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ప్రతీ సమస్యను పరిష్కరిస్తా - అన్నివిధాలా అండగా ఉంటా: మంత్రి నారా లోకేశ్​

టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో మంత్రి లోకేశ్‌ ప్రజాదర్బార్‌ - వివిధ సమస్యలపై ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించిన మంత్రి లోకేశ్‌ - అన్నివిధాల అండగా ఉంటామని మంత్రి లోకేశ్‌ హామీ

Minister Lokesh In Praja Darbar
Minister Lokesh In Praja Darbar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 4:31 PM IST

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Minister Lokesh In Praja Darbar: సమస్యలతో సతమతమవుతున్న వారికి తానున్నానంటూ మంత్రి నారా లోకేశ్ (Lokesh) భరోసా ఇస్తున్నారు. మంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్​లో మంత్రి లోకేశ్​ 90వ రోజు ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో మంత్రి వివిధ సమస్యలపై ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు. ప్రతీ సమస్యను పరిష్కరించి అన్నివిధాలా అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. పల్నాడు జిల్లాకు అత్యంత ముఖ్యమైన వరికపూడిశెల ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులను త్వరితగతిన ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రాజెక్టు జలసాధన సమితి ప్రతినిధులు మంత్రిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు.

బాధితుల విజ్ఞప్తి: బుద్ధ యోగా ఫౌండేషన్ ద్వారా మోసపోయిన 1056 మంది యోగా ఇన్​స్ట్రక్టర్స్​కు తగిన న్యాయం చేయాలని బాధితులు కోరారు. గత మూడేళ్లుగా తాము చేసిన సేవలను గుర్తించి తగిన న్యాయం చేయడంతో పాటు భవిష్యత్​లో కూడా ఈ సేవలు ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలో కొనసాగించేలా చొరవ చూపాలని అభ్యర్థించారు. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలోని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో జరిగిన గోల్డ్​ లోన్​ అవకతవకలపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని బాధితులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

వినతుల పరిశీలన - భరోసా : తాము తాకట్టు పెట్టిన బంగారం, వస్తువులతో పాటు తూకంలో తేడాలు ఉన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో పేద గర్భిణీల ఆరోగ్య సంరక్షణకు నగదు బదిలీ పథకం ప్రవేశపెట్టడంతో పాటు మహిళల ఆత్మరక్షణకు ప్రతి నియోజకవర్గంలో మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని ఏపీ ఎమ్మార్పీఎస్ ప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెం మండలం వెంకటాద్రిపాలెం పంచాయతీ సమగ్ర అభివృద్ధికి నిధులు మంజూరు చేయాలని గ్రామానికి చెందిన ఎన్. మల్లికార్జున నాయుడు కోరారు. గ్రామంలో రోడ్ల నిర్మాణంతో పాటు గండివాగుపై బ్రిడ్జి నిర్మించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆయా వినతులను పరిశీలించి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు.

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ప్రతి ఒక్క సమస్యను వీలైనంత త్వరలోనే పరిష్కరిస్తా - ప్రజాదర్బార్​లో మంత్రి లోకేశ్ హామీ

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LOKESH IN PRAJA DARBAR
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MINISTER LOKESH IN PRAJA DARBAR

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