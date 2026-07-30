తొంభై రోజుల్లో కర్నూలుకు హైకోర్టు బెంచ్ - ప్రతి హామీ గుర్తుందన్న మంత్రి లోకేశ్
యువగళం పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేరుస్తాన్న మంత్రి లోకేశ్ - ఆదోని టీడీపీ నాయకులతో మందగిరిలో సమావేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 10:00 AM IST
High Court Bench In Kurnool : కర్నూలులో 90 రోజుల్లో హైకోర్టు బెంచ్ను ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు. ఆదోని శివార్లలోని మందగిరి ప్రాంతంలో బుధవారం జరిగిన ఆదోని టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. అవిభక్త కర్నూలు జిల్లాలో 45 రోజుల పాటు నిర్వహించిన 'యువగళం' పాదయాత్రలో తాను ఇచ్చిన హామీలన్నీ గుర్తున్నాయని, వాటి వివరాలను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలిస్తూ, ప్రతి హామీని నెరవేర్చే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కర్నూలుకు పరిశ్రమలను తీసుకురావడానికి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ. భరత్ చురుగ్గా కృషి చేస్తున్నారని, ఒకప్పుడు 'రెండవ ముంబయి'గా పేరున్న ఆదోనిలో కొత్త పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులు రాబోతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. 'డ్రోన్ సిటీ'ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని, గురువారం నాడు టాటా సోలార్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన జరగనుందని ఆయన వెల్లడించారు. "కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో జొన్నగిరికి బంగారు శుద్ధి కర్మాగారం (gold processing plant) రాగా, వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో బ్రహ్మణి స్టీల్ కుంభకోణం జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం రాయలసీమలో ఉద్యానవన పంటల కేంద్రం (horticulture hub) ఏర్పాటు చేస్తే, వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఈ ప్రాంతం రక్తపాతాన్ని చూసింది. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, ఐదవ తరం యుద్ధ విమానాల తయారీ కేంద్రాలను ఇక్కడికి తీసుకురావడం కూటమి ప్రభుత్వ ఘనత" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
గత ప్రభుత్వ విధ్వంసం : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన విధ్వంసం గురించి ప్రజలకు వివరించాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ పార్టీ కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. రాయలసీమ రైతులకు అత్యంత కీలకమైన డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పరికరాలపై 90% రాయితీని వారు రద్దు చేశారు. అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు కొట్టుకుపోయి ప్రాణనష్టం జరిగినప్పుడు, వారు బాధితులను పరామర్శించలేదు కదా కనీసం పరిహారం కూడా అందించలేదు. అమర రాజా, జాకీ వంటి కంపెనీలను రాష్ట్ర అభివృద్ధి వైపు సాగకుండా వారు తరిమికొట్టారని ఆయన అన్నారు.
కర్నూలు జిల్లా ఆదోని నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యకర్తలు, నేతలతో సమన్వయ సమావేశంలో పాల్గొని ప్రసంగించాను. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి టీచర్లంటే కోపం. అందుకే పారదర్శకంగా నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీపై లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. నేను టెన్త్ తప్పిన బ్యాచ్ కాదు. స్టాన్ ఫోర్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ ని.… pic.twitter.com/o9ePaw410F— Lokesh Nara (@naralokesh) July 29, 2026
జగన్కు సవాల్ విసిరిన లోకేశ్ :
- "DSC అంశంపై చర్చకు ఆహ్వానిస్తే జగన్ స్వయంగా రారు, బదులుగా తన అనుచరుల చేత ప్రకటనలు చేయిస్తారు. మేము 'పదో తరగతిలో ఫెయిల్ అయిన' బ్యాచ్ కాదు, 'స్టాన్ఫోర్డ్లో చదువుకున్న' బ్యాచ్. జగన్, నేను మీకు మరోసారి సవాలు విసురుతున్నాను తేదీ, సమయం చెప్పండి. DSC అంశం, గ్రూప్-1 కుంభకోణం, క్వార్టర్ బాటిల్ మద్యం కుంభకోణంపై మనం చర్చిద్దాం" అని ఆయన అన్నారు.
- ప్రజా సంక్షేమం కోసం టీడీపీకి అనేక విభాగాలు ఉంటే, ఆ 'సైకో పార్టీ'కి గొడ్డళ్లు, దూషణల కోసం ప్రత్యేక విభాగాలు ఉన్నాయని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎద్దేవా చేశారు. తప్పుడు ప్రచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడం వారికి అలవాటుగా మారిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
- రాష్ట్రాన్ని తిరిగి సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి కూటమి మరో మూడు పర్యాయాలు వరుసగా గెలవాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.
- కర్నూలుకు సుమారు రూ.50,000 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉందని మంత్రి టీజీ. భరత్ ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ మీనాక్షి నాయుడు, రాయలసీమ కోఆర్డినేటర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఆదోని పరిశీలకులు కేశవ రెడ్డి, జిల్లా అధ్యక్షుడు కృష్ణమ్మ, కర్నూలు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ ప్రధాన కార్యదర్శి నాగరాజు యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
పిల్లలతో ఫొటోలు దిగిన లోకేశ్ : మంత్రి లోకేశ్తో ఫొటో దిగాలనే తమ కోరికను ఇద్దరు పిల్లలు 'X' (ట్విట్టర్) వేదికగా తెలియజేయగా, ఆయన అదే రోజు సాయంత్రం వారిని కలిసి వారితో ఫొటో దిగారు. కౌతాళం మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు సురేశ్ నాయుడు పిల్లలైన సహస్ర ఆద్య, జయస్కంద బుధవారం ఉదయం ఒక సందేశాన్ని పోస్ట్ చేస్తూ "నారా లోకేశ్, మీరు ఆదోనిని సందర్శిస్తున్నారు కదా, మేము మీతో ఫోటో దిగాలనుకుంటున్నాము.దయచేసి మాకు ఆ అవకాశం ఇస్తారా?" అని అడిగారు. వారి అభ్యర్థనకు సానుకూలంగా స్పందించిన ఆయన, ఆ సాయంత్రం తాను ఆదోనికి వచ్చినప్పుడు తనను కలవాల్సిందిగా వారిని ఆహ్వానించి, వారితో ఫొటో దిగి ఆ పిల్లలకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించారు.
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