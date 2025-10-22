ETV Bharat / state

డ్యూయల్ డిగ్రీ లేదా ట్విన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లను అభివృద్ధి చేయాలి : మంత్రి నారా లోకేశ్​

4వ రోజు ఆస్ట్రేలియాలో మంత్రి లోకేశ్​ పర్యటన - గ్రిఫిత్‌ యూనివర్సిటీ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్ మార్నీ వాట్సన్‌ను కలిసిన మంత్రి

Minister Nara Lokesh Australia Tour 4th Day Updates
Minister Nara Lokesh Australia Tour 4th Day Updates (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 11:25 AM IST

Minister Nara Lokesh Australia Tour: రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా 4వ రోజు ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తున్న మంత్రి లోకేశ్​ గ్రిఫిత్‌ యూనివర్సిటీ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్ మార్నీ వాట్సన్‌ను కలిశారు. పబ్లిక్ పాలసీ, సస్టైనబిలిటీ, ఇన్నోవేషన్ రంగాల్లో సంయుక్త కార్యక్రమాల కోసం ఏపీతో భాగస్వామ్యానికి చొరవ చూపాలని కోరారు. పరిశోధన, విద్యార్థుల మార్పిడి, అవగాహన కార్యక్రమాలను సమన్వయం చేసేలా గ్రిఫిత్ యూనివర్సిటీ ఇండియా సెంటర్ లేదా హబ్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. సిలబస్ రూపకల్పన, నైపుణ్య ధృవీకరణ, గ్లోబల్ అకడమిక్ ప్రమాణాల కోసం ఏపీ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్‌తో భాగస్వామ్యం వహించాలని కోరారు. పునరుత్పాదక శక్తి, వాతావరణ స్థితిస్థాపకత, ప్రజారోగ్యం, నీటి నిర్వహణ రంగాల్లో సంయుక్త పరిశోధన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

గ్రిఫిత్ యూనివర్సిటీ, ఏపీలోని ప్రముఖ విద్యాసంస్థల మధ్య డ్యూయల్ డిగ్రీ లేదా ట్విన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లను అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. నవంబర్ 14, 15 తేదీల్లో ఏపీలో నిర్వహించే భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరుకావాలని కోరారు. గ్రిఫిత్ విశ్వవిద్యాలయ ఆవిష్కరణ, స్టార్టప్ మద్దతునిచ్చేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్‌తో కలసి పనిచేయాలని మంత్రి లోకేశ్​ విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఆస్ట్రేలియాలో 3వ రోజు బిజీగా మంత్రి లోకేశ్ - సీఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ప్రతినిధులతో భేటీ

అంకుర సంస్థలు, హరిత ఇంధన సాంకేతికత, అడ్వాన్స్‌డ్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌-న్యూ సౌత్‌వేల్స్‌(ఎన్‌ఎస్‌డబ్ల్యూ)ల మధ్య ఇన్నోవేషన్, ఇండస్ట్రీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాలని మంత్రి లోకేశ్‌ ప్రతిపాదించారు. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భాగంగా సోమ, మంగళవారాల్లో పలు కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. సిడ్నీలో న్యూ సౌత్‌వేల్స్‌ ప్రీమియర్‌(ముఖ్యమంత్రి హోదా) క్రిస్‌మిన్స్‌తో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా లోకేశ్‌ మాట్లాడుతూ ‘వాణిజ్యం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఇన్నోవేషన్‌ రంగాల్లో న్యూ సౌత్‌వేల్స్, ఏపీ ప్రభుత్వాల మధ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకునే అంశాన్ని పరిశీలించాలన్నారు. ఏపీ(విశాఖపట్నం, అమరావతి, అనంతపురం)లో ఏర్పాటుచేయబోయే ఇన్నోవేషన్, స్టార్టప్‌ హబ్‌లతో ఎన్‌ఎస్‌డబ్ల్యూ క్లస్టర్లను అనుసంధానించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని తెలిపారు.

స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ను చేతల్లో చూపిస్తున్నాం: మంత్రి నారా లోకేశ్

పునరుత్పాదక విద్యుత్, మెడ్‌టెక్, అగ్రిటెక్, లాజిస్టిక్స్‌ రంగాల్లో ఉన్న ఎన్‌ఎస్‌డబ్ల్యూలోని కంపెనీలు ఏపీ పారిశ్రామిక కారిడార్లలో పెట్టుబడులు పెట్టేలా ప్రోత్సహించాలని వివరించారు. క్లీన్‌ టెక్, కృత్రిమమేధ, మౌలిక సదుపాయాల రంగాల్లో పరిశోధన, అభివృద్ధి(ఆర్‌అండ్‌డి) కోసం ఎన్‌ఎస్‌డబ్ల్యూ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఏపీ విద్యాసంస్థలకు సహకారాన్ని అందించాలని కోరారు.

ఆక్వారంగ అనుసంధానానికి సహకారం తప్పనిసరి : ఆస్ట్రేలియా సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సముద్ర ఉత్పత్తుల కొనుగోలుదారులతో ఏపీలోని ఎగుమతిదారులను అనుసంధానించేందుకు ట్రేడ్‌ మిషన్‌లు, నెట్‌వర్కింగ్‌ కార్యక్రమాల్ని చేపట్టాలని సీఫుడ్‌ ఇండస్ట్రీ ఆస్ట్రేలియా(ఎస్‌ఐఏ)ను మంత్రి లోకేశ్‌ కోరారు. ఆ సంస్థ సీఈవో వెరోనికా పాపకోస్టా, ఎంగేజ్‌మెంట్‌ మేనేజర్‌ జాస్మిన్‌ కెల్లేలతో సిడ్నీ సమీపంలోని పారమటలో లోకేశ్‌ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.

హారిస్‌ పార్కులో లిటిల్‌ ఇండియా పేరుతో ఏర్పాటుచేసిన రివర్‌సైడ్‌ ఫుడ్‌కోర్టును లోకేశ్‌ సందర్శించారు. గ్రేటర్‌ సిడ్నీలో కీలక నగరం పారమట మేయర్‌ మార్టిన్‌ జైటర్‌తో సమావేశమయ్యారు. స్టార్టప్‌ స్టేట్‌గా ఉన్న ఏపీలో ప్రధాన నగరాల అభివృద్ధికి సహకరించాలని జైటర్‌ను లోకేశ్‌ కోరారు.

NARA LOKESH AUSTRALIA TOUR UPDATES
MINISTER NARA LOKESH
AP INVESTMENTS
PARTNERSHIP SUMMIT 2025
LOKESH AUSTRALIA TOUR 4TH DAY

