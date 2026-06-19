ఏపీలో పెట్టుబడులకు అపార అవకాశాలున్నాయి - ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్లీనరీలో మంత్రి లోకేశ్
కోల్కతాలోని ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో ప్లీనరీ, పాల్గొన్న లోకేశ్ - 'ఏపీలో పెట్టుబడులకు అవకాశాలు' అంశంపై లోకేశ్ ప్రసంగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 1:14 PM IST
Minister Nara Lokesh At Indian Chamber Of Commerce Plenary Kolkata: కోల్కతాలో ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ప్లీనరీలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన ‘ఏపీలో పెట్టుబడులకు అవకాశాలు’ అంశంపై ప్రసంగించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలకు కొదవేమీ లేదని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. విరివిగా పరిశ్రమలు వస్తే ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయన్నారు.
సమర్థ నాయకుడు ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమని ప్రధాని మోదీ నిరూపిస్తున్నారని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో జాతీయ స్థాయిలో నూతన సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నానన్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులకు అపార అవకాశాలు ఉన్నాయని, పెట్టుబడులకు వచ్చేవారికి జాప్యం లేకుండా అనుమతులు ఇస్తున్నామన్నారు.