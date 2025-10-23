ETV Bharat / state

'కలిసి పనిచేద్దాం' ఏపీ అభివృద్ధికి సహకరించండి - ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో మంత్రి లోకేశ్

ఆస్ట్రేలియాలో ఐదో రోజు లోకేశ్ పర్యటన - బుపా ఆసియా పసిఫిక్ ప్రతినిధులతో భేటీ - విశాఖలో గ్లోబల్‌ కేపబిలిటీ సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేయాలని వినతి

Minister Lokesh Australia Tour Day-5
Minister Lokesh Australia Tour Day-5 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 8:01 PM IST

Minister Lokesh Australia Tour Day-5 : ఏపీలో హెరిటేజ్‌ టూరిజం అభివృద్ధికి సహకారం అందించాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆస్ట్రేలియా ప్రతినిధులను కోరారు. పారామెడికల్‌ కోర్సులు, పాఠ్య ప్రణాళికల అభివృద్ధికి సహకరించాలంటూ అక్కడి విద్యాసంస్థలను ఆహ్వానించారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్‌ వంటి అధునాతన సాంకేతికత అంశాలు రాష్ట్ర విద్యావిధానంలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశాలపైనా అధ్యయనం చేశారు.

ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భాగంగా ఐదవ రోజు మంత్రి విద్య, ఐటీ శాఖల నారా లోకేశ్ వివిధ కార్యక్రమాల్లో బిజీబిజీగా గడిపారు. క్వాంటమ్ పరిశోధనలు, ఉపాధ్యాయ శిక్షణపై మెల్‌బోర్న్ విశ్వవిద్యాలయం (యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెల్‌బోర్న్) ఉన్నతస్థాయి బృందంతో ఆయన చర్చించారు. ఏపీ ప్రభుత్వం, విశ్వవిద్యాలయాలతో కలిసి కృత్రిమ మేధస్సు (AI), సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్‌ వంటి అధునాతన సాంకేతికలపై స్థిరమైన పద్ధతుల్లో నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను రూపొందించాలని మంత్రి కోరారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్​కు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

రాష్ట్రంలో రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ, వ్యవసాయం, ఆరోగ్య రంగాల్లో సంయుక్త పరిశోధనా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రాభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించడంలో భాగస్వామ్యం వహించాలని ఆహ్వానించారు. పంట దిగుబడులు, వాటర్ మేనేజ్ మెంట్, స్థిరమైన వ్యవసాయ పద్ధతులను మెరుగుపరచడంపై ఏపీలోని ఆచార్య ఎన్​జీ రంగా విశ్వవిద్యాలయంతో కలిసి పరస్పర సహకారంతో పరిశోధనలు నిర్వహించాలని కోరారు. స్థానిక సంస్థలను భాగస్వాములుగా చేసి డిజిటల్ హెల్త్ సొల్యూషన్స్, టెలీ మెడిసిన్ ద్వారా ఆరోగ్య సేవలను మెరుగుపర్చేందుకు సహకారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

శిక్షణలో డిజిటల్ హెల్త్ టూల్స్ అనుసంధానం : స్మార్ట్ సిటీ ప్లానింగ్, వ్యర్థ నిర్వహణ, పునరుత్పాదక శక్తి రంగాల్లో నైపుణ్యాలను పంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టణ అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనకు మద్దతుగా నిలవాలని ఆహ్వానించారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టాస్మానియా (UTAS)ను సందర్శించిన లోకేశ్, ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఆస్ట్రేలియాలో అమలు చేస్తున్న కఠిన అక్రిడేషన్ వ్యవస్థల తరహాలో ఏపీలో ఫార్మసీ, పారామెడికల్ కోర్సుల్లో పాఠ్య ప్రణాళికల అభివృద్ధికి సహకారం అందించాలని కోరారు. ఆయా కోర్సులకు సంబంధించిన శిక్షణలో డిజిటల్ హెల్త్ టూల్స్ అనుసంధానించాలన్నారు.

ఏపీలోని వైద్య కళాశాలలు, స్కిల్ యూనివర్సిటీకి టాస్మానియా వర్సిటీ ఫార్మా/ హెల్త్ కేర్‌ నెట్‌వర్క్​ను అందించి పరిశ్రమ భాగస్వామ్యాలకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. గ్రామీణ ఆరోగ్య సంరక్షణ, తాగునీటి సరఫరాపై ఏపీలోని గిరిజన ప్రాంతాలు, టాస్మానియా మారుమూల కమ్యూనిటీలపై దృష్టిసారిస్తూ ఉమ్మడి పరిశోధనలు నిర్వహించాలని ఆహ్వానించారు. ఏపీలో జర్మన్ భాష ఆధారిత నర్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ మాదిరిగా ఆస్ట్రేలియా తమ విద్యార్థుల ప్లేస్ మెంట్ కోసం స్కిల్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్​లను నిర్వహించాలని కోరారు. ఆస్ట్రేలియా అర్హతలకు అనుగుణంగా ఏపీ ఫార్మసీ విద్యార్థుల స్కిల్ సర్టిఫికేషన్స్​ను బెంచ్ మార్కు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఆ నైపుణ్యాన్ని ఏపీకి అందించండి : విక్టోరియా రాష్ట్ర పర్యావరణ, టూరిజం, స్పోర్ట్స్ శాఖల మంత్రి స్టీవ్ డిమోపౌలోస్​ను మంత్రి నారా లోకేశ్ మెల్‌బోర్న్​లో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. వారసత్వ పర్యాటకంలో విక్టోరియా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిందని లోకేశ్ అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో పాపికొండలు, విశాఖ బీచ్ వంటి సుందరమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. గ్రేట్ ఓషన్ రోడ్ తరహా పర్యావరణ బ్రాండింగ్​కు విక్టోరియా నైపుణ్యాన్ని ఏపీకి అందించాలని కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకశాఖతో కలిసి హెరిటేజ్ టూరిజం, మార్కెటింగ్, ఎకో సర్టిఫికేషన్ పై కలిసి పనిచేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 1053 కి.మీ.ల సువిశాల తీరం ఉందన్న లోకేశ్, విక్టోరియా పోర్టు ఫిలిప్​బే ప్రాజెక్టు తరహాలో వాతావరణ సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఏపీలో తీరప్రాంత స్థితిస్థాపకతపై ఉమ్మడి పరిశోధన, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఆహ్వానించారు. విక్టోరియా సర్క్యులర్ ఎకానమీకి చేయూతనిస్తున్న వ్యర్థాల నిర్వహణ, కార్బన్ న్యూట్రల్ టూరిజం తరహా ప్రాజెక్టులపై ఆంధ్రప్రదేశ్​తో కలిసి పనిచేయాలని కోరారు. విక్టోరియా మెల్‌బోర్న్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్​లో గ్లోబల్ ఈవెంట్ల నిర్వహణకు సహకారం అందించాలని కోరారు. ఏపీలోని ఈవెంట్ మేనేజ్ మెంట్ నిపుణులకు శిక్షణా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలన్నారు.

విక్టోరియా అడ్వెంచర్ టూరిజం : ఆంధ్రప్రదేశ్, విక్టోరియాలలో క్రికెట్, హాకీ వంటి క్రీడలకు సంబంధించి ఉమ్మడి శిక్షణా శిబిరాలు, స్నేహపూర్వక మ్యాచ్​లు నిర్వహించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. స్పోర్ట్స్ సైన్స్ పై ఏపీ-విక్టోరియాల మధ్య స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజి కార్యక్రమాలకు సహకారం అందించాలన్నారు. విక్టోరియా అడ్వెంచర్ టూరిజం గవర్నెన్స్ తరహాలో ఏపీలోని అరకు (ట్రెక్కింగ్), పులికాట్ (వాటర్ స్పోర్ట్స్) అభివృద్ధికి చేయూతనివ్వాలని కోరారు. విక్టోరియా సంస్థల ద్వారా అడ్వెంచర్ గైడ్స్/ రేంజర్ల సర్టిఫికేషన్, నైపుణ్యాభివృద్ధికి సహకారం అందించాలన్నారు. విక్టోరియాలోని ఆఫ్ షోర్ విండ్, సోలార్ రెన్యువబుల్ ప్రాజెక్టులు విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో ఏపీలో యువతకు గ్రీన్ జాబ్స్ పై స్కిల్ డెవలప్​మెంట్ కార్యక్రమాలకు సహకారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

190 దేశాల్లో 38 మిలియన్ల కస్టమర్లు : బ్రిటీష్ మల్టీనేషనల్ హెల్త్ కేర్ & ఇన్సూరెన్స్ సంస్థ బుపా ఆసియా పసిఫిక్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ (సీఓఓ) బిజల్ సెజ్ పాల్, దినేష్ కంతేటి (హెడ్, ఎంటర్ ప్రైజ్ ఇంటిలిజెన్స్)లతో రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ మెల్‌బోర్న్​లో భేటీ అయ్యారు. ఐటీ, డేటా సెంటర్ రంగాల్లో శరవేగంగా విస్తరిస్తున్న విశాఖలో బుపా గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ (జీసీసీ) ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను పరిశీలించాలని లోకేశ్ కోరారు. గ్రామీణ డిజిటల్ ఆరోగ్య సేవల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయాలని సూచించారు.

లండన్ కేంద్రంగా పని చేస్తున్న తమ సంస్థకు 190 దేశాల్లో 38 మిలియన్ల కస్టమర్లు ఉన్నారని బుపా సీఓఓ బిజల్ సెజ్ పాల్ తెలిపారు. ఆరోగ్య బీమా, డిజిటల్ ఆరోగ్య సేవలతో పాటు యూకే, ఆస్ట్రేలియా, స్పెయిన్​లలో వృద్ధుల సంరక్షణ కోసం కేర్ హోమ్​లు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆస్ట్రేలియా, హాంగ్​కాంగ్​తో పాటు ఇతర అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో తాము బలమైన ఉనికి కలిగి ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపాదనలపై ఉన్నతస్థాయి బృందంతో చర్చించి సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటామని బుపా సీఓఓ బిజల్ సెజ్ పాల్ అన్నారు.

డ్యూయల్ డిగ్రీ లేదా ట్విన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లను అభివృద్ధి చేయాలి : మంత్రి నారా లోకేశ్​

మా విధానాలు ఎంతో అనుకూలం మా రాష్ట్రానికి రండి - ఆస్ట్రేలియా పారిశ్రామికవేత్తలకు లోకేశ్‌ ఆహ్వానం

