దక్షిణాసియాలోనే శక్తివంతమైన క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏపీలో ఆవిష్కరిస్తాం: మంత్రి లోకేశ్
డబ్ల్యూఈఎఫ్ గవర్నమెంట్ ఎఫైర్స్ హెడ్ మరూన్ ఖైరౌజ్తో లోకేశ్ భేటీ - ఏడాదిలో డబ్ల్యూఈఎఫ్-ఏపీ సీ4ఐఆర్ను కార్యాచరణలోకి తీసుకురావాలని విజ్ఞప్తి - అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ తయారీ, ఎగుమతులే మా లక్ష్యమని వెల్లిడి
Minister Lokesh Davos Tour met with WEF Govt Affairs Head and Others : 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకుండా ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న చట్టాన్ని ఏపీలోనూ అమలు చేసేందుకు అధ్యయనం చేస్తున్నామని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. ఒక నిర్థిష్ట వయస్సుకంటే తక్కువున్న యువకులు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్లో ఉండటం సబబు కాదని దావోస్ పర్యటనలో ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అభిప్రాయపడ్డారు.
దావోస్ వేదికగా తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని మంత్రి లోకేశ్ కలిశారు. లోకేశ్ రేవంత్ను మంగళగిరి శాలువాతో సత్కరించి, జ్ఞాపికను అందజేశారు. మంత్రి లోకేశ్ను రేవంత్రెడ్డి సత్కరించారు. ఏపీ విద్యాశాఖలో చేపట్టిన సంస్కరణలు, ఐటీ ప్రగతి గురించి లోకేశ్ రేవంత్రెడ్డికి వివరించారు. ఏపీ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం తీసుకుంటున్న చర్యలు, వస్తున్న ఫలితాలపై చర్చ సాగింది. తెలంగాణలో సాగుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాల గురించి రేవంత్రెడ్డి వివరించారు. ముఖ్యంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా టాటా సంస్థ సహకారంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐటీఐలను పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేశామని, స్కిల్ క్యాంపస్లుగా తీర్చిదిద్దిన ఐటీఐలను సందర్శించాలని లోకేశ్ను కోరారు. మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ దేవస్థానం ఆధునీకరణ పనులు వందల కోట్లతో చేపట్టామన్న రేవంత్రెడ్డి వనదేవతలను దర్శించుకోవాలని లోకేశ్ని ఆహ్వానించారు. పరస్పర సహకారంతోనే తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి సాధ్యమని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్లు అభిప్రాయపడ్డారు.
ఫ్యూచర్ రైట్ స్కిల్స్ నెట్వర్క్ ద్వారా సహకారం: టెక్నాలజీ, డిజిటల్, కన్సల్టింగ్ సేవల్లో అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన యాక్సెంచర్ చీఫ్ స్ట్రాటజీ అండ్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ మనీష్ శర్మతో లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖలో మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రతిభ లభ్యత, పెరుగుతున్న సాంకేతిక పర్యావరణ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకుని ఏఐ, క్లౌడ్, డిజిటల్ కార్యకలాపాలపై దృష్టి సారించడానికి గ్లోబల్ డెలివరీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. యువతను భవిష్యత్తుకు సిద్ధం చేసే డిజిటల్ టాలెంట్ పైప్లైన్ను నిర్మించడం, యాక్సెంచర్కు అవసరమైన వర్క్ ఫోర్స్ తయరీ, ఏపీలో నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఫ్యూచర్ రైట్ స్కిల్స్ నెట్వర్క్ ద్వారా సహకారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. క్వాంటం కంప్యూటింగ్ అప్లికేషన్లు, ఎకోసిస్టమ్ డెవలప్మెంట్తో పాటు స్టార్టప్లకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో భాగస్వామ్యం కావాలని ఆహ్వానించారు. యాక్సెంచర్ ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్ను ఆర్టీఐహెచ్తో అనుసంధానించి ఆవిష్కరణలపై దృష్టి సారించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలపై సంస్థ ఉన్నతస్థాయి బృందంతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని మనీష్ శర్మ తెలిపారు.
సర్టిఫైడ్ ఆన్లైన్ కోర్సులను ప్రారంభించండి: ప్రపంచ ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జి వైస్ ఛాన్స్లర్ ప్రొఫెసర్ డెబ్బీ ప్రెంటిస్తోనూ లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ స్కూళ్లలో 8 నుంచి 10 తరగతుల విద్యార్థులకు కెపాసిటీ బిల్డింగ్లో భాగంగా వాతావరణ మార్పులపై అవగాహన, సుస్థిరత, భవిష్యత్ నైపుణ్యాలపై కేంబ్రిడ్జి సర్టిఫైడ్ ఆన్ లైన్ కోర్సులను ప్రారంభించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీలోని యూనివర్సిటీలతో కలిసి జాయింట్ రీసెర్చ్, కరిక్యులమ్ డెవలప్మెంట్, ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్ చేంజీలపై నిర్మాణాత్మక ఒప్పందానికి చొరవ చూపాలని కోరారు. సౌతాంప్టన్ – కేంబ్రిడ్జి మోడల్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు డెడికేటెడ్ స్కాలర్ షిప్లు, ఫాస్ట్ ట్రాక్ అడ్మిషన్ల ద్వారా ప్రోత్సాహం కల్పించాలని ప్రతిపాదించారు.
ఏఐ, డేటా సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ వంటి అధునాతన సాంకేతికలపై జాయింట్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ల కోసం ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ, ఐఐటీ, తిరుపతి వంటి సంస్థలతో కేంబ్రిడ్జి వర్సిటీ కలిసి పనిచేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని కోరారు. భారత్లో కేంబ్రిడ్జి విద్యాసంస్కరణలకు అనుగుణంగా ఏపీ విశ్వవిద్యాలయాల కోసం ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్, అధునాతన బోధనా పద్ధతులపై ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను రూపొందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. భారత్లో సీఐఆర్ఎఫ్ ద్వారా తాము క్లైమెట్ ఎడ్యుకేషన్, బోధనా పద్ధతులు, డిజిటల్ స్కిల్స్, లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ పై దృష్టి సారించినట్లు కేంబ్రిడ్జి వైస్ ఛాన్సలర్ డెబ్బీ ప్రెంటిస్ చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని తెలిపారు.
మరూన్ ఖైరౌజ్తో లోకేశ్ భేటీ: వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం గవర్నమెంట్ ఎఫైర్స్ హెడ్ మరూన్ ఖైరౌజ్తో లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. ఏడాదిలోగా డబ్యూఈఎఫ్– ఏపీ సీ4ఐఆర్ను కార్యాచరణలోకి తీసుకురావడానికి అవసరమైన విధివిధానాలపై చర్చించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి బ్యాంకబుల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్, సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రాజెక్టులపై దృష్టి సారించేలా ప్రధాన పెట్టుబడిదారులతో డబ్ల్యూఈఎఫ్ ఆధ్వర్యాన భారత్ లేదా దావోస్లో రౌండ్ టేబుల్ నిర్వహించాల్సిందిగా కోరారు. ఏపీలో ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా గవర్నెన్స్, సిస్టమ్ రెసిలెన్స్ కోసం రాష్ట్రస్థాయి పాలసీ ఫ్రేమ్ వర్క్ రూపకల్పనలో సహకారం అందించాల్సిందిగా మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఏపీ ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం మేరకు సాధ్యమైనంత త్వరగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో డబ్ల్యూఈఎఫ్ సీ4ఐఆర్ ను ఏర్పాటుచేస్తామని తెలిపారు. దావోస్లో పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో మంత్రి నారా లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. రాష్ట్ర పెండింగ్ సమస్యలపై అశ్వినీ వైష్ణవ్తో లోకేశ్ చర్చించారు.
దక్షిణాసియాలోనే శక్తివంతమైన క్వాంటమ్ కంప్యూటర్: క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక రంగమని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. నైపుణ్యాలు, కొలాబరేషన్ ద్వారా క్వాంటం ఆవిష్కరణలను వేగవంతం చేయడం అనే అంశంపై ప్రపంచ ఆర్ధిక సదస్సు వేదికగా జరిగిన సదస్సులో లోకేశ్ ప్రసంగించారు. ప్రభుత్వాలు, వ్యాపారసంస్థలు, విద్యాసంస్థలు క్వాంటం టెక్నాలజీల ట్రాన్సఫర్మేషన్ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి క్వాంటం ఎకానమీ నెట్వర్క్ ఒక ముఖ్యమైన వేదికను అందిస్తుందన్నారు. దక్షిణాసియాలో అత్యంత శక్తివంతమైన క్వాంటం కంప్యూటర్కు త్వరలో ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
క్వాంటం భవిష్యత్తును టెక్నాలజీ మాత్రమే నిర్ణయించదని మనం నైపుణ్యాలు, పరిశోధన పర్యావరణ వ్యవస్థలు, వాణిజ్యీకరణ మార్గాలను ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్మిస్తామన్న దానిపై ఆధారపడి ఉంటుందని లోకేశ్ అన్నారు. అమరావతిలో జూలై 2026 నాటికి, దక్షిణాసియాలో మొట్టమొదటి, అత్యంత శక్తివంతమైన క్వాంటం కంప్యూటర్ - 133-క్విట్ హెరాన్ ప్రాసెసర్తో కూడిన ఐబీఎం క్వాంటం సిస్టమ్ 2ను ఐబీఎం, టిసీఎస్ భాగస్వామ్యంతో ఆవిష్కరిస్తుందని చెప్పారు. గ్లోబల్ క్వాంటం ల్యాబ్లతో పరిశ్రమ-ఎంబెడెడ్ పరిశోధన కేంద్రాలు, ప్రముఖ కంపెనీలతో ఉమ్మడి పీహెచ్డీ, పోస్ట్-డాక్టోరల్ ప్రోగ్రామ్లు, 50 వేలకు పైగా అభ్యాసకుల కోసం క్వాంటం-రెడీ స్కిల్లింగ్ పైప్లైన్లు ఇందులో అంతర్భాగంగా ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.
జనవరి 2026 నాటికి 100 క్వాంటం అల్గోరిథంలు పరీక్షించడం, 15 ఆగస్టు 2026 నాటికి 100 క్వాంటం వినియోగ కేసులు తమ లక్ష్యమని వివరించారు. భారతదేశం నేషనల్ క్వాంటం మిషన్ ద్వారా క్వాంటం కంప్యూటింగ్, కమ్యూనికేషన్, సెన్సింగ్, మెటీరియల్లను రూ.6 వేల కోట్లతో అభివృద్ధి చేయడానికి కట్టుబడి ఉందని వెల్లడించారు. తాము 3 దశల్లో క్వాంటం నైపుణ్య పైప్లైన్ను నిర్మిస్తున్నామని ప్రాథమిక అక్షరాస్యత, ఇండస్ట్రీ రెడీ నైపుణ్యాలు, ఉన్నత పరిశోధన, ఆవిష్కరణలను కవర్ చేసే ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుందని తేల్చిచెప్పారు. మొదటి దశలో తాము 10 లక్షల మందికి క్వాంటం అక్షరాస్యతను లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని ఇందులో క్వాంటం మెకానిక్స్, అల్గోరిథంలు, కంప్యూటింగ్ ఫండమెంటల్స్ను కవర్ చేస్తామని లోకేశ్ చెప్పారు.
కంప్యూటర్ తయారీ, ఎగుమతులే మా లక్ష్యం: భవిష్యత్తు అవసరాలకు సిద్ధంగా ఉండే ప్రతిభ స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి అన్నారు. ఇంజనీరింగ్, సైన్స్, ఫిజిక్స్ నేపథ్యాలు గల 51శాతం మహిళా భాగస్వామ్యం ద్వారా 54 వేల మందికి త్వరలో వైజర్ ద్వారా శిక్షణ అందించబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. రెండోదశలో సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్, సెన్సింగ్, కమ్యూనికేషన్లలో ఇండస్ట్రీ రెడీ క్వాంటం ప్రతిభపై దృష్టి పెడతామని అప్లయ్డ్ ట్రైనింగ్, ఎన్పీటీఈఎల్-ఎలైన్డ్ కోర్సులు పరిశ్రమ సహకారంతో చేపడతామని వివరించారు. నీతి ఆయోగ్ లక్ష్యాలతో ఎలైన్ చేసిన 3వ దశలో ఐపీ క్రియేషన్, గ్లోబల్ లీడర్ షిప్ కోసం నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్ హబ్లు, అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీతో అనుసంధానమయ్యే అడ్వాన్స్ డ్ రిసెర్చర్స్, స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులు, సిస్టమ్ బిల్డర్లు కలిపి లక్షమంది డెవలపర్లను తయారు చేస్తామని తెలిపారు.
అమరావతి నుంచి క్వాంటం కంప్యూటర్లను తయారు చేయడం, ఎగుమతి చేయడం అనే స్పష్టమైన లక్ష్యంతో హార్డ్వేర్ తయారీ, అసెంబ్లీ సామర్థ్యాలతో పాటు క్వాంటం రిఫరెన్స్, టెస్టింగ్ సౌకర్యాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. అమరావతిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి, నిర్మించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రపంచ ఓఈఎంలతో సహ-అభివృద్ధి భాగస్వామ్యాలను కూడా తాము ఆహ్వానిస్తున్నామన్నారు. పూర్తిస్థాయి వాల్యూ చైన్తో క్వాంటం కంప్యూటింగ్, కమ్యూనికేషన్లు, సెన్సింగ్, ఎనేబుల్ టెక్నాలజీలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, నేషనల్ క్వాంటం మిషన్తో అనుసంధానమైన స్టేట్ క్వాంటం మిషన్ నేతృత్వంలోని విధానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ అమలులోకి తెచ్చిందని మంత్రి లోకేశ్ వెల్లడించారు.
