NARA LOKESH AUSTRALIA VISIT: ఆస్ట్రేలియా-ఇండియా సీఈవో ఫోరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రాధాన్యత పెరగనుంది. రాష్ట్రానికి మరిన్ని పెట్టుబడులు రప్పించేందుకు మంత్రి నారా లోకేశ్‌ తన ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో పలు కీలక సమావేశాలు నిర్వహించారు. సిడ్నీలో ఆస్ట్రేలియా-ఇండియా సీఈవో ఫోరం డైరెక్టర్‌ జోడి మెక్‌కేతో సమావేశమైన మంత్రి లోకేశ్‌, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను స్టేట్ ఎంగేజ్‌మెంట్ ఎజెండాలో చేర్చాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, పెట్టుబడుల అవకాశాలు, ముఖ్యంగా ఎనర్జీ, ఓడరేవులు, లాజిస్టిక్స్‌, డిజిటల్‌ రంగాల్లో ఉన్న ప్రత్యేకతలను వివరించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ భారత్‌లోని వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రమని, ఇక్కడి పారిశ్రామిక మౌలిక వసతులు, శ్రామిక నైపుణ్యం, పోర్ట్‌ ఆధారిత కనెక్టివిటీ పెట్టుబడులకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్నాయని అని లోకేశ్ తెలిపారు. ఏపీ ప్రభుత్వం, ఏపీ ఈడీబీ (Economic Development Board), సీఐఐ (Confederation of Indian Industry), బిజినెస్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ ఆస్ట్రేలియా సంయుక్తంగా త్వరలో ఆస్ట్రేలియా-ఏపీ సీఈవో రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశం నిర్వహించనుందని లోకేశ్‌ తెలిపారు.

ఈ సమావేశానికి ఫోరంనుంచి పూర్తి మద్దతు ఇవ్వాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇక తదుపరి సీఈవోల ఫోరం సెషన్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి భాగస్వామ్యం కల్పించాలని, ఆ సమావేశంలో రాష్ట్రంలోని ప్రాధాన్యత రంగాలు, పెట్టుబడికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శిస్తామని లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు.

ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ - గేట్‌వే ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా: వాణిజ్య-పెట్టుబడి అజెండాలో “ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ - గేట్‌వే ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా” అనే అంశంపై ఉమ్మడి నివేదికకు అవకాశం కల్పించాలని లోకేశ్‌ ఫోరంకు అభ్యర్థించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను భారత తూర్పు తీరానికి గేట్‌వేగా అభివర్ణిస్తూ, కృష్ణపట్నం, విశాఖపట్నం, అనంతపురం ఇండస్ట్రియల్‌ క్లస్టర్లు ఆస్ట్రేలియన్‌ కంపెనీల పెట్టుబడులకు తగిన కేంద్రాలుగా నిలుస్తాయని తెలిపారు. “ఈ క్లస్టర్లలో ఎనర్జీ, లాజిస్టిక్స్‌, డిజిటల్‌ రంగాల్లో సహకారాన్ని విస్తరించగలమని విశ్వసిస్తున్నాం,” అని లోకేశ్‌ అన్నారు.

పార్టనర్‌షిప్ సమ్మిట్‌ - విశాఖకు ఆహ్వానం: నవంబర్‌ 14, 15 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో జరగనున్న ‘పార్టనర్‌షిప్‌ సమ్మిట్‌-2025’కు ఆస్ట్రేలియా-ఇండియా సీఈవో ఫోరంను నాయకత్వ బృందంతో కలిసి పాల్గొనాలని లోకేశ్‌ ఆహ్వానించారు. ఈ సమ్మిట్‌లో రాష్ట్ర పెట్టుబడి అవకాశాలు, పరిశ్రమల సహకారం, టెక్నాలజీ మార్పిడి అంశాలు చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఫోరం డైరెక్టర్‌ జోడి మెక్‌కే మాట్లాడుతూ, “2012లో భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా ప్రధానమంత్రుల నేతృత్వంలో ఈ ఫోరంను ప్రారంభించాం. ఇరుదేశాల అగ్రశ్రేణి పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ వేదికలో భాగస్వాములుగా ఉన్నారు,” అని అన్నారు.

ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, విద్య, నైపుణ్యం, వలసల వంటి అంశాలపై దృష్టి సారిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య భాగస్వామ్యం 48.4 బిలియన్ల డాలర్లకు చేరిందని, ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని పెంచేందుకు సీఐఐతో కలిసి విధానపరమైన మద్దతు అందిస్తున్నామని తెలిపారు.

ప్రవాసాంధ్రుల ఆత్మీయ స్వాగతం: లోకేశ్‌ పర్యటన సందర్భంగా బ్రిస్బేన్‌, కాన్‌బెర్రా, అడిలైడ్‌, మెల్‌బోర్న్‌ నగరాల నుంచి వచ్చిన ప్రవాసాంధ్రులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. తెలుగుదేశం ఆస్ట్రేలియా ప్రతినిధులు ఆయనను ఆప్యాయంగా కలుసుకుని ఫొటోలు దిగారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రవాసాంధ్రుల పాత్ర కీలకమని, పెట్టుబడుల రూపంలో వారి భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తామని లోకేశ్‌ అన్నారు.

