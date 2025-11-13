ETV Bharat / state

అమరావతిలో రాబోయే మూడు ఏళ్లలో అద్భుతాలను చూడబోతున్నారు: మంత్రి లోకేశ్

స్కిల్‌ అంతరాల భర్తీకే నైపుణ్య గణన - సీఐఐ - విట్‌ ఏపీ హయ్యర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ కాంక్లేవ్‌లో మంత్రి లోకేశ్‌

Minister Lokesh Attends CII Vit AP Higher Education Conclave
Minister Lokesh Attends CII Vit AP Higher Education Conclave (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 9:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh Attends CII Vit AP Higher Education Conclave: భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ త్వరలోనే 5 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుంది. దీన్ని 30 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఎకానమీగా తీర్చిదిద్దాలన్నది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విజన్‌. ఆ లక్ష్యాన్ని వేగంగా చేరుకునేందుకు ఉన్నత విద్యా రంగంలో సంస్కరణలు చేపట్టాలి. నిపుణులు దాని కోసం కృషి చేయాలి’ అని రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అన్నారు. సీఐఐ సదరన్‌ రీజియన్‌ - విట్‌ ఏపీ సంయుక్తంగా అమరావతిలో నిర్వహించిన హయ్యర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ కాంక్లేవ్‌ - 2025కు లోకేశ్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు.

‘భారతదేశాన్ని 5 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చేందుకు ఉన్నత విద్యను పునః రూపకల్పన చేయడం అనే థీమ్‌తో కాంక్లేవ్‌ ఏర్పాటు చేశారు. త్వరలోనే ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటుంది. 30 ట్రిలియన్‌ డాలర్‌ ఎకానమీకి ఎలా చేరుకోవాలన్నదే మన ముందున్న ప్రశ్న. మానవ వనరులు, మేధో సంపత్తి లేకుండా ఆర్థిక వృద్ధి సాధ్యం కాదు. ఈ మహోన్నత లక్ష్య ఛేదనకు ఉన్నత విద్యా రంగం వ్యూహాత్మక మూలస్తంభం’ అని స్పష్టం చేశారు.

యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ: ఏపీలో స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ విధానం వల్ల భారీగా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి అన్నారు. అమరావతిలో రాబోయే మూడు ఏళ్లలో అద్భుతాలను చూడబోతున్నారు. ఏపీ నెక్ట్స్‌ జనరేషన్‌ జాబ్స్, స్టార్టప్‌లకు సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. డేటా సెంటర్లు, క్వాంటమ్, ఇన్నోవేషన్స్‌లో ఏపీ ముందు వరుసలో ఉందని లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర యువత నైపుణ్యాల్లోని అంతరాల భర్తీకే సెన్సస్‌ చేపట్టామన్నారు.

'ప్రతి పౌరుడి నైపుణ్యాన్ని అంచనా వేసి, లోటుపాట్లను గుర్తిస్తాం. యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ అందించి పరిశ్రమ అవసరాల మేరకు వారిని తయారు చేస్తాం’ అని లోకేశ్‌ చెప్పారు. కార్యక్రమంలో సీఐఐ సదరన్‌ రీజియన్‌ ఛైర్మన్‌ అశ్విన్‌ మహాలింగం, విట్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ డాక్టర్‌ జీవీ సెల్వం, ఫస్ట్‌ జెన్‌ ఫౌండర్‌ అండ్‌ సీఈఓ ఫిలిప్‌ ఆస్మస్, ఏపీ ఉన్నత విద్యామండలి వైస్‌ ఛైర్మన్‌ కె.రత్నషీలామణి, సీఐఐ ఏపీ వైస్‌ ఛైర్మన్‌ శరణం నరేంద్రకుమార్‌ ఈ కాంక్లేవ్​లో పాల్గొన్నారు.

2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యంగా సాగుతున్నాం: మంత్రి లోకేశ్

మరోవైపు స్వర్ణాంధ్ర విజన్​లో భాగంగా 2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థే ప్రధాన లక్ష్యంగా సాగుతున్నామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. స్పష్టమైన లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని ప్రగతి దిశగా పయనిస్తున్నామని వివరించారు. విశాఖ వేదికగా ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో సీఐఐ సదస్సు జరగనుంది. సీఐఐ సదస్సులో పలు అవగాహన ఒప్పందాలు జరుగుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. సంక్షోభ సమయాలను భారత్‌ ఎప్పుడూ దీటుగా ఎదుర్కొందని గుర్తు చేసుకున్నారు. సదస్సు నిర్వహణకు ఏపీకి అవకాశమిచ్చిన సీఐఐకి లోకేశ్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ప్రభుత్వం, విధాన రూపకర్తలు, పెట్టుబడిదారులకు ఇదో మంచి అవకాశమని అభిప్రాయపడ్డారు. క్వాంటమ్‌, ఏఐ, మెటీరియల్‌ సైన్స్‌ తదితర రంగాల్లో మంచి అవకాశాలున్నాయని అన్నారు.

విశాఖలో పెట్టుబడుల జాతర - ఐటీ సహా పలు కంపెనీలకు నేడు భూమిపూజ

TAGGED:

AP HIGHER EDUCATION CONCLAVE
HIGHER EDUCATION CONCLAVE AMRAVATI
LOKESH ATTENDS CII VIT CONCLAVE
MINISTER LOKESH ATTENDS CII VIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'ఆపరేషన్ సిందూర్​కు ప్రతీకారంగానే దిల్లీ దాడి'- ఫరీదాబాద్ ఉగ్రకుట్రతో లింకులు

పిల్లలు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

చరణ్ 'చికిరి చికిరి'పై ఆర్​జీవీ సంచలన ట్వీట్- ఏమన్నారంటే?

కొత్త 'Aadhaar' యాప్​ను తీసుకొచ్చిన కేంద్రం- డౌన్​లోడ్ చేసుకోండిలా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.