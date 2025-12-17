మహిళా క్రికెటర్ శ్రీచరణికి రూ.2.5 కోట్ల నగదు ప్రోత్సాహకం - చెక్ అందజేసిన మంత్రి లోకేశ్
ఉండవల్లి నివాసంలో శ్రీచరణికి చెక్ను అందజేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్ - నగదుతో పాటు విశాఖలో 500 గజాల ఇంటి స్థలాన్ని కేటాయించిన ప్రభుత్వం
Minister Nara Lokesh Cheque Distributed to Women Cricketer Sricharani : మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరచిన క్రికెటర్ శ్రీచరణికి కూటమి ప్రభుత్వం రూ.2.50 కోట్ల నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని అందజేశారు. ఈ మేరకు ఉండవల్లి నివాసంలో క్రికెటర్ శ్రీచరణిని కలిసిన మంత్రి నారా లోకేశ్ స్వయంగా ఆమెకు చెక్ను అందజేశారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ప్రోత్సాహకాలు : కడప జిల్లాకు చెందిన శ్రీచరణి అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రాణిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచి జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. ఆమె ప్రతిభను గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించింది. రూ.2.50 కోట్ల నగదు ప్రోత్సాహంతో పాటు విశాఖలో 500 గజాల ఇంటి స్థలాన్ని కేటాయించింది.
డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత గ్రూప్-1 హోదా ఉద్యోగాన్ని కల్పించనుంది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో రవాణా, యువజన క్రీడా శాఖల మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, శాప్ ఛైర్మన్ అనిమిని రవినాయుడు, క్రీడా శాఖ స్పెషల్ సీఎస్ అజయ్ జైన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అరంగేట్రంలోనే అద్భుత ప్రదర్శన : వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని వీరపునాయునిపల్లె మండలం యర్రమల్లపల్లె గ్రామానికి చెందిన మహిళ క్రికెటర్ నల్లపురెడ్డి శ్రీచరణిది మధ్య తరగతి కుటుంబం. పల్లె నుంచి వచ్చినా క్రికెట్ అంటే అమితమైన ఇష్టం తనకి. నిజానికి తొలి రోజుల్లో అథ్లెట్, ఖోఖో, బ్యాడ్మింటన్ ఆడింది. ఆ తర్వాత ఆమె క్రికెట్ వైపు దృష్టి సారించింది. మొదట్లో తండ్రి ఒప్పుకోలేదు. అయినా ఆమె క్రికెట్ ఆడడం మానలేదు. గట్టిగా పట్టుబట్టి మరి నేర్చుకుంది.
అబ్బాయిలతో కలిసి గల్లీ క్రికెట్ ఆడుతూ, డీఏవీ మైదానంలో తన మామయ్య కిషోర్ కుమార్రెడ్డితో కలిసి సాధన చేసేది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో శ్రీలంకతో వన్డేతో శ్రీచరణి అరంగేట్రం చేసింది. ఆపై ఇంగ్లాండ్తో వన్డేలతో పాటు టీ-20ల్లోను కూడా చోటు దక్కించుకుంది. వాటిల్లో తన ప్రదర్శనని చూసి సెలక్టర్లు మెచ్చారు. దాంతో వరల్డ్కప్ జట్టులో చోటు కల్పించారు. తను భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తానని ఊహించలేదని శ్రీచరణి తెలిపింది.
శ్రీచరణి క్రికెట్ ప్రస్థానం : 2017-18లో జిల్లా క్రికెట్ జట్టుకు శ్రీచరణి ఎంపికైంది. అలా శ్రీచరణి క్రికెట్ ప్రస్థానం మొదలైంది. 2022లో ఆంధ్ర సీనియర్ జట్టులో చోటు దక్కించుకుంది. ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ రాణించింది. 2024లో ఉమెన్స్ ఐపీఎల్లో దిల్లీ జట్టు కొనుగోలు చేసింది. 2025లో భారత జట్టులో చోటు దక్కించుకుంది. ఇదే సంవత్సరం ఉమెన్స్ వరల్డ్కప్లో తన ఆట తీరుతో జట్టు ఛాంపియన్గా నిలిచేందుకు కృషి చేసింది.
ప్రాథమిక విద్య ఆర్టీపీపీ అనుబంధ డీఏవీ పాఠశాలలో సాగింది. ఇంటర్మీడియట్ హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలలో చదివింది. ప్రస్తుతం డిగ్రీ వీరపునాయునిపల్లెలోని వీఆర్ఎస్ డిగ్రీ కళాశాలలో చదువుతోంది. భారత మహిళల జట్టు ప్రపంచ కప్ను ముద్దాడడం, ఆ జట్టులో తమ కుమార్తె ఉండటం చూసి తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. కడప జిల్లాకు చెందిన తొలి మహిళా క్రికెటర్ శ్రీచరణి. జట్టు కప్ గెలవగానే కుటుంబ సభ్యులంతా మిఠాయిలు పంచుకుని సంతోషం పంచుకున్నారు. జిల్లా వాసులూ తమ ఇంటి యువతే ఆడి గెలిచినంత ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
