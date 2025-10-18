రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులే లక్ష్యం - రేపు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు మంత్రి లోకేశ్
19 నుంచి ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించనున్న మంత్రి లోకేశ్ - రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా ఈనెల 24 వరకూ పర్యటన - ఆస్ట్రేలియా వర్సిటీల్లో అధునాతన బోధనా పద్ధతులపై అధ్యయనం
Minister Lokesh Australia Tour Schedule : ఏపీకి మరిన్ని పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ రేపటి(ఆదివారం) నుంచి ఈనెల 24వ తేదీ వరకు ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించనున్నారు. ఆస్ట్రేలియా వర్సిటీల్లో అధునాతన బోధనా పద్ధతులపై అధ్యయనం చేస్తారు. నవంబరు 14, 15వ తేదీల్లో విశాఖలో జరిగే సీఐఐ పెట్టుబడుల సదస్సు విజయవంతం చేసేందుకు రోడ్షోలు నిర్వహించనున్నారు.
లోకేశ్ ఆస్ట్రేలియా పర్యటన: స్పెషల్ విజిట్స్ ప్రోగ్రామ్ (స్పెషల్ విజిట్ ప్రోగ్రామ్)లో పాల్గొనాల్సిందిగా ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం తరపున ఆస్ట్రేలియా హైకమిషనర్ ఫిలిప్ గ్రీన్ ఇటీవల మంత్రి లోకేశ్కు ఆహ్వాన లేఖను పంపారు. మానవ వనరులు, సాంకేతిక, ఆర్థికాభివృద్ధి రంగాల్లో ఏపీ నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించిన ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఈ మేరకు స్పెషల్ విజిట్స్ ప్రోగ్రామ్లో భాగస్వామ్యం కావాలని కోరింది. ఇందులో భాగంగా మంత్రి లోకేశ్ రేపటి(ఆదివారం) నుంచి ఆస్ట్రేలియాలోని వివిధ యూనివర్సిటీలను సందర్శించి అక్కడి అధునాతన విద్యావిధానాలపై అధ్యయనం చేస్తారు. ఆస్ట్రేలియా కాలమానం ప్రకారం 19వ తేదీ ఉదయం 11.30 గంటల ప్రాంతంలో సిడ్నీ చేరుకుంటారు.
అనంతరం సాయంత్రం 5 నుంచి 8 గంటల సమయం వరకూ సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్స్ ఆవరణలో తెలుగు డయాస్పోరా సమావేశంలో పాల్గొంటారు. ఆ తర్వాత 20వ తేదీ ఉదయం 9 గంటలకు రాండ్విక్లో ఉన్న యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూసౌత్ వేల్స్ను సందర్శిస్తారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు బిజినెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఆధ్వర్యంలో న్యూసౌత్ వేల్స్ ఎంపీలు, బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ల సమావేశంలో పాల్గొంటారు. సాయంత్రం 3 గంటలకు ఆస్ట్రేలియా స్కిల్స్, ట్రైనింగ్ మంత్రి ఆండ్రూ గిల్స్తో కలిసి టేఫ్ ఎన్ఎస్ అల్టిమో క్యాంపస్ను సందర్శిస్తారు. సాయంత్రం 6.30 గంటల సమయానికి ఎన్ఎస్ పార్లమెంట్ హౌస్ ఆవరణలో ఆస్ట్రేలియా ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్ ప్రతినిధులతో నిర్వహించే సీఐఐ పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్ రోడ్ షోలో లోకేశ్ పాల్గొంటారు.
షెడ్యూల్ వివరాలు: ఈనెల 21వ తేదీన ఉదయం 8.30 గంటలకు పర్రమట్టలో సీఫుడ్స్ ఇండస్ట్రీ ఆస్ట్రేలియా నిర్వహించే సెంటర్ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా ఇండియా రిలేషన్స్ (CIAR) ఆక్వా ప్రతినిధుల సమావేశంలో నారాలోకేశ్ పాల్గొంటారు. ఉదయం 11 గంటలకు వెస్ట్రన్ సిడ్నీ యూనివర్సిటీని సందర్శించి సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, వ్యవసాయ సాంకేతిక నిపుణులతో సమావేశమవుతారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయానికి న్యూసౌత్ వేల్స్ ఇన్నోవేషన్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రి అనౌలాక్ చాంథివోంగ్, స్కిల్స్, టెరిటరీ ఎడ్యుకేషన్ మంత్రి స్టీవ్ వాన్తో సమావేశమవుతారు. ఆ తర్వాత 22వ తేదీ ఉదయం 9 గంటలకు గోల్డ్ కోస్ట్ సౌత్ పోర్టులోని గ్రిఫిత్ యూనివర్సిటీని సందర్శిస్తారు.
ప్రతినిధులతో సమావేశాలు: మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు బ్రిస్బేన్ లో క్వీన్స్ లాండ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్టిమెంట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 3 గంటలకు క్వీన్స్ ల్యాండ్ మంత్రితో సమావేశమవుతారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధునాతన స్పోర్ట్స్ స్టేడియం నిర్మాణంపై ఆర్కిటెక్ట్ లీడర్ షిప్ టీమ్తో లోకేశ్ భేటీ అవుతారు. 23వ తేదీ ఉదయం 9.30 గంటలకు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెల్ బోర్న్ను సందర్శిస్తారు. మధ్యాహ్నం దాదాపు 2 గంటలకు విక్టోరియన్ స్కిల్స్ మంత్రి బెన్ కరోల్, ఎకనమిక్ గ్రోత్ అదే విధంగా మంత్రి డానీ పియర్సన్ తో సమావేశమవుతారు. సాయంత్రం 4.30 గంటలకు యర్రా వ్యాలీలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన వైన్ ఇండస్ట్రీని సందర్శించి అనంతరం ట్రెజరీ వైన్స్ ఎస్టేట్ ప్రతినిధులతో సమావేశమవుతారు.
25వ తేదీ నాటికి హైదరాబాద్ చేరుకోనున్న లోకేశ్: ఈనెల 24వ తేదీన ఉదయం 9గంటలకు మెల్ బోర్న్లో ఆస్ట్రేలియన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ కమిషన్ ఆధ్వర్యాన ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. ఆ తర్వాత 11.30 గంటలకు మెల్ బోర్న్ గ్రాండ్ హయత్ హోటల్లో ఏఐబీసీ ఆధ్వర్యాన సీఐఐ పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్ రోడ్ షోలో పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో విక్టోరియా క్రికెట్ గ్రౌండ్ను సందర్శించి స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీ, మౌలిక సదుపాయాలను మంత్రి పరిశీలిస్తారు. అనంతరం లోకేశ్ ఈనెల 24వ తేదీ రాత్రి మెల్బోర్న్ నుంచి బయలుదేరి 25వ తేదీ రాత్రికి హైదరాబాద్ చేరుకుంటారు.
