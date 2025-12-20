ETV Bharat / state

'మాపై అక్రమ కేసులను రద్దు చేయించండి' - ప్రజాదర్బార్​లో మంత్రి లోకేశ్​కు బాధితుల విజ్ఞప్తి

టీడీపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో 79వ ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించిన మంత్రి లోకేశ్ - ప్రతి ఒక్క బాధితుడిని ఆప్యాయంగా పలకరించిన లోకేశ్ - బాధితుల నుంచి వినతులను స్వీకరించి, కొందరికి అక్కడికక్కడే పరిష్కారం చూపిన మంత్రి

Minister Lokesh Conduct 76th Prajadarbar
Minister Lokesh Conduct 76th Prajadarbar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh Conduct 76th Prajadarbar : కష్టాల్లో ఉన్న వారికి మంత్రి నారా లోకేశ్​ అండగా నిలుస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి 79వ ప్రజాదర్బార్​కు తరలివచ్చిన ప్రజలు తమ సమస్యలను మంత్రికి విన్నవించారు. అందరి సమస్యలు ఓపిగ్గా వింటూ సమస్యల పరిష్కారానికి హామీ ఇచ్చారు. పెద్దసంఖ్యలో తరలివచ్చిన ప్రతి ఒక్క బాధితుడిని ఆప్యాయంగా పలకరించిన మంత్రి లోకేశ్, వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకొని వినతులు స్వీకరించారు. వారి నుంచి వినతులను స్వీకరించిన మంత్రి, కొందరికి అక్కడికక్కడే తక్షణ పరిష్కారం చూపించారు.

మంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ 79వ రోజు ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించారు. ఆర్టీసీలో మెడికల్ అన్ ఫిట్ అయిన 170 మంది ఉద్యోగుల పిల్లలకు తగిన ఉద్యోగాలు కల్పించి ఆదుకోవాలని బాధితులు మంత్రిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆర్టీసీ సంస్థలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులు అనారోగ్య కారణాలతో మెడికల్ అన్ ఫిట్ అయితే వారి కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలని 2015లో ప్రభుత్వం సర్క్యులర్ జారీ చేసింది. అయితే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సర్క్యులర్​ను అమలు చేయకపోవడంతో తీవ్రంగా నష్టపోయామని బాధితులు మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

'మాపై నమోదైన అక్రమ కేసులను రద్దు చేయించండి' - ప్రజాదర్బార్​లో మంత్రి లోకేశ్​కు బాధితుల విజ్ఞప్తి (ETV Bharat)

అక్రమ కేసులను రద్దు చేయించండి : 6 వేలకు పైగా ఓటింగ్ కలిగిన అన్నమయ్య జిల్లా పెనగలూరు మండలం కొండూరు పంచాయతీని విభజించాలని గ్రామస్థులు నారా లోకేశ్​ను కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ సానుభూతిపరులమనే కక్షతో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అప్పటి ఎమ్మెల్యే కాపు రామచంద్రరావు ప్రోద్బలంతో తమపై నమోదు చేసిన అక్రమ కేసులను రద్దు చేయాలని అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం మండలం ఆవులదట్ల గ్రామానికి చెందిన గొల్ల బ్రహ్మానందం విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రకాశం జిల్లా పెదరావిపాడులో తమ రెండున్నర ఎకరాల భూమిని వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన బి.నాగిరెడ్డి, బి.శివరామిరెడ్డి ఆక్రమించారని, విచారించి తగిన న్యాయం చేయాలని ముండ్లమూరు మండలం నాయుడుపాలెంకు చెందిన ఎమ్. శారదాంబ, ఎమ్. సునీత కోరారు. ఆయా అర్జీలను పరిశీలించి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషిచేస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

ఫిర్యాదుదారుల్లో వారే ఎక్కువ : 'ప్రజాసమస్యల పరిష్కారమే ప్రధాన లక్ష్యం' అని కూటమి ప్రభుత్వం పదే పదే చెబుతున్న విషయం ఇది. అందుకు అనుగుణంగానే ప్రజాదర్బార్‌ ఏర్పాటు చేసి ఫిర్యాదుల్ని స్వీకరిస్తున్నారు. పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఐతే ఫిర్యాదుదారుల్లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో నష్టపోయినవారే ఉండటం గమనార్హం. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల భూకబ్జాలు, అక్రమకేసులు సహా ఎన్నో అంశాలపై దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తుతుండడమే అందుకు నిదర్శనం.

వాటన్నింటిపై క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ జరిపి పరిష్కరిస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ తప్పనిసరిగా ప్రజల నుంచి వినతుల స్వీకరణ చేపట్టాలని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు, వారు లేనిచోట నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జులు ఈ బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

పునర్ నిర్మించిన 'కృపా సమాజం' ఆలయం : అంతకుముందు మంగళగిరి మండలం ఆత్మకూరు సమీపంలో పునర్ నిర్మించిన 'కృపా సమాజం' ఆలయాన్ని లోకేశ్ ప్రారంభించారు. క్రైస్తవ పెద్దలతో కలిసి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. అనంతరం క్రిస్మస్ కేక్ కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చర్చి పాస్టర్లకు నూతన వస్త్రాలను బహుకరించారు. అన్ని మతాలను సమానంగా గౌరవించినప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. 2019లో ఓడిపోయినప్పుడు దేవుడు దయతో పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా ప్రయత్నించి మంగళగిరిలో విజయం సాధించినట్లు లోకేశ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ ఏడాది మేలో జరిగిన ప్రమాదంలో కృపా సమాజం అగ్నికి ఆహుతికాగా తిరిగి పునర్ నిర్మించిన ఆలయాన్ని లోకేశ్ ప్రారంభించారు.

'రెడ్‌ బుక్‌లో కేవలం మూడు పేజీలే అయ్యాయి - ఇంకా చాలా ఉన్నాయి'

అమ్మకు చెప్పలేని పనులు చేయొద్దు, జనవరిలో జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తాం: నారా లోకేశ్

TAGGED:

MINISTER NARA LOKESH PRAJA DARBAR
LOKESH HELD 79TH PRAJADARBAR
PRAJA DARBAR AT TDP CENTRAL OFFICE
79TH PRAJA DARBAR IN AP
79TH PRAJA DARBAR AT NTR BHAVAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.