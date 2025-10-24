ఏపీని 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీగా తీర్చిదిద్దుతాం - త్వరలోనే నెం.1 అవుతాం: మంత్రి లోకేశ్
ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో చివరి రోజైన నేడు బిజీబిజీ గడిపిన మంత్రి నారా లోకేశ్ - సీఐఐ పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్ రోడ్షోలో పాల్గొన్న లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 7:34 PM IST
Minister Lokesh Day-6 Australia Tour Updates : ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2029 నాటికి ప్రపంచస్థాయి విద్యా వ్యవస్థను తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా పలు విప్లవాత్మక సంస్కరణలు చేపట్టామని రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను 2047 నాటికి గ్లోబల్ ఎకనమిక్ పవర్ హౌస్గా మార్చి, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, సుస్థిరమైన సమగ్రాభివృద్ధి ద్వారా ప్రజలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు అందించడమే తమ సంకల్పమని స్పష్టం చేశారు. ఆస్ట్రేలియాలో ఆరు రోజుల పర్యటన ముగించుకుని మంత్రి నారా లోకేశ్ స్వదేశానికి తిరుగుపయనమయ్యారు.
ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో చివరి రోజైన నేడు మంత్రి నారా లోకేశ్ బిజీబిజీగా గడిపారు. ఆస్ట్రేలియా ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్(AIBC) ప్రతినిధులతో మెల్ బోర్న్లో నిర్వహించిన సీఐఐ పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్ రోడ్ షోలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు గూగుల్ డేటా సెంటర్ రావడం వెనుక 13 నెలల నిరంతర శ్రమ దాగి ఉందని లోకేశ్ తెలిపారు. భారతదేశంలో పెట్టుబడుల గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను పరిగణించాలని కోరారు. ఏపీలో అనుభవం కలిగిన దార్శనిక నాయకత్వం ఉందన్న లోకేశ్, తమతో చేతులు కలిపిన తర్వాత మీ ప్రాజెక్ట్ కాదని, మన ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పారు.
2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీగా ఆంధ్రప్రదేశ్ : ఏపీలో తాము చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేయాలనే ధృడసంకల్పంతో ఉన్నామని, ఆయా ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన అధికారులు, నాయకులతో నిరంతరం ప్రాజెక్ట్ పురోగతిపై రోజువారీ పద్ధతిలో చర్చిస్తామని వెల్లడించారు. తమది జాతీయ దృక్పథం కలిగి ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీ అని, దేశ అభివృద్ధికి తోడ్పడే విధంగా తాము ఎప్పుడూ జాతీయ విధానాలపై సానుకూల ప్రభావం చూపామని వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీగా తీర్చిదిద్దుతామని స్పష్టం చేశారు. దేశంలో ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలతో కలిసి రాష్ట్ర, కేంద్ర స్థాయిలో చేయాల్సిన విధానపరమైన మార్పులు గుర్తించి, వాటిని అమలుచేసే పనిలో ఉన్నామన్నారు.
తాము కేవలం ఒకటి, రెండు రంగాలపైనే దృష్టి పెట్టలేదని 15 రంగాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించి క్లస్టర్ విధానంలో అభివృద్ధి చేస్తామని మంత్రి లోకేశ్ వెల్లడించారు. ఆటోమోటివ్, సిమెంట్, పునరుత్పాదక రంగం, ఎలక్టానిక్స్, కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్, ఫార్మా, స్టీల్, ఆక్వా, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ రంగాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించినట్లు వివరించారు. దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఏపీ రెండో స్థానంలో ఉందన్నారు. ఈ పెట్టుబడుల ద్వారా త్వరలోనే నెం.1 అవుతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాము కేవలం ఎంవోయూల కుదుర్చుకోవడమే కాకుండా ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్ కోసం కృషి చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో మంత్రి లోకేశ్ : ఆస్ట్రేలియా ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్టిమెంట్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో మెల్బోర్న్లో నిర్వహించిన ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో లోకేశ్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో స్టడీ మెల్బోర్న్, విక్టోరియన్ ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్ ఇనిస్టిట్యూషన్స్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థుల్లో అభ్యసన ఫలితాలను మెరుగుపర్చడమే లక్ష్యంగా లెర్నింగ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (LEAP) కార్యక్రమాన్ని ఈ ఏడాది నుంచే అమలు చేస్తున్నామని మంత్రి వెల్లడించారు. తాము అమలు చేస్తున్న లీప్ కార్యక్రమం విద్యారంగంలో కొత్త తరానికి మార్గదర్శకత్వం వహిస్తోందన్నారు.
అంతర్జాతీయస్థాయి ఉత్తమ బోధనా పద్ధతుల ద్వారా విద్యార్థుల సమగ్రాభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నట్లు వివరించారు. 21వ శతాబ్దపు నైపుణ్యాలకు విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేయడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. సాంప్రదాయ విధానాలకు స్వస్తి చెబుతూ ఆట ఆధారిత పాఠ్యాంశాలు, ఏఐ ఆధారిత పరిష్కారాలతో బోధనా శిక్షణ, ఫౌండేషన్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ వంటి వినూత్న కార్యక్రమాలను లీప్ ప్రోగ్రామ్లో అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఏఐ, ఇతర అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల ద్వారా విద్యార్థులను టెక్నికల్, లీడర్ షిప్, రియల్ లైఫ్ నైపుణ్యాలతో సన్నద్ధం చేయడానికి ఫలితాల ఆధారిత విధానం అమలుకు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. NEP-2020 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా సవరించిన పాఠ్యాంశాలు, భవిష్యత్ నైపుణ్యాలు, డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా సమగ్ర అభ్యాసం కొత్త విధానంలో అంతర్భాగంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. అన్ని స్థాయిల్లో నైతిక విలువలకు పెద్దపీట వేస్తూ ప్రత్యేకంగా పాఠ్యాంశాలు ప్రవేశపెట్టామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.
16 నెలల్లోనే $117 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు : మెల్ బోర్న్లో ఆస్ట్రేలియా ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్టిమెంట్ కమిషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్లతో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో మంత్రి లోకేశ్ ప్రసంగించారు. ఈ సమావేశానికి ఆస్ట్రేడ్ అంతర్జాతీయ విద్య, వాణిజ్య సేవా నైపుణ్యం, డిజిటల్ డెలివరీ విభాగాధిపతి ఎలోడీ జర్నెట్ అధ్యక్షత వహించగా, లోకేశ్ ముఖ్యఅతిధిగా హాజరయ్యారు. విజనరీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి దిశగా శరవేగంగా దూసుకుపోతోంది, గత 16 నెలల్లోనే $117 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు సాధించామన్నారు. సుదీర్ఘమైన పాలనానుభవం, సమర్థవంతమైన దార్శనిక నాయకుడి వల్లే ఇది సాధ్యమైందని స్పష్టం చేశారు.
ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్, అగ్రిటెక్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, డీప్టెక్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, లాజిస్టిక్స్, పోర్టులు, ఫార్మా, బయోటెక్నాలజీ, టూరిజం వంటి రంగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశేషపెట్టుబడి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. బలమైన విధాన వ్యవస్థ, ప్రపంచ స్థాయి లాజిస్టిక్స్, మూడు ఆర్థిక కారిడార్లు, భవిష్యత్ సిద్ధమైన శ్రామిక శక్తి, క్వాంటం కంప్యూటింగ్, డీప్టెక్, గ్రీన్ ఎనర్జీ వ్యాలీ వంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి మూలస్తంభాలుగా ఉన్నాయని వివరించారు. అధునాతన సాంకేతికత, ఏఐ ఆధారిత గవర్నెన్స్ వేగవంతమైన అభివృద్ధికి దన్నుగా నిలుస్తున్నాయని స్పష్టం చేశారు.
సముద్ర కార్గో రవాణాలో 40 శాతం ఏపీ నుంచే : అభివృద్ధి లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ 4.0తో పాటు 24 థీమెటిక్ పాలసీలను ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిందని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఏఐ వంటి అధునాతన సాంకేతిక రంగంతోపాటు డ్రోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లపై ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించామని వివరించారు. 1053 కి.మీ.ల సువిశాల తీరప్రాంతం కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతం 6 ఆపరేషనల్ పోర్టుల ద్వారా ఏటా 193 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు సరుకు రవాణా అవుతోందన్నారు. వచ్చే ఏడాదికల్లా 350 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల మరో 4 గ్రీన్ఫీల్డ్ పోర్టులు ప్రారంభం కానున్నాయని వెల్లడించారు. తూర్పు తీర సముద్ర కార్గో రవాణాలో 40 శాతం ఏపీ నుంచే సాగుతోందన్నారు. ప్రస్తుతం $20 బిలియన్లుగా ఉన్న ఎగుమతులను 2047 నాటికి 450 బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు స్పష్టంచేశారు.
ఏపీలో ప్రతిభగల క్రికెట్ క్రీడాకారులను గుర్తించడానికి ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ఏసీఏ) ఆధ్వర్యాన ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ (ఏపీఎల్)ను నిర్వహిస్తోందని లోకేశ్ తెలిపారు. మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో క్రికెట్ విక్టోరియా ఎగ్జిక్యూటివ్లతో మంత్రి సమావేశమయ్యారు. ఏపీ క్రీడాకారులను ఐపీఎల్ స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే ఏపీఎల్ ముఖ్యోద్ధేశమన్నారు. ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఏపీఎల్) నుంచి షేక్ రషీద్, త్రిపూర్ణ విజయ్, నితీష్ రెడ్డి, సత్యనారాయణ రాజు, పైలా అవినాష్ ఎంపికయ్యారు. వీరితో పాటు గతంలో ఏపీఎల్లో ఆడిన ఇతర ఆటగాళ్లను కూడా వివిధ ఐపీఎల్ జట్లు తమ జట్టులో చేర్చుకున్నాయని వెల్లడించారు.
ఉమ్మడి శిక్షణా శిబిరాలు, స్నేహపూర్వక మ్యాచ్లు : ఆంధ్రప్రదేశ్/విక్టోరియాలలో క్రికెట్ క్రీడాకారుల నైపుణ్యాన్ని పెంచేందుకు ఉమ్మడి శిక్షణా శిబిరాలు, స్నేహపూర్వక మ్యాచ్లు నిర్వహించే అంశాన్ని పరిశీలించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు. క్రికెట్ సౌకర్యాలు, ఈవెంట్ల నిర్వహణలో పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతులను ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. మహిళా క్రికెట్ క్రీడాకారులకు అవకాశాలను విస్తరించే కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారించాలని కోరారు. లైవ్ స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా అభిమానుల అనుభవాన్ని మెరుగుపర్చేందుకు చొరవ చూపాలని లోకేశ్ విజ్జప్తి చేశారు.
ఆస్ట్రేలియా ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్టిమెంట్ కమిషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్లతో నిర్వహించిన జరిగిన సమావేశంలో విశాఖపట్నంకు ఉన్న ప్రత్యేకతలను మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు. ఐటీ, ఇన్నోవేషన్, డేటా హబ్గా తయారవుతోందన్నారు. విశాఖలో గూగుల్ సంస్థ 15 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడితో ఏఐ హబ్ నిర్మించబోతోంది. ఆర్సెలర్ మిట్టల్ సంస్థ 1.35 లక్షల కోట్లతో దేశంలోనే అతిపెద్ద స్టీల్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయబోతోందని వివరించారు. భారీ పెట్టుబడులకు విశాఖపట్నం గేట్ వేగా మారిందని గుర్తుచేశారు. విశాఖ మహానగరం 2047 నాటికి ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా అభివృద్ధి సాధిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో జనవరి నుంచి దక్షిణాసియాలోనే తొలి 156-క్యూబిట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సేవలు ప్రారంభించబోతున్నట్లు తెలిపారు. ఇది భారత సాంకేతికరంగంలో గేమ్ ఛేంజర్ కాబోతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో స్టేట్ డేటా లేక్, అవేర్ హబ్, ఇంటెలిజెన్స్ లేయర్, డిజిటల్ గవర్నెన్స్ వంటివి అంతర్భాగాలుగా ఉంటాయని వివరించారు. ప్రస్తుతం $180 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ 2047నాటికి $2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు ప్రణాళికబద్ధంగా, వేగవంతంగా ముందుకు సాగుతోందన్నారు. నవంబర్ 14-15 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో తాము ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించబోతున్న పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్ – 2025కు ఆస్ట్రేలియన్ పారిశ్రామికవేత్తలు హాజరై ఏపీలో పెట్టుబడి అవకాశాలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవాలని మంత్రి లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
