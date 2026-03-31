ప్రతి సమస్యను త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తా: 'ప్రజాదర్బార్'లో నారా లోకేశ్​

మంగళగిరి టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి పోటెత్తిన అర్జీదారులు - వైద్య సహాయం నుంచి భూసమస్యల వరకు వినతుల వెల్లువ - మసీదు నిర్మాణం, పీహెచ్‌సీ ఏర్పాటు చేయాలని కోరిన ప్రజలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 6:50 PM IST

Minister ​Lokesh Praja Darbar : ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ చేపట్టిన 'ప్రజా దర్బార్' నిర్విరామంగా కొనసాగుతోంది. ప్రజల కష్టాలను నేరుగా విని, వాటికి అక్కడికక్కడే పరిష్కారం చూపేందుకు ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో 86వ రోజు ప్రజా దర్బార్‌ను నిర్వహించారు. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి వచ్చిన సామాన్య ప్రజలు, రైతులు, టీడీపీ కార్యకర్తలను ఆయన ఆప్యాయంగా పలకరించారు. వారి సమస్యలను ఓపికగా విని, అర్జీలను స్వీకరించి అభయం ఇచ్చారు. ​

​ప్రాణదాతగా నిలవాలని వేడుకోలు : ​అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు, అత్యవసర వైద్యం అవసరమైన వారు మంత్రి లోకేశ్ వద్దకు వచ్చి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంకు చెందిన ఎ.అరవింద్ అనే యువకుడు మంత్రిని కలిశాడు. తన తండ్రి తీవ్రమైన బ్రెయిన్ సంబంధిత వ్యాధితో ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో చికిత్స పొందుతున్నారని తెలిపాడు. వైద్యానికి భారీగా ఖర్చవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి (సీఎంఆర్ఎఫ్) ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందించి తమ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశాడు. దీనికి మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు.

​మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై వినతులు : ​గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనపై పలువురు అర్జీలు సమర్పించారు. వైద్యం, ప్రార్థనా మందిరాల నిర్మాణానికి సాయం కోరారు. కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం ఆర్.చంద్రంపాలెం గ్రామానికి చెందిన డి.తేజ మంత్రిని కలిశారు. తమ గ్రామంలో వైద్య సదుపాయాలు లేక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు. తక్షణమే అక్కడ ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని (పీహెచ్​సీ) నెలకొల్పాలని కోరారు. అలాగే, అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల గ్రామానికి చెందిన జామియా మసీదు కమిటీ సభ్యులు లోకేశ్​ను కలిశారు. తమ గ్రామంలోని మసీదు పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకుందని వివరించారు. నూతన మసీదు నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం తరఫున తగిన ఆర్థిక సాయం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

​రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారానికి : భూముల ఆన్‌లైన్ నమోదు సమస్యలు, రెవెన్యూ అధికారుల చుట్టూ తిరగలేక విసిగిపోయిన సామాన్యులు కూడా ప్రజాదర్బార్​కు వచ్చారు. ​ప్రకాశం జిల్లా జరుగుమల్లి మండలం, కె.బిట్రగుంట గ్రామానికి చెందిన మన్నేపల్లి రజని మంత్రికి తన సమస్యను విన్నవించారు. తనకు వారసత్వంగా 0.36 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి సంక్రమించిందని తెలిపారు. అయితే ఆ భూమిని రెవెన్యూ రికార్డుల్లో, ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేయడంలో జాప్యం జరుగుతోందని వాపోయారు. వెంటనే అధికారులను ఆదేశించి తగిన న్యాయం చేయాలని కోరారు.

​సైకిల్ యాత్ర చేసిన యువకుడికి సత్కారం : ఈ ప్రజాదర్బార్‌లో ఒక ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. సామాజిక అంశాలపై ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించేందుకు బోయ మంజునాథ్ అనే యువకుడు సాహసోపేత యాత్ర చేపట్టాడు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం నుంచి రాజధాని అమరావతి వరకు ఏకంగా 713 కిలోమీటర్ల మేర సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వచ్చాడు. ఈ సందర్భంగా మంజునాథ్ మంత్రి లోకేశ్​ను కలిశారు. యువకుడి పట్టుదలను చూసి లోకేశ్ ఆశ్చర్యపోయారు. దారి పొడవునా ఎదురైన సైకిల్ యాత్ర విశేషాలను, ప్రజల స్పందనను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎండలను సైతం లెక్కచేయకుండా యాత్ర చేసిన మంజునాథ్​ను ఆయన మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు. భవిష్యత్తులో అతనికి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటానని భరోసా ఇచ్చారు.

​అందరికీ అభయం : ప్రజాదర్బార్​లో ప్రజలు అందించిన ప్రతి అర్జీని మంత్రి లోకేశ్ స్వయంగా పరిశీలించారు. ఏ ఒక్క వినతిపత్రం బుట్టదాఖలు కాకుండా చూడాలని తన కార్యాలయ అధికారులను ఆదేశించారు. ఆయా వినతులను సంబంధిత శాఖలకు పంపి, చట్టపరిధిలో సాధ్యమైన ప్రతి సమస్యను త్వరితగతిన పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానని బాధితులకు స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు.

ప్రతి సమస్యను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరిస్తా - ప్రజాదర్బార్​లో నారా లోకేశ్ హామీ

'ప్రజాదర్బార్' అనూహ్య స్పందన - సమస్యల పరిష్కారానికి లోకేశ్ భరోసా - Nara Lokesh Praja Darbar

