ఆస్ట్రేలియాలో 3వ రోజు బిజీగా మంత్రి లోకేశ్ - సీఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ప్రతినిధులతో భేటీ

ఆస్ట్రేలియాలో మూడో రోజు మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటన - పారమట్టా లార్డ్ మేయర్ మార్టిన్ జైటర్‌, సీఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఆస్ట్రేలియా ప్రతినిధులతో భేటీ

Lokesh_Australia_Tour_3rd_Day
Lokesh_Australia_Tour_3rd_Day (ETV)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 9:52 AM IST

2 Min Read
Minister Nara Lokesh Australia Tour on 3rd Day: రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడుల సాధనే లక్ష్యంగా మంత్రి లోకేశ్ ఆస్ట్రేలియా పర్యటన 3వ రోజు బిజిబిజీగా సాగుతోంది. సిడ్నీలోని సీఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఆస్ట్రేలియా(SIA) ప్రతినిధులు, ఆ సంస్థ సీఈవో వెరోనికా పాపకోస్టా, ఎస్ఐఏ ఎంగేజ్ మెంట్ మేనేజర్ జాస్మిన్ కెల్లేలతో భేటీ అయ్యారు. సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్​లో అగ్రగామిగా ఉందని లోకేశ్ వారికి వివరించారు. దేశం మొత్తం మీద ఆక్వా ఉత్పత్తుల ఎగుమతిలో ఏపీ 60 శాతానికి పైగా వాటా కలిగి ఉందని 2024-25లో 7.4 బిలియన్ డాలర్ల (రూ.66 వేల కోట్లు) విలువైన 16.98 మిలియన్ టన్నుల ఆక్వా ఉత్పత్తులు ఏపీ నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతి అయ్యాయని అన్నారు.

ఆస్ట్రేలియా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న కొనుగోలుదారులతో ఏపీ సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతిదారులను అనుసంధానించేందుకు ట్రేడ్ మిషన్లు, నెట్‌వర్కింగ్ కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని మంత్రి లోకేశ్ కోరారు. భారత సముద్ర ఉత్పత్తుల మార్కెట్‌ విస్తరణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆక్వా పరిశ్రమదారులు, ఆస్ట్రేలియా దిగుమతి దారుల మధ్య భాగస్వామ్యాలను సులభతరం చేయాలని అన్నారు. ఆక్వా ఉత్పత్తుల నాణ్యత, నిల్వ కాలాన్ని పెంచేందుకు ప్రాసెసింగ్‌, కోల్డ్ చైన్ మేనేజ్​మెంట్, ప్యాకేజింగ్ రంగాల్లో ఆధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను పరిచయం చేయాలని అన్నారు.

పర్యావరణ ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తూ ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థిరమైన ఆక్వా కల్చర్, మత్స్య సంపద నిర్వహణకు ఏపీ ఆక్వా పరిశ్రమదారులతో కలిసి నైపుణ్యాన్ని పంచుకోవాలని లోకేశ్ కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సీఫుడ్ వంటకాలను ప్రోత్సహించి, కలినరీ టూరిజంను ఆకర్షించేందుకు సంయుక్త కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని అలానే సముద్ర మట్టాల పెరుగుదల, తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాల‌ను ఎదుర్కొనేలా ఏపీ సీఫుడ్ పరిశ్రమలో నిరోధకశక్తిని పెంచే ప్రాజెక్టులపై కలిసి పనిచేయాలని మంత్రి లోకేశ్ కోరారు.

పారమట్టా లార్డ్ మేయర్​తో భేటీ" అనంతరం సిడ్నీలోనే పారమట్టా లార్డ్ మేయర్ మార్టిన్ జైటర్​తో మంత్రి లోకేశ్ మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. పారమట్టాలో స్థానిక వ్యాపారాలను పెంచడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించి గ్లోబల్ సిటీగా మార్చడంలో జైటర్ కృషిని లోకేశ్ ప్రశంసించారు. ప్రజారవాణా, గ్రీన్ స్పేసెస్​ను అభివృద్ధి చేయడంలో చొరవ చూపిన జైటర్, పారమట్టా స్క్వేర్ అభివృద్ధిలో కీలకపాత్ర పోషించారని తెలిపారు. గత 20 ఏళ్లుగా లోకల్ గవర్నెన్స్, కమ్యూనిటీ డెవలప్​మెంట్ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. సార్టప్ స్టేట్​గా ఉన్న ఏపీలో ప్రధాన నగరాల అభివృద్ధికి సహకారం అందించాల్సిందిగా కోరారు. అనంతరం హారిస్ పార్కులో లిటిల్ ఇండియా పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన రివర్ సైడ్ ఫుడ్ కోర్టును మంత్రి లోకేశ్​ సందర్శించారు.

స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ను చేతల్లో చూపిస్తున్నాం: మంత్రి నారా లోకేశ్

సిడ్నీలో నారా లోకేశ్​ పర్యటన - ఆస్ట్రేలియా-ఇండియా సీఈవో ఫోరం డైరెక్టర్​తో భేటీ

TAGGED:

NARA LOKESH AUSTRALIA VISIT
ఆస్ట్రేలియాలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన
AUSTRALIA INVESTMENTS IN AP
MINISTER NARA LOKESH IN AUSTRALIA
LOKESH AUSTRALIA TOUR 3RD DAY

