పొదుపు చర్యలు - మంత్రి లోకేశ్తో పాటు పాటిస్తున్న మంత్రులు
కాన్వాయ్ సగానికి కుదించాలని భద్రతా సిబ్బందికి లోకేశ్ ఆదేశాలు- రెండు వాహనాలకే పరిమితమైన లోకేశ్ కాన్వాయ్ - సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో లోకేశ్తో అల్పాహార విందు- ఒక్కో వాహనంలోనే వచ్చిన మంత్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 12:00 PM IST
Minister Nara Lokesh Canvoy Reduced : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో దేశ ప్రజలకు పొదుపు చర్యలు పాటించాలని సూచించిన మోదీ, స్వయంగా తాను పాటిస్తున్నారు. ఆ స్ఫూర్తిని రాష్ట్రంలోనూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తరహాలోనే మంత్రి లోకేశ్తో పాటు ఇతర మంత్రులంతా పొదుపు చర్యలు పాటిస్తున్నారు. మంత్రులు తమ కాన్వాయ్ను కుదించుకున్నారు.
4 వాహనాలకే పరిమితమైన సీఎం కాన్వాయ్: ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన కాన్వాయ్లోని వాహనాలను కుదించారు. కేవలం 4 వాహనాలకే సీఎం చంద్రబాబు కాన్వాయ్ పరిమితమైంది. గతంలో ముఖ్యమంత్రి కాన్వాయ్లో 12 వాహనాల ఉండేవి. పైలెట్, ఎస్కార్ట్ వాహనాలు లేకుండానే ముఖ్యమంత్రి సచివాలయానికి వెళ్లారు. 2 వాహనాల ఎన్ఎస్జీ భద్రత, ఎస్కార్ట్ సాయంతో ఇంటి నుంచి సచివాలయానికి సీఎం బయల్దేరి వెళ్లారు.
భద్రతా సిబ్బందికి మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశాలు: జడ్ కేటగిరి భద్రతలో ఉన్న మంత్రి నారా లోకేశ్ తన వాహనశ్రేణిని కుదించుకోవాలని నిర్ణయించారు. తమ కాన్వాయ్ని సగానికి కుదించాలని భద్రతా సిబ్బందికి లోకేశ్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దీంతో లోకేశ్ కాన్వాయ్ 2 వాహనాలకే పరిమితం అయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించే సీఆర్పీఎఫ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే జడ్ భద్రతలో ఉన్న లోకేశ్కు నిబంధనల ప్రకారం తగినన్ని వాహనాలు ఉండాలి. భద్రతా సిబ్బంది మొత్తానికి ఒకే మినీ వ్యాన్ ఏర్పాటు చేశారు. 4 నుంచి 2 వాహనాలకు లోకేశ్ కాన్వాయ్ కుదించారు.
ఒక్కో వాహనంలోనే విందుకు వచ్చిన మంత్రులు : సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో లోకేశ్తో అల్పాహార విందుకు పలువులు మంత్రులు హాజరు అయ్యారు. మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఎస్కార్ట్ వాహనం కూడా లేకుండానే వచ్చారు. మంత్రులు అనిత, గుమ్మడి సంధ్యారాణి, సవిత, కొల్లు రవీంద్ర, పార్ఠసారధి, మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయ స్వామి, పయ్యావుల కేశవ్ తదితరులు ఎస్కార్ట్ కాకుండా ఒక్కో వాహనంలోనే సీఎం క్యాంపు కార్యాలయానికి వచ్చారు.
వాహన శ్రేణిని తగ్గిస్తూ మంత్రి నిర్ణయం : మంత్రి నారాయణ కూడా తన కాన్వాయ్ను కుదించుకున్నారు. గతంలో మంత్రి నారాయణకు సొంత కారుతో పాటు కాన్వాయ్లో మరో 4 వాహనాలు ఉండేవి. ప్రస్తుతం తన వాహన శ్రేణిలోనీ 2 వాహనాలు తగ్గిస్తూ నారాయణ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నేటి నుంచి మంత్రి నాారాయణ కాన్వాయ్ 50 శాతం తగ్గింది. కేవలం 2 వాహనాలతోనే సీఎం క్యాంపు ఆఫీసుకు చేరుకున్నారు.
వాహనాల సంఖ్యను సగానికి కుదించాలని నిర్ణయం : ఈ నేపథ్యంలోనే జిల్లా పర్యటనల్లో కాన్యాయ్లో వాహనాల సంఖ్యను 50 శాతం మేర తగ్గించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. డీజీపీ, ఇంటలిజెన్స్ చీఫ్తో జరిగిన సమావేశంలో ఈ మేరకు ఆయన వారికి స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చారు. మంత్రులు, ఇతర వీఐపీలు సైతం సాధ్యమైనంత తక్కువ వాహనాలు వినియోగించేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. 50 శాతం వాహనాల తగ్గింపు అన్ని స్థాయిల్లోనూ అమలు అయ్యేలా చూడాలని తేల్చి చెప్పారు. దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని సీఎం అన్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తన కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను 50 శాతం కుదించాలని భద్రతా సిబ్బందికి ఆదేశాలిచ్చారు. జిల్లా పర్యటనల్లోను కూడా వాహన శ్రేణిలోని వాహనాల సంఖ్యను సగానికి కుదించాలని నిర్ణయించారు.
ఎంఎస్ఎంఈల ఏర్పాటుకు అవసరమైన అనుమతులు ఆన్లైన్ ద్వారా అందిస్తాం: మంత్రి లోకేశ్
పొదుపు మంత్రం వాహన శ్రేణి కుదింపు - తగ్గింపు అన్ని స్థాయిల్లోనూ అమలు అయ్యేలా చూడాలన్న సీఎం