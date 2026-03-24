ప్రతి సమస్యను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరిస్తా - ప్రజాదర్బార్లో నారా లోకేశ్ హామీ
టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి పోటెత్తిన ప్రజలు, కార్యకర్తలు - అర్జీలు స్వీకరించిన మంత్రి - కేబుల్ ఆపరేటర్ల సమస్యల పరిష్కారానికి హామీ - న్యాయవాదుల రక్షణ చట్టం అమలు చేయాలని వినతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 6:46 PM IST
Nara Lokesh Praja Darbar : ఏపీ విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ చేపట్టిన 'ప్రజా దర్బార్' విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. ప్రజల కష్టాలు నేరుగా వినడానికి, వారి సమస్యలు తీర్చడానికి ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మంగళవారం టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో 85వ రోజు ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు, కార్యకర్తలు మంత్రిని కలిసి తమ బాధలు చెప్పుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరి సమస్యను ఓపికగా విన్న లోకేశ్ పరిష్కారానికి భరోసా ఇచ్చారు.
ఆప్యాయ పలకరింపు, అభయప్రదానం : ఉదయం నుంచే టీడీపీ ఆఫీసు దగ్గర సందడి నెలకొంది. వివిధ జిల్లాల నుంచి సామాన్య ప్రజలు, రైతులు, టీడీపీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు. మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రతి ఒక్కరినీ ఆప్యాయంగా పలకరించారు. వారి సమస్యలను ఓపికగా విన్నారు. స్వయంగా వారి చేతుల మీదుగా అర్జీలు తీసుకున్నారు. ఎవరికీ ఎలాంటి అన్యాయం జరగకుండా చూసుకుంటానని వారికి భరోసా ఇచ్చారు.
కేబుల్ ఆపరేటర్ల సమస్యలపై సానుకూల స్పందన : ఈ ప్రజా దర్బార్లో ఏపీ కేబుల్ ఆపరేటర్స్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (జేఎసీ) ప్రతినిధులు మంత్రి లోకేశ్ను కలిశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కేబుల్ ఆపరేటర్లు ఎదుర్కొంటున్న పలు ఇబ్బందులను ఆయన దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా ఏపీ ఫైబర్ నెట్కు సంబంధించి కాలం తీరిన (ఎక్స్పైర్ అయిన) సెట్టాప్ బాక్సులపై వసూలు చేస్తున్న రూ. 59 రెంటల్ ఛార్జీని తక్షణమే తొలగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనిపై మంత్రి లోకేశ్ సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ విషయాన్ని సంబంధిత మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్తానని చెప్పారు. కేబుల్ ఆపరేటర్ల సమస్యల పరిష్కారానికి తన వంతు కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
న్యాయవాదులకు రక్షణ చట్టం తీసుకురావాలి: ఏలూరుకు చెందిన నిమ్మల జ్యోతి కుమార్ అనే న్యాయవాది మంత్రి లోకేశ్కు ఒక వినతిపత్రం అందజేశారు. రాష్ట్రంలో న్యాయవాదులు ఎదుర్కొంటున్న వృత్తిపరమైన సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆయన కోరారు. విధుల్లో ఉన్న న్యాయవాదులకు తగిన రక్షణ కల్పించేలా 'అడ్వొకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్' (న్యాయవాదుల రక్షణ చట్టం)ను వీలైనంత త్వరగా అమల్లోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.
రెవెన్యూ, మున్సిపల్ అధికారుల తీరుపై ఫిర్యాదులు : సామాన్య ప్రజలు సైతం తమ భూమి, పన్ను సమస్యలను మంత్రి లోకేశ్ ముందు ఏకరువు పెట్టారు. స్థానిక అధికారుల తీరుపై ఫిర్యాదు చేశారు. గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని మండలం అనుమర్లపూడి గ్రామానికి చెందిన ముత్తే సాంబశివరావు మంత్రిని కలిశారు. తనకు ఆ గ్రామంలో 0.81 ఎకరాల భూమి ఉందని తెలిపారు. ఆ భూమిని రెవెన్యూ రికార్డుల్లో, ఆన్లైన్లో నమోదు చేసేలా అధికారులను ఆదేశించాలని కోరారు. విజయవాడలోని మొగల్రాజపురానికి చెందిన గూడపాటి కోటేశ్వరరావు తన సమస్యను విన్నవించారు. తనకు అక్కడ ఒక ఖాళీ స్థలం ఉందని తెలిపారు. అయితే, మున్సిపల్ అధికారులు వేరొక వ్యక్తి పేరు మీద అక్రమంగా ఆ స్థలానికి ఇంటి పన్ను వేశారని ఫిర్యాదు చేశారు. తప్పు చేసిన అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఆ అక్రమ పన్నును వెంటనే రద్దు చేసి తనకు న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి : ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఈ వినతులన్నింటినీ మంత్రి నారా లోకేశ్ జాగ్రత్తగా పరిశీలించారు. ఏ ఒక్క అర్జీ బుట్టదాఖలు కాకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజలు తన దృష్టికి తీసుకొచ్చిన ప్రతి సమస్యను వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించి, బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తానని ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు.
