదారులు రాకపోకలకు ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిపారు.

జగన్​ ఎన్ని జన్మలెత్తినా డీఎస్సీ నియామకాలు ఆపలేరు: డీఎస్సీపై ఎలాంటి అనుమానాలు ఉన్నా సమాధానం చెప్పేందుకు సిద్ధమని మంత్రి లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు. తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌కు కూతవేటు దూరంలోనే ఉన్నానని దమ్ముంటే చర్చకు రావాలని జగన్ కు సవాల్ విసిరారు. గొడ్డలి పార్టీ నేతల్లా బురద చల్లి పారిపోయే రకం కాదని స్పష్టం చేశారు. జగన్ ఎన్ని జన్మలెత్తినా డీఎస్సీ నియామకాలు ఆపలేరన్నారు.

మహిళల్ని కించపరిచే వారిని, తిట్టేవారిని తన చుట్టూ ప్రిజనరీ పెట్టుకున్నారని జగన్‌ ను ఉద్దేశించి లోకేశ్​ ఎద్దేవా చేశారు. మంత్రి అనితను ఉద్దేశించి గుడివాడ అమర్నాథ్ అద్భుతంగా మాట్లాడారని జగన్ కితాబు ఇవ్వటం దురదృష్టకరమన్నారు. భారతీరెడ్డిని, తన ఇద్దరు కూతుళ్లని హోం మంత్రిని అవమానించినట్లు అవమానిస్తే కూడా జగన్ శభాష్ అంటారా అని ప్రశ్నించారు. తెలుగుదేశం పార్టీది ఆ సంస్కృతి కాదు కాబట్టే జగన్ కుటుంబసభ్యుల్ని కించపరిచిన వారిపైనా చర్యలు తీసుకున్నామని లోకేశ్​ తెలిపారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఎంత దూషించినా: హోంమంత్రి అనితపై మాజీమంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్‌ చేసిన అవమానకరమైన, మహిళా ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు వైఎస్సార్సీపీ నిజ స్వరూపాన్ని బహిర్గతం చేస్తున్నాయని మంత్రి లోకేశ్​ ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల విఫల పాలనలో శాంతిభద్రతలు,అభివృద్ధి గురించి చెప్పుకునేందుకు ఏమీలేకే వారికి తెలిసిన దూషణలు, బెదిరింపులు, కులపరమైన దాడులకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు.

రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉన్న ఒక మహిళను, దళిత నాయకురాలిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం అనుకోకుండా జరిగింది కాదని స్పష్టమవుతోందన్నారు. ఇది వైఎస్సార్సీపీ పెంచి పోషించిన రాజకీయ విష సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తోందని మండిపడ్డారు. కష్టపడే తత్వానికి, ధైర్యానికి, ప్రజాసేవకు హోంమంత్రి అనిత నిదర్శనమన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఎంత దూషించినా ఆమె సాధించిన విజయాలను తగ్గించలేరని ఆమె గొంతును నొక్కలేరని లోకేశ్​ చెప్పారు. ఇలాంటి విద్వేషపూరిత రాజకీయాల్ని ఏపీ ప్రజలు పదే పదే తిరస్కరించారన్నారు. హోంమంత్రి అనితకు, ప్రతి మహిళకు, ప్రతి దళితునికి వైఎస్సార్సీపీ క్షమాపణ చెప్పాలని లోకేశ్​ డిమాండ్‌ చేశారు.

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ప్రతీ సమస్యను పరిష్కరిస్తా - అన్నివిధాలా అండగా ఉంటా: మంత్రి నారా లోకేశ్​

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