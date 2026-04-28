ఐటీ హబ్గా మారేందుకు హైదరాబాద్కు 30 ఏళ్లు - విశాఖను మాత్రం పదేళ్లలోనే మారుస్తాం: మంత్రి లోకేశ్
ఐటీలో హైదరాబాద్ కంటే మెరుగ్గా విశాఖను మారుస్తామన్న మంత్రి లోకేశ్ - విశాఖలో పూర్తి ఎకో సిస్టం తయారు చేస్తున్నామని వెల్లడి - పరిశ్రమలను తెచ్చి యువతకు ఉపాధి కల్పించడమే మా లక్ష్యమని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 10:35 PM IST
Minister Nara Lokesh At Google AI Shakti Conclave In Visakhapatnam: విశాఖలో గూగుల్ ఆధ్వర్యంలో ఏఐ శక్తి కాన్క్లేవ్ కార్యక్రమం జరిగింది. కాన్క్లేవ్లో మంత్రి లోకేశ్, గూగుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బికాశ్ కొలేలు పాల్గొన్నారు. ప్రపంచ ఏఐ రంగాన్ని శాసించే శక్తిగా ఏపీ అవతరిస్తోందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. గూగుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బికాశ్ కొలే నేతృత్వంలో డేటా, ఏఐ రంగాల అభివృద్ధి కానుంది.
దేశానికి వచ్చే పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకే: ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ ఐటీ అభివృద్ధిలో హైదరాబాద్ కంటే మెరుగ్గా విశాఖను మారుస్తామన్నారు. ఐటీ హబ్గా మారేందుకు హైదరాబాద్కు 30 ఏళ్లు పట్టిందని, కానీ విశాఖను మాత్రం పదేళ్లలోనే ఐటీ హబ్గా మారుస్తామని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. విశాఖలో పూర్తి ఎకో సిస్టం తయారు చేస్తున్నామన్నారు. డేటా సెంటర్లు తేవడమే కాదు, వాటి నిర్వహణ కూడా కీలకమన్నారు. పరిశ్రమలను తెచ్చి యువతకు ఉపాధి కల్పించడమే మా లక్ష్యమన్నారు. ఏపీకి వచ్చిన ప్రతి పరిశ్రమకు ప్రభుత్వ అండదండలు ఉంటాయని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. దేశానికి వచ్చే పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకే వస్తున్నాయన్నారు. రాష్ట్రానికి వచ్చే పరిశ్రమలు, సంస్థల పురోగతిపై ప్రతివారం సమీక్ష నిర్వహిస్తామన్నారు. పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో చాలా ముందున్నామని, రాబోయే రోజుల్లో యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
2 లక్షల మందికి ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు: ఉక్కు నగరంగా ఖ్యాతి పొందిన విశాఖ డిజిటల్ సిటీగా ఎదగడంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ కీలక ముందడుగు అవుతుందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. గూగుల్ డేటా సెంటర్ నిర్మాణం భారత డిజిటల్ ప్రయాణంలో సరికొత్త అధ్యాయానికి నాందిగా అభివర్ణించారు. కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్ నిర్మాణం ద్వారా ప్రపంచంతో వైజాగ్ పోటీ పడే అద్భుత అవకాశం కలుగుతుందన్నారు. గూగుల్ భారీ పెట్టుబడితో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 2 లక్షల మందికి ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని ధీమా వ్యక్తంచేశారు. డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపన తర్వాత నిర్వహించిన గూగుల్ కాంక్లేవ్లో పరిశ్రమవర్గాలను ఉద్దేశించి లోకేశ్ ప్రసంగించారు.
విశాఖ సాధారణ నగరం కాదు: మేమంతా ప్రేమగా వైజాగ్ అని పిలుచుకునే విశాఖ సాధారణ నగరం కాదని గూగుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బికాశ్ కొలే అన్నారు. దశాబ్దాలుగా భారతదేశానికి గేట్ వేగా ఉందన్నారు. భారతదేశ ఖనిజ సంపదను ప్రపంచంతో కలుపుతోందని, విశాఖ ఇప్పటివరకు ఉక్కు నగరంగా ఖ్యాతి పొందిందన్నారు. ఇప్పుడు ఏఐ విప్లవాన్ని అందిపుచ్చుకుని సరికొత్త టెక్ సిటీగా ఎదగనుందన్నారు. భారతదేశానికి వచ్చిన అతిపెద్ద విదేశీ పెట్టుబడి ఇదేనని గుర్తు చేశారు.
మొత్తం 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో ఒక గిగావాట్ ఏఐ డేటా సెంటర్ నిర్మాణం ఒక చరిత్రాత్మక ముందడుగని పేర్కొన్నారు. కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్ నిర్మాణంతో వైజాగ్ ప్రపంచంతో పోటీ పడనుందన్నారు. కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్లతో డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుందని, ఈ పెట్టుబడితో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని నమ్ముతున్నామన్నారు. గూగుల్ చుట్టూ మరెన్నో పరిశ్రమలు రాబోతున్నాయని, గూగుల్ను ఒక పరిశ్రమలా కాకుండా ఆర్థికవృద్ధికి తోడ్పడే సెంటర్గా చూస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా బికాశ్ కొలే వివరించారు.
