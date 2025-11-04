ETV Bharat / state

అప్పుడప్పుడు ఏపీకి వచ్చే జగన్‌ మమ్మల్ని వేలెత్తి చూపిస్తున్నారు: లోకేశ్

తుపాను వేళ ఎమ్మెల్యే నుంచి పంచాయతీ ఉద్యోగి వరకు ప్రజల వద్దే ఉన్నామన్న లోకేశ్ - తల్లి, చెల్లిని తరిమేసిన జగన్​కు దేశభక్తి, మహిళా శక్తి గురించి ఏం తెలుస్తుందని ధ్వజం

November 4, 2025

Minister Nara Lokesh Fires on YS Jagan: అప్పుడప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు వచ్చే జగన్, ఎప్పుడూ జనం మధ్య ఉండే తమ వైపు వేలెత్తి చూపిస్తున్నారని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ ధ్వజమెత్తారు. తన వైపు 4 వేళ్లు చూపుస్తున్నాయనే విషయం జగన్ మర్చిపోతున్నారని విమర్శించారు. తుపాను హెచ్చరిక వచ్చిన నుంచీ సాధారణ పరిస్థితి నెలకొనే దాకా ముఖ్యమంత్రి నుంచి ఎమ్మెల్యే వరకు, చీఫ్ సెక్రటరీ నుంచి విలేజ్ సెక్రటరీ వరకు అంతా ప్రజల వద్దే ఉండి వారిని ఆదుకున్నామని గుర్తుచేశారు.

వేరే భ్రమలోకంలో విహరించే జగన్​కు ఇవన్నీ తెలియవని దుయ్యబట్టారు. తనకు మహిళలంటే గౌరవం, దేశమంటే భక్తి ఉన్నాయి కాబట్టే మహిళల వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ చూడటానికి ముంబై వెళ్లానని లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు. కోట్లాది భారతీయులు తలెత్తుకునేలా మహిళామణులు వరల్డ్ కప్ గెలిస్తే, తానే గెలిచినంత ఆనందించానని తెలిపారు. సొంత తల్లి, చెల్లిని తరిమేసిన జగన్​కు దేశభక్తి, మహిళా శక్తి గురించి ఏం తెలుస్తుందిలే అని మండిపడ్డారు.

వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్యలు: తుపాన్ వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు న్యాయం జరిగే వరకు అండగా నిలుస్తామని మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్‌ తెలిపారు. ఉచిత పంటల బీమా, ఇన్‌పుట్‌ సబ్సిడీ రద్దు వల్ల రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అన్నారు. ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మొంథా తుపాన్‌ వల్ల నష్టపోయిన పంటలు పరిశీలించడంతో పాటు, రైతులను పరామర్శించేందుకు జగన్‌ కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు, పెడన, పామర్రు, మచిలీపట్నం నియోజకవర్గాలలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా జగన్ మాట్లాడుతూ మొంథా తుపాన్‌ దాదాపు 25 జిల్లాల్లో ప్రభావం చూపిందని జగన్ అన్నారు.

దాదాపు 15 లక్షల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగిందన్నారు. గతంలో ఎప్పుడూ ఊహించని విధంగా పంట నష్టం వాటిల్లిందన్నారు. ఇప్పుడు నష్టపోయిన పంటల్లో దాదాపు 11 లక్షల ఎకరాల్లో వరి పంట ఉందన్నారు. పత్తి, మొక్కజొన్న, బొప్పాయి మరో దాదాపు 4 లక్షల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగిందన్నారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాదాపు 16 సార్లు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించి, రైతులు నష్టపోయారని చెప్పారు. ఏ ఒక్క రైతుకు అయినా ఇన్‌పుట్‌ సబ్సిడీ ఇచ్చారా? అని ప్రశ్నించారు. ఇన్సూరెన్స్‌ డబ్బు అందిందా? అని ప్రభుత్వాన్ని అడిగారు.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఉచిత పంటల బీమా పక్కాగా అమలు చేశామని దీంతో ఏ రైతు ఇబ్బంది పడలేదని, మూడు ఎకరాలున్న రైతులకు దాదాపు 70 వేల పరిహారం అందిందన్నారు. కేవలం ఒకే ఒక్క రోజులో పంట నష్టాన్ని ఎలా అంచనా వేస్తారని ప్రశ్నించారు. అది సాధ్యమేనా? ఈదురుగాలులు, వర్షాలతో పంట నష్టం ఎలా జరిగింది? ఎక్కడా ఎవరూ పొలంలోకి రాలేదు. అయినా ఎన్యుమరేషన్‌ జరిగిందని చెబుతున్నారని జగన్​ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ ప్రభుత్వం రైతులను పూర్తిగా గాలికొదిలేసిందని మండిపడ్డారు. ఇక్కడ ఇంత విపత్కర పరిస్థితులు ఉంటే, సీఎం ఏం చేశారు ఒకరోజు ఛాపర్‌లో అలా తిరిగి, మర్నాడు లండన్‌ వెళ్లిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. నారా లోకేశ్​ ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించి వచ్చి, మర్నాడు క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ చూడటం కోసం ముంబై వెళ్లారని పేర్కొన్నారు. రైతు కంట కన్నీరు రాష్ట్రానికి అరిష్టమని చెప్పారు. కౌలు రైతులకు కార్డులు కూడా ఇవ్వలేదని, వెంటనే కౌలు రైతులకు కార్డులు ఇవ్వాలన్నారు.

జగన్ పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల అత్యుత్సాహం - నిబంధనలు ఉల్లంఘన

'జగన్ ప్రజాసేవకు పనికిరారు - తుపా​ను మానవ సృష్టి అనటం హాస్యాస్పదం'

