గోదావరి ప్రజలు చూపించే మమకారం, వెటకారం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను: మంత్రి లోకేశ్

రాజమహేంద్రవరంలోని ఆర్ట్స్ కాలేజిని సందర్శించిన మంత్రి లోకేశ్​ - ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో నూతన భవనాలకు ప్రారంభం - సుపరిపాలన అందించడమే ప్రజాప్రతినిధుల పని - గోదావరి జిల్లా పర్యటన సొంతూరికి వెళ్లిన అనుభూతి

Lokesh_Inaugurated_Mew_Buildings
Lokesh_Inaugurated_Mew_Buildings (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 7:58 PM IST

3 Min Read
Minister Lokesh Inaugurated New Buildings at Nannaya University: ఎన్ని ఒత్తిళ్లు వచ్చినా తట్టుకోవాలి, అదే జీవితం అని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. రాజమహేంద్రవరంలోని ఆర్ట్స్ కాలేజ్​లో లైబ్రరీని మంత్రి సందర్శించారు. అనంతరం ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో రూ.34 కోట్ల వ్యయంతో నూతనంగా నిర్మించిన 3 భవనాలను ప్రారంభించారు. మంజీరా బ్లాక్ పేరుతో నూతనంగా నిర్మించిన ఎగ్జామినేషన్ బిల్డింగ్, గౌతమి బ్లాక్ పేరుతో నిర్మించిన కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, ఇంద్రావతి బ్లాక్ పేరుతో నిర్మించిన స్కూల్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్​మెంట్ స్టడీస్ భవనాలను ప్రారంభించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారి ఆలోచనలను మంత్రి తెలుసుకున్నారు. ఉన్నత విద్యలో తీసుకురావాల్సిన మార్పులపై చర్చించారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ రీసెర్చ్​తో కూడిన ఉన్నత విద్య అందిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయని, దాని కోసం కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు. తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయాక 5 ఏళ్లు కష్టపడి పని చేశానని చెప్పారు. ఎందరు చెప్పినా వెనక్కి తగ్గలేదని అందుకే ఎక్కువ మెజారిటీతో గెలిచానని అన్నారు. మాపై సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ప్రచారం చేస్తారని వివరించారు. కష్టాలు, సమస్యలను అధిగమించే శక్తి కూడా దేవుడు మనకు ఇచ్చాడని అలానే కుటుంబసభ్యుల అండదండలతో ఏదైనా సాధించవచ్చని తెలిపారు.

విజయం సాధించేందుకు అడ్డదారులు లేవని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. సుపరిపాలన అందించడమే ప్రజాప్రతినిధుల పని అని అలానే రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు తెస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఉద్యోగాలు, ఉపాధి కల్పించేందుకు అనేక చర్యలు చేపట్టామని స్పష్టం చేశారు. సుపరిపాలన అందించే వారికే ఓటు వేస్తామని ప్రజలు గట్టిగా అనుకోవాలని, సమాజంలో మార్పు తెచ్చే అవకాశం రాజకీయాల్లోనే ఉందని చెప్పారు. హెరిటేజ్‌ పరిశ్రమను బ్రాహ్మణి సమర్థంగా నడిపిస్తున్నారని మంత్రి లోకేశ్ కొనియాడారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు, కళాశాల విద్య కమిషనర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా, జేసీ వై. మేఘా స్వరూప్, ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్స్​లర్ ప్రొఫెసర్ ఎస్. ప్రసన్న శ్రీ, యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్ విభాగం ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ డి. జ్యోతిర్మయి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పి. విజయ నిర్మల, ఇంజనీరింగ్ విభాగం ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పి. వెంకటేశ్వరరావు, ఎడ్యుకేషన్ విభాగం ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ కె. సుబ్బారావు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

కాలేజీ​ని సందర్శించడం గొప్ప అనుభూతి: అంతకుముందు రాజమహేంద్రవరంలోని ఆర్ట్స్ కాలేజ్​లో నూతనంగా నిర్మించిన స్కూల్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ బ్లాక్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ హబ్​లను మంత్రి లోకేశ్ ప్రారంభించారు. వందేమాతరం మూవ్​మెంట్ మెమోరియల్​ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హై-గ్లో ల్యాబ్ ఆన్ వీల్స్ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్​ను పరిశీలించారు. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో వివిధ క్రీడల్లో రాణించిన కళాశాల విద్యార్థులను మంత్రి అభినందించారు. ఆ తరువాత లైబ్రరీని సందర్శించి రేర్ బుక్స్​ను పరిశీలించారు. ఆధునిక వసతులను సమకూర్చి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని మంత్రి వెల్లడించారు.

వెటకారం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను: తూర్పు గోదావరి పర్యటన సందర్భంగా అక్కడి ప్రజల గురించి మంత్రి లోకేశ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గోదావరి ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో ఇక్కడి ప్రజలు కూడా అంతే స్వచ్ఛంగా ఉంటారని కొనియాడారు. వీరు చూపించే మమకారం, వెటకారం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని, కష్ట కాలంలో ఉన్నప్పుడు రాజమహేంద్రవరం ప్రజలు ఇచ్చిన మద్దతు జీవితాంతం గుర్తుంటుందని వెల్లడించారు. గోదావరి జిల్లాల్లో ఎప్పుడు పర్యటించినా సొంత ఊరికి వెళ్లిన అనుభూతి కలుగుతుందని చెప్పారు. వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్లిన నాకు స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, ఎన్డీయే నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికారని, వారు చూపించిన ప్రేమ, ఆప్యాయతకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానని 'ఎక్స్' వేదికగా మంత్రి లోకేశ్ వెల్లడించారు.

