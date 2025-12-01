ETV Bharat / state

'సమస్యలు వింటూ, పరిష్కారం చూపుతూ' - 76వ ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించి మంత్రి లోకేశ్

పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో మంత్రి లోకేశ్ ప్రజాదర్బార్ - కొన్ని సమస్యలకు అక్కడికక్కడే పరిష్కారం చూపించిన లోకేశ్

Minister Lokesh Conduct 76th Praja Darbar
Minister Lokesh Conduct 76th Praja Darbar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh Conduct 76th Prajadarbar : కష్టాల్లో ఉన్న వారికి మంత్రి నారా లోకేశ్​ అండగా నిలుస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి 76వ ప్రజాదర్బార్​కు తరలివచ్చిన ప్రజలు తమ సమస్యలను మంత్రికి విన్నవించారు. వారి నుంచి వినతులను స్వీకరించిన మంత్రి, కొందరికి అక్కడికక్కడే తక్షణ పరిష్కారం చూపించారు. అందరి సమస్యలు ఓపిగ్గా వింటూ సమస్యల పరిష్కారానికి హామీ ఇచ్చారు. మంత్రి లోకేశ్​ను స్వయంగా కలిసి సమస్యలు విన్నవించేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు, పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరినీ ఆప్యాయంగా పలకరించిన మంత్రి లోకేశ్, వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకొని వినతులు స్వీకరించారు.

తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్ వద్ద చంద్రబాబు చిత్రపటానికి నాయి బ్రాహ్మణులు పాలాభిషేకం చేశారు. లోకేశ్​ను కలిసి వాయిద్య కళాకారులు వినతిపత్రం పత్రం ఇచ్చారు. దేవాదాయ శాఖలో సన్నాయి, డోలు, శృతి, తాళం విభాగాల్లో 42 పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 50వేల మంది వాయిద్య కళాకారులు ఉన్నందున 500 పోస్టులైనా కేటాయించాలని నాయి బ్రాహ్మణులు కోరారు. సానుకూలంగా స్పందించి, చర్చించి తగు నిర్ణయం తీసుకుంటామని లోకేశ్ హామీ ఇచ్చారు.

విజ్ఞప్తులను పరిశీలించి చర్యలు : గత ప్రభుత్వం తమను ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదన్న నాయి బ్రాహ్మణులు, మంత్రి లోకేశ్ వినతిపత్రం తీసుకుని సానుకూలంగా స్పందించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గత 70 ఏళ్లుగా బంజరు భూముల్లో నివాసం ఉంటున్న తమకు ఇంటి పట్టాలు మంజూరు చేసి అండగా నిలవాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరు నియోజకవర్గం విస్సన్నపేటకు చెందిన గ్రామస్థులు మంత్రిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు.

అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన 60 కుటుంబాలు తమ భూములు, ఇళ్లు కోల్పోయాయని ముంపు గ్రామ రైతులు మంత్రి నారా లోకేశ్​ను కలిసి విన్నవించారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో తనపై, తన కుటుంబంపైన 42 అక్రమ కేసులు నమోదు చేసి ఇబ్బందులకు గురి చేశారని చిత్తూరు జిల్లాకి చెందిన మహాదేవి జయశంకర్ తెలిపారు. ఆయా విజ్ఞప్తులను పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి లోకేశ్ భరోసా ఇచ్చారు.

ఫిర్యాదుదారుల్లో వారే ఎక్కువ : ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం ప్రధాన లక్ష్యం. కూటమి ప్రభుత్వం పదే పదే చెబుతున్న విషయం ఇది. అందుకు అనుగుణంగానే ప్రజాదర్బార్‌ ఏర్పాటు చేసి ఫిర్యాదుల్ని స్వీకరిస్తున్నారు. పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఐతే ఫిర్యాదుదారుల్లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో నష్టపోయినవారే ఉండటం గమనార్హం. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల భూకబ్జాలు, అక్రమకేసులు సహా ఎన్నో అంశాలపై దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తుతుండడమే అందుకు నిదర్శనం.

వాటన్నింటిపై క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ జరిపి పరిష్కరిస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ తప్పనిసరిగా ప్రజల నుంచి వినతుల స్వీకరణ చేపట్టాలని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు, వారు లేనిచోట నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జులు ఈ బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

'పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడు - 50 లక్షల కట్నం అడుగుతున్నాడు'

దాదాపు 5 గంటలపాటు ప్రజాదర్బార్‌ - 2,000 మంది నుంచి వినతులు స్వీకరించిన మంత్రి లోకేశ్​

TAGGED:

76TH PRAJA DARBAR AT NTR BHAVAN
MINISTER LOKESH MEETS PEOPLE
PRAJA DARBAR AT TDP CENTRAL OFFICE
76TH PRAJA DARBAR IN AP
MINISTER LOKESH 76TH PRAJA DARBAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.