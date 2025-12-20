అమ్మకు చెప్పలేని పనులు చేయొద్దు, జనవరిలో జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తాం: నారా లోకేశ్
రాజమహేంద్రవరంలో విద్యార్థులతో మంత్రి లోకేశ్ ముఖాముఖి - డిగ్రీ నిరుద్యోగుల కోసం కొత్త 'క్లస్టర్' విధానం - బాడీ షేమింగ్ ట్రోల్స్పై ఆసక్తికర సమాధానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
December 20, 2025
Lokesh Interaction With Students in Rajamahendravaram: 'జీవితంలో మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా పర్లేదు. కానీ ఆ నిర్ణయం మీ అమ్మకు ధైర్యంగా చెప్పగలిగేలా ఉండాలి. అమ్మకు చెప్పలేని ఏ పనీ చేయవద్దు. ఇదే జీవితంలో మీరు పాటించాల్సిన ప్రాథమిక సూత్రం.' అంటూ రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ విద్యార్థులకు ఉద్వేగభరితమైన దిశానిర్దేశం చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలోని ఆర్ట్స్ కళాశాల వేదికగా ఆయన విద్యార్థులతో మమేకమయ్యారు. కళాశాలలో ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్, ప్రధాన ముఖద్వారం, వందేమాతరం ఉద్యానవనాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం, విద్యార్థులతో దాదాపు గంటన్నర పాటు ముఖాముఖి నిర్వహించారు. వారి ప్రశ్నలకు ఓపికగా, ఆసక్తికరంగా సమాధానలిచ్చారు.
క్లస్టర్ విధానంతో ఉద్యోగాలు: డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఉద్యోగాలు రాక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారని హరివర్మ అనే విద్యార్థి ఆవేదన వ్యక్తం చేయగా లోకేశ్ భరోసా ఇచ్చారు. 'ఈ సమస్య పరిష్కారానికే ప్రభుత్వం 'క్లస్టర్ బేస్డ్' విధానాన్ని తీసుకువస్తోంది. ఒక్కో జిల్లాలో ఒక్కో రంగానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తాం. ఆయా రంగాలకు సంబంధించిన నైపుణ్యాలపై విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తాం. దీనివల్ల స్థానికంగానే ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి' అని వివరించారు.
జనవరిలో జాబ్ క్యాలెండర్: ఉద్యోగాల గురించి పాలంగి కిశోర్ అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి స్పష్టత ఇచ్చారు. 'కూటమి ప్రభుత్వం రాబోయే ఐదేళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో ఈ ఉద్యోగాల కల్పన ఉంటుంది. నిరుద్యోగుల కోసం జనవరిలోనే 'జాబ్ క్యాలెండర్' విడుదల చేస్తాం' అని ప్రకటించారు. విద్యార్థులకు ఉపయోగపడేలా ఇప్పటికే 'నైపుణ్యం' పోర్టల్ తెచ్చామని, ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయో అందులో తెలుసుకోవచ్చని సాత్విక అనే విద్యార్థినికి సూచించారు.
నాకు 'జెమినీ' తెలుసు: సాంకేతికతపై తనూజ్ అనే విద్యార్థి అడిగిన ప్రశ్నకు లోకేశ్ ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. 'ప్రభుత్వం ప్రతి విద్యార్థికీ ఏఐ టూల్స్ ఇచ్చే యోచనలో ఉంది. నేను వ్యక్తిగతంగా 'జెమినీ ఏఐ' వాడుతున్నాను. ఆ సంస్థతో మాట్లాడి విద్యార్థులందరికీ ఈ టూల్స్ అందించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా' అని హామీ ఇచ్చారు. బోధనను పరిశ్రమల అవసరాలకు తగ్గట్టు మారుస్తున్నామని, పరిశోధనలపై దృష్టి పెట్టామని తెలిపారు. ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను విదేశాలకు పంపినట్లే, డిగ్రీ అధ్యాపకులను కూడా పంపేందుకు ప్రయత్నిస్తామన్నారు.
ట్రోల్స్, బాడీ షేమింగ్, డైట్: తన వ్యక్తిగత విషయాలపై విద్యార్థులు అడిగిన ప్రశ్నలకు లోకేశ్ నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చారు. 'గతంలో మీరు లావుగా ఉన్నారని చాలా ట్రోల్స్ వచ్చాయి కదా, బాధపడ్డారా?' అని కార్తికేయ ప్రశ్నించాడు. 'లక్ష్యం వైపు వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాంటి అడ్డంకులు సహజం. వాటిని చూసి కుంగిపోకూడదు. ముందుకు వెళ్తేనే విజయం సాధిస్తాం' అని స్ఫూర్తినిచ్చారు. ఇప్పుడు చాలా స్లిమ్గా మారారు, ఏం డైట్ చేస్తున్నారని మరొకరు అడగ్గా, 'వైద్య నిపుణుల సూచనల మేరకు రోజుకు ఒక్కసారి మాత్రమే భోజనం చేస్తున్నా. అయితే మీరెవ్వరూ ఇలా చేయొద్దు' అని చమత్కరించారు.
స్టాన్ఫర్డ్ పాఠాలు: తాను చదువుకున్న స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ రోజుల నాటి 'ఎథిక్స్' (విలువలు) గురించి విద్యార్థులకు వివరించారు. 'అక్కడ ఫైనల్ పరీక్షల్లో ఇన్విజిలేటర్లు ఉండరు. ఎవరైనా కాపీ కొడితే పక్కనున్న వ్యక్తే ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆ నిబంధన ఉల్లంఘిస్తే శాశ్వతంగా కాలేజీ నుంచి డిబార్ చేస్తారు. అంతటి క్రమశిక్షణ మనకూ రావాలి. అవినీతి పోవాలంటే ప్రజలు ప్రలోభాలకు లొంగకుండా ఓటేయాలి' అని హితవు పలికారు. డిగ్రీ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వస్తానని, మెంటార్గా ఉండాలని కిరణ్ అనే విద్యార్థి కోరగా, తప్పకుండా ఉంటానని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
నన్నయ వర్సిటీలో నూతన భవనాలు: అనంతరం రాజమహేంద్రవరంలోని ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయానికి లోకేశ్ వెళ్లారు. అక్కడ రూ. 34 కోట్లతో నిర్మించిన మూడు నూతన భవనాలను ప్రారంభించారు. వర్సిటీలో విద్యా ప్రమాణాలు పెంచేలా కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేయాలని వీసీ ప్రసన్నశ్రీ, ఆచార్యులకు సూచించారు. సిబ్బంది సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు, ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, కాలేజీ విద్య కమిషనర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా, జేసీ మేఘా స్వరూప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
