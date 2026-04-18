'నూరేళ్లు జీవించు చిట్టి తల్లీ' - మంత్రి లోకేశ్ సాయంతో పునర్వికకు రూ.16 కోట్ల ఇంజెక్షన్
చిన్నారి పునర్వికకు రూ.16 కోట్ల విలువైన ఇంజెక్షన్ - లోకేశ్ సమక్షంలో హైదరాబాద్ రెయిన్బో ఆస్పత్రిలో ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన వైద్యులు - మంత్రి లోకేశ్, వైద్యులు, ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన పునర్విక కుటుంబసభ్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 3:40 PM IST
Minister Nara Lokesh Helped To Punarvika: ఎస్ఎంఏ టైప్ -1తో బాధపడుతున్న కర్నూలుకు చెందిన పునర్విక అనే చిన్నారికి నేడు (శనివారం) వైద్యులు రూ.16 కోట్ల విలువైన ఇంజెక్షన్ చేసినట్లు మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. ఈ విషయం తెలుపుతూ తాను ఇచ్చిన హామీ నెరవేరిందంటూ ‘ఎక్స్’లో పోస్టు చేశారు. అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఈ చిన్నారికి ఇంజెక్షన్ కోసం రూ.16 కోట్లు అవసరమైన విషయం తెలిసిందే. దాతలు స్పందించి రూ.10 కోట్లు సమకూర్చగా చిన్నారి తల్లిదండ్రులు ‘ఎక్స్’లో చేసిన అభ్యర్థనకు స్పందించిన మంత్రి నారా లోకేశ్ మిగతా రూ.6 కోట్లు సమకూర్చడం తన బాధ్యత అని ఆ కుటుంబానికి ఫిబ్రవరిలో హామీ ఇచ్చారు.
మంత్రి లోకేశ్ చొరవతో: ఈ మేరకు విదేశాల నుంచి జోల్ జెన్ స్మా ఇంజెక్షన్ను లోకేశ్ తెప్పించగా ఆయన సమక్షంలోనే హైదరాబాద్లోని రెయిన్బో ఆసుపత్రిలో పునర్వికకు వైద్యులు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ‘నా హామీ నెరవేరింది. పునర్వికకు ఈ రోజు ఇంజెక్షన్ చేశారు. నూరేళ్లు జీవించు చిట్టి తల్లీ’ అని పేర్కొంటూ మంత్రి లోకేశ్ ‘ఎక్స్’లో పోస్టు పెట్టారు. తమ పాప ప్రాణాల్ని కాపాడేందుకు సాయం చేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్కు చిన్నారి తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Promise Kept.— Lokesh Nara (@naralokesh) April 18, 2026
Punarvika's injection done today.
Live a 100 years Chitti Talli! pic.twitter.com/UnAxkAfChs
పాప పునర్విక వివరాలివే: కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తికి చెందిన సురేష్, పుష్పావతి దంపతుల కుమార్తె పునర్వికశ్రీ పేరు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. పునర్విక గత ఏడాది ఏప్రిల్ 12న జన్మించింది. పుట్టిన మూడు నెలల అనంతరం పాపలో కదలికలు లేకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. కోట్లలో ఒకరికి ప్రబలే ఎస్ఎమ్ఏ వ్యాధి ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఈ వ్యాధి నివారణకు రూ.16 కోట్లు విలువ చేసే ఔషధం అవసరం.
ముందుకొచ్చిన దాతలు: చిన్నారి వైద్యసేవలకు దాతలు సహకరించాలని తల్లిదండ్రులు విజ్ఞప్తి చేశారు. నిత్యం పడుతున్న యాతనపై గత ఏడాది నవంబరులో వార్తా పత్రికలు, టీవీల్లో కథనం ప్రచురితమైంది. దీంతో పాప పరిస్థితి తెలుసుకున్న దాతలు సాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. వీటితో పాటు సామాజిక మాధ్యమాల్లో సైతం ఈ విషయం చక్కర్లు కొట్టడంతో ప్రజలు సైతం స్పందించి విరాళాలు సేకరించి ఇచ్చారు.
'మా కుమార్తె చికిత్సకు సాయం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు' - పునర్విక తల్లిదండ్రులు
