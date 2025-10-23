ETV Bharat / state

మా విధానాలు ఎంతో అనుకూలం మా రాష్ట్రానికి రండి - ఆస్ట్రేలియా పారిశ్రామికవేత్తలకు లోకేశ్‌ ఆహ్వానం

ఏపీ - ఆస్ట్రేలియా మధ్య వాణిజ్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలి - రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌తో కలిసి పనిచేయాలని ప్రతిపాదన - నాలుగోరోజు బ్రిస్బేన్‌లో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న మంత్రి

Minister Nara Lokesh Australia Tour on 4th Day
Minister Nara Lokesh Australia Tour on 4th Day (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 8:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Nara Lokesh Australia Tour on 4th Day: ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భాగంగా 4వ రోజు బ్రిస్బేన్‌లో బిజినెస్‌ రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశాలతో పాటు పలు విశ్వవిద్యాలయాల ప్రొఫెసర్లతో భేటీల్లో మంత్రి లోకేశ్‌ పాల్గొన్నారు. ఏపీ - ఆస్ట్రేలియా మధ్య వాణిజ్య సంబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని ఆయన పారిశ్రామిక వేత్తలను కోరారు. ఆక్వారంగంలో సహకారంతో పాటు నవ కల్పనలు, విద్యా రంగంలో సంస్కరణలకు సంబంధించి కలిసి పని చేద్దామని వర్సిటీల ప్రతినిధులను కోరారు. విశాఖలో వచ్చే నెల 14, 15 తేదీల్లో నిర్వహించే భాగస్వామ్య సదస్సుకు పలు సంస్థల ప్రతినిధులను ఆహ్వానించారు.

ఆస్ట్రేలియాకు భారత్‌ నుంచి ఎగుమతయ్యే శుద్ధి చేసిన పెట్రోలియం, ఔషధాలు, ఇంజినీరింగ్‌ వస్తువులు, విద్యుత్‌ యంత్రాలు, వస్త్రాలు, ఆభరణాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో ఏపీ కీలకపాత్ర పోషిస్తోందని లోకేశ్‌ అన్నారు. బ్రిస్బేన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయంలో నిర్వహించిన బిజినెస్‌ రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు.

‘కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌తో 16 నెలల్లో రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఏపీకి వచ్చాయి. ఏపీ ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక విధానాలు, ప్రోత్సాహకాలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనను పారిశ్రామికవేత్తలు తెలుసుకోవాలి అని లోకేశ్ అన్నారు. ఏపీ - ఆస్ట్రేలియా మధ్య అన్ని అంశాల్లోనూ బంధాన్ని బలోపేతం చేయాలి’ అని లోకేశ్‌ కోరారు.

జెనెటిక్‌ టూల్స్‌ను అందించండి: ఏపీలో రొయ్యలు, చేపల పెంపకం సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు సెంటర్‌ ఫర్‌ సస్టెయినబుల్‌ ట్రాపికల్‌ ఫిషరీస్‌ అండ్‌ ఆక్వాకల్చర్‌ (CSTFA) ద్వారా ఆక్వాకల్చర్‌ జెనెటిక్స్‌ నైపుణ్యాలను అందించాలని బ్రిస్బేన్‌లోని జేమ్స్‌ కుక్‌ యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులను లోకేశ్‌ కోరారు. ఉష్ణమండల ఆక్వాసాగులో కీలకమైన బ్లాక్‌టైగర్, బారాముండి రకాల రొయ్యల జన్యుపరమైన మెరుగుదల అభివృద్ధిపై పరిశోధనలకు నేతృత్వం వహించిన ప్రొఫెసర్‌ కాల్‌ జెంజర్‌తో మంత్రి సమావేశమయ్యారు.

‘ఆక్వాసాగు ఆధునిక పద్ధతులు, జన్యుపరమైన ఎంపిక, సుస్థిర నిర్వహణ విధానాలపై ఏపీలోని రైతులకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. ఉత్పాదకత పెంచేందుకు మీరు అభివృద్ధి చేసిన జెనెటిక్‌ టూల్స్‌ను మా రాష్ట్రానికి అందించండి అని లోకేశ్ కోరారు.

ఏపీలో గ్రిఫిత్‌ యూనివర్సిటీ హబ్‌ను పెట్టండి: పబ్లిక్‌ పాలసీ, ఇన్నోవేషన్‌ (స్థిరత్వం నవకల్పనలు) రంగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌-గ్రిఫిత్‌ యూనివర్సిటీ కలిసి పనిచేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని లోకేశ్‌ ప్రతిపాదించారు. పరిశోధన, విద్యార్థుల మధ్య అభిప్రాయాల మార్పిడి, అవగాహన కార్యక్రమాలను సమన్వయం చేసేలా గ్రిఫిత్‌ యూనివర్సిటీ సెంటర్‌/హబ్‌ను ఏపీలో నెలకొల్పాలని కోరారు. గ్లోబల్‌ యూనివర్సిటీ వైస్‌ప్రెసిడెంట్‌ మార్నీ వాట్సన్‌తో గోల్డ్‌కోస్ట్‌లోని క్యాంపస్‌లో లోకేశ్‌ భేటీ అయ్యారు. గ్రిఫిత్‌ విశ్వవిద్యాలయ ఆవిష్కరణ, స్టార్టప్‌లకు మద్దతునిచ్చేలా ఏపీలోని రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌తో కలిసి పనిచేయాలని కోరారు.

క్రీడా మైదానాల అభివృద్ధికి సహకరించండి: ఏపీలో అత్యాధునిక క్రీడా మైదానాలు, శిక్షణ సౌకర్యాలకు డిజైన్లు అందించాలని భారత్‌లో మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులపై ఎల్‌ అండ్‌ టీతో కలిసి పనిచేస్తున్న పాప్యులస్‌ సంస్థ ప్రతినిధులను మంత్రి కోరారు. ప్రపంచంలోని ప్రముఖ క్రీడామైదానాలకు డిజైన్లు అందించిన సంస్థ సీనియర్‌ ప్రిన్సిపల్‌ ఆర్కిటెక్ట్‌ షాన్‌ గల్లఘర్, ఆసియా పసిఫిక్‌ బిజినెస్‌ డెవలప్‌మెంట్, బిడ్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ హెడ్‌ ఎలిజిబెత్‌ డిసిల్వాలతో బ్రిస్బేన్‌లో లోకేశ్‌ సమావేశం అయ్యారు. సమీకృత ఈవెంట్‌ స్పేస్‌ అభివృద్ధికి పట్టణ ప్రణాళిక ప్రాజెక్టుల నమూనాల తయారీలో సహకరించాలని వారిని కోరారు.

విద్యారంగంలో సంస్కరణలు తెచ్చాం: అంతర్జాతీయ మార్పులకు అనుగుణంగా ఏపీలో హైస్కూలు స్థాయి నుంచే ఏఐ పాఠ్యాంశాలను ప్రవేశ పెడుతున్నామని లోకేశ్‌ చెప్పారు. విద్యారంగంపై క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌ ట్రేడ్‌ అండ్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ సెంటర్‌లో నిర్వహించిన రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ‘ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఏఐ ల్యాబ్‌లు, స్టెమ్, రోబోటిక్స్‌ ల్యాబ్‌లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు.

ఏపీలో ఏఐ వర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాం’ అని చెప్పారు. సమావేశంలో భారత కాన్సులేట్‌ జనరల్‌(బ్రిస్బేన్‌) నీతూ భాగోటియా, క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌ యూనివర్సిటీ డిప్యూటీ వైస్‌ ఛాన్స్‌లర్‌ మార్క్‌హార్వే, క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌ గ్లోబల్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ కమిషనర్‌ మిషెల్‌ మాథ్యూస్, ఇంటర్నేషనల్‌ మార్కెట్‌ డైరెక్టర్‌ గాబ్రియేల్‌ ట్రూన్, స్టడీ క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌ అడిషనల్‌ డైరెక్టర్‌ స్టెఫానీ హంటర్, జేమ్స్‌కుక్‌ యూనివర్సిటీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ సదరన్‌ క్వీన్స్‌ల్యాండ్, సీక్యూ యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

డ్యూయల్ డిగ్రీ లేదా ట్విన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లను అభివృద్ధి చేయాలి : మంత్రి నారా లోకేశ్​

ఆస్ట్రేలియాలో 3వ రోజు బిజీగా మంత్రి లోకేశ్ - సీఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ప్రతినిధులతో భేటీ

TAGGED:

LOKESH AUSTRALIA TOUR
NARA LOKESH AUSTRALIA TOUR
MINISTER NARA LOKESH IN AUSTRALIA
ఆస్ట్రేలియాలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన
LOKESH AUSTRALIA TOUR 4TH DAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.