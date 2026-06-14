'సారీ బ్రో అమరావతి అన్స్టాపబుల్' - విష ప్రచారాలపై మంత్రి నారా లోకేశ్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
వర్షంలోనూ ఏమాత్రం ఆగని రాజధాని నిర్మాణ పనులు - టాప్ గేర్లో అమరావతి, ఇక 'పాజ్' బటన్కు ఛాన్సే లేదన్న లోకేశ్ - వాన పడితే అమరావతి మునిగిందనే ట్రోలర్స్పై సెటైర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 12:40 PM IST
Amaravati Unstoppable : నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఎక్కడా బ్రేకులు లేకుండా టాప్ గేర్లో దూసుకుపోతున్నాయి. రాష్ట్రంలో వర్షాలు పడుతున్నా సరే, రాజధాని పనులు ఆగే ప్రసక్తే లేదని కూటమి ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది. తాజాగా ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, విద్య శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అమరావతి పనులపై ఒక ఆసక్తికరమైన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అమరావతి మునిగిపోతుందంటూ విష ప్రచారం చేసే ట్రోలర్స్కు తనదైన శైలిలో సెటైర్లు వేశారు. 'సారీ బ్రో అమరావతి ఈజ్ అన్స్టాపబుల్' అంటూ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఎక్కడా వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తే లేదని కుండబద్దలు కొట్టారు. ఈ వీడియో, మంత్రి లోకేశ్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టాప్ గేర్లో రాజధాని పనులు : అమరావతి నిర్మాణం ఇప్పుడు వేగంగా దూసుకెళ్తోంది. ఐదేళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత రాజధాని కళకళలాడుతోంది. పనులు ఎక్కడా ఆపడం లేదు. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా కార్మికులు శ్రమిస్తున్నారు. భారీ యంత్రాలతో నిర్మాణ పనులు పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. అమరావతి నిర్మాణ ప్రయాణంలో ఇక 'పాజ్' అనే మాటే లేదని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. స్పీడ్ పెంచిన అమరావతి, నవ్యాంధ్ర భవిష్యత్తుకు అసలైన గ్యారంటీ అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
#Amaravati is on full throttle - and there is no hitting pause. pic.twitter.com/CBCPAQlMbb— Lokesh Nara (@naralokesh) June 14, 2026
'సారీ బ్రో' ట్రోలర్స్కు సెటైర్లు : రాజధానిపై కొందరు కావాలనే విష ప్రచారం చేస్తున్నారు. చిన్నపాటి వర్షం పడితే చాలు, 'అమరావతి మునిగిపోయింది' అంటూ సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిపై మంత్రి నారా లోకేశ్ తనదైన శైలిలో వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ట్రోల్ చేసే వారి కష్టాన్ని తాను గుర్తించానని ఎద్దేవా చేశారు. వర్షం పడినా ఏ సైట్లోనూ పనులు ఆగట్లేదని చాటేందుకే ఈ వీడియో పెట్టానన్నారు. పనికిమాలిన విష ప్రచారాలు ఇకనైనా కట్టిపెట్టాలని విమర్శకులకు హితవు పలికారు.
ఎక్కడా ఆగని పనులు, ఏయే ప్రాజెక్టులంటే? : అమరావతిలో ప్రతిష్ఠాత్మక భవనాల నిర్మాణాలు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఏ వర్షం వీటిని ఆపలేకపోతోంది. మంత్రి పంచుకున్న వీడియో ప్రకారం ముమ్మరంగా సాగుతున్న పనులు ఇవే. ఐకానిక్ టవర్స్ పనులు, అసెంబ్లీ, హైకోర్టు భవనాలు, ప్రధాన రహదారులు, రోడ్లు, భారీ రిజర్వాయర్లు, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ టవర్లు, ఏఐఎస్ టవర్లు, సీజీవో, జీవో, ఎన్జీఓ, గ్రూప్ డి టవర్స్, హ్యాపీనెస్ట్ ప్రాజెక్టు, మినిస్టర్ బంగ్లాస్ ఉన్నాయి. మంత్రి నారా లోకేశ్ పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో వాయిస్ ఓవర్ ఉంది. అది విమర్శకుల చెంప చెల్లుమనిపించేలా సాగింది.
"సారీ బ్రో ఏమనుకోవద్దు, అమరావతిలో పనులు అస్సలు ఆగడం లేదు. వర్షం పడితే చాలు పరిగెత్తుకొచ్చి 'అమరావతి మునిగింది' అంటూ ట్రోల్ చేసే మీ కష్టాన్ని గుర్తించాం. ఈరోజు ఎలాగైనా మీకు హెల్ప్ చేద్దామని ట్రై చేశాం. కానీ ఏం చేద్దాం. అన్ని సైట్లలో పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. ఐకానిక్ టవర్స్, అసెంబ్లీ పనులు, హైకోర్టు పనులు, రోడ్లు, రిజర్వాయర్లు ఇలా ఏ పనీ ఆగలేదు. ఎమ్మెల్యే టవర్లు, ఏఐఎస్ టవర్లు, సీజీవో టవర్స్, ఎన్జీఓ టవర్స్ ఎక్కడా పనులు ఆగలేదు. హ్యాపీనెస్ట్, మినిస్టర్ బంగ్లాస్ పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. అర్థమైందా బ్రో? అమరావతి ఈజ్ అన్స్టాపబుల్. ఇకనైనా ఏడవడం మానేసి మీ పని మీరు చూసుకోండి. జై అమరావతి."
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడి విజన్, మంత్రి లోకేశ్ పర్యవేక్షణలో అమరావతి మళ్లీ పాత వైభవాన్ని సంతరించుకుంటోందని ఈ వీడియో స్పష్టం చేస్తోంది. ఏ అడ్డంకులు వచ్చినా రాజధాని నిర్మాణం ఆగదని ప్రభుత్వం మరోసారి కుండబద్దలు కొట్టింది.
"నమో" డబుల్ ఇంజిన్ వేగం - ఏపీని గ్లోబల్ హబ్గా మార్చేందుకు లోకేశ్ సరికొత్త రోడ్మ్యాప్
'మనది గూగుల్-వాళ్లది గొడ్డలి' - 'రప్పా రప్పా' అంటే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు: మంత్రి లోకేశ్