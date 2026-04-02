1,600 రోజులకు పైగా పోరాడారు - అమరావతి బిల్లు విజయం రైతులదే: మంత్రి లోకేశ్​

రెండేళ్లలో అమరావతి ఫేజ్‌ -1 పనులు పూర్తవుతాయని స్పష్టం చేసిన మంత్రి లోకేశ్ - చట్టబద్ధతకు సహకరించిన పార్టీలు, నేతలకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన లోకేశ్

Minister Nara Lokesh Appeal to People on Capital Amaravati
Minister Nara Lokesh Appeal to People on Capital Amaravati (ETV Bharat)
Published : April 2, 2026 at 4:38 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 9:48 PM IST

Minister Nara Lokesh on Amaravati Bill : రెండేళ్లలో అమరావతి ఫేజ్‌ -1 పనులు పూర్తవుతాయని మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. రాజ్యసభలో రాజధాని అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు ఆమోదం లభించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికలకు ముందు ఏకైక రాజధాని అమరావతి అని చెప్పిన జగన్‌ గెలిచిన ఆర్నెళ్లలో మూడు రాజధానుల పేరిట డ్రామా చేశారని మండిపడ్డారు.

ప్రపంచంలో మూడు రాజధానుల విధానం ఎక్కడా విజయవంతం కాలేదని మంత్రి అన్నారు. రాష్ట్రానికి మధ్యలో రాజధాని ఉండాలని అమరావతిని ఎంపిక చేశామన్నారు. రెండేళ్లలో ఫేజ్‌-1 పనులు పూర్తి చేస్తామని తేల్చి చెప్పారు. కేంద్రం నుంచి ఇప్పటికే 18 వేల కోట్ల సాయం అందిందన్నారు. మూడు ఆర్థిక ప్రాంతాలుగా, ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతుందని పేర్కొన్నారు.

1,600 రోజులకు పైగా పోరాడారు - అమరావతి బిల్లు విజయం రైతులదే: మంత్రి లోకేశ్​ (ETV)

ఏకైక రాజధానిగా అమరావతి ఉంటుందని గత ఎన్నికల్లో మళ్లీ చెప్పారని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. 94 శాతం స్ట్రైక్‌రేట్‌తో ప్రజలు విజయాన్ని కట్టబెట్టారన్నారు. రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక మెజార్టీతో విశాఖ ఎంపీ గెలిచారని జగన్‌ చెప్పిన ఎగ్జిక్యూటివ్‌ క్యాపిటల్‌లోనే మా ఎంపీ గెలిచారని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ప్రజలంతా అమరావతే ఏకైక రాజధాని అని మద్దతు పలికారని చెప్పారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదం పొందేందుకు సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. బిల్లుకు ఒక్క పార్టీ మినహా అన్ని పార్టీలూ మద్దతు తెలిపాయి. ఈ విజయం అమరావతి రైతులదే అని లోకేశ్‌ అన్నారు.

"అమరావతిలో రూ.50 వేల కోట్ల విలువైన పనులు జరుగుతున్నాయి. ఒక రాష్ట్రం, ఒక రాజధాని అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ మా విధానం. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రావడం వల్ల ఐదేళ్లు నష్టపోయాం. ఐదేళ్లు నష్టపోవడం వల్ల రాజధానిలో నిర్మాణం వ్యయం పెరిగిపోయింది. ఏపీలో విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి రీజియన్లుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. జగన్ గెలిచిన ఆర్నెళ్లలో మూడు రాజధానుల పేరిట డ్రామా మెుదలుపెట్టారు. 2024 ఎన్నికల్లో జగన్‌కు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారు. అమరావతి బిల్లుపై రాజ్యసభలో 11 పార్టీలు మాట్లాడాయి. 11 సంఖ్య వైఎస్సార్సీపీ వెంటాడుతోంది." - నారా లోకేశ్, మంత్రి

గ్రహణం వీడి చట్టబద్ధత వచ్చింది: రాజధానికి పట్టిన గ్రహణం వీడి, ప్రజారాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత వచ్చిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు. చట్టబద్ధతకు సహకరించిన పార్టీలు, నేతలకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ ఆనంద సమయంలో అమరావతికి దీపహారతులు ఇద్దామన్నారు. ఈరోజు రాత్రి 7 గంటలకు ప్రతి ఇంటి ముందు దీపాలు వెలిగించి ఈ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని జరుపుకుందామని మంత్రి నారా లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు.

ఈ సందర్బంగా ప్రతి ఒక్కరూ దీపాలతో సెల్ఫీ తీసుకుని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయాలని సూచించారు. మన రాజధాని మన గౌరవం అన్నారు. #APThanksIndia హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో అందరూ షేర్‌ చేయాలని ఎక్స్ వేదిక ద్వారా లోకేశ్ కోరారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై చర్చలో పాల్గొన్న ఎంపీలకు లోకేశ్‌ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాజ్యసభ గ్యాలరీ నుంచి బయటకొచ్చాక పలు పార్టీల ఎంపీలను లోకేశ్ కలిశారు. రాజ్యసభ క్యాంటీన్‌లో ఎంపీలతో మంత్రి నారా లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు.

ఈ బిల్లు నేడు (గురువారం) రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టగా, సుమారు రెండు గంటల చర్చ అనంతరం ఆమోదం తెలిపింది. ఆ తర్వాత కేంద్ర కేబినెట్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో ర్యాటిఫికేషన్ చేసి అనంతరం రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపనుంది. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనంతరం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది.

Last Updated : April 2, 2026 at 9:48 PM IST

