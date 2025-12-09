ETV Bharat / state

అమెరికాలో మంత్రి లోకేశ్‌ పర్యటన - ప్రముఖ కంపెనీల సీఈవోలతో భేటీ

అమెరికాలో మంత్రి లోకేశ్‌ పర్యటన - రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆకర్షించటమే లక్ష్యంగా వరుస భేటీలు - ఓప్స్ ర్యాంప్ సీఈవో వర్మతో భేటీ అయిన మంత్రి

Minister Lokesh America Tour Updates
Minister Lokesh America Tour Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 5:29 PM IST

Minister Lokesh Meets Ceos of Leading Companies: అమెరికాలో మంత్రి నారా లోకేశ్​ పర్యటిస్తున్నారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆకర్షించటమే లక్ష్యంగా వివిధ సంస్థలతో లోకేశ్ వరుస భేటీలు నిర్వహించారు. ఐటీ మౌలిక సదుపాయాలకు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. ఓప్స్ ర్యాంప్ సీఈవో వర్మతో మంత్రి లోకేశ్​ భేటీ అయ్యారు. అమరావతిలో డిజైన్, ఇన్నోవేషన్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరారు. ఆటో డెస్క్ చీఫ్ టెక్నాలజిస్ట్ దేవ్ పటేల్​తో భేటీ అయ్యారు. ఏపీలో యూఎస్ పెట్టుబడులకు సహకారం అందించాలని లోకేశ్ కోరారు.

ప్రతినిధులతో వరుసగా 12 భేటీలు: అమెరికా పర్యటన రెండో రోజులో భాగంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులతో వరుసగా 12 భేటీలు నిర్వహించారు. అంతర్జాతీయస్థాయి వెంచర్ క్యాపిటల్ సంస్థ సెలెస్టా వీసీ మేనేజింగ్ పార్ట్​నర్ అరుణ్ కుమార్​తో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జరిగిన భేటీలో డీప్ టెక్ ఇన్నోవేషన్ హబ్​ను ఏపీలో ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. సెమీ కండక్టర్, ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని సూచించారు. తాము ప్రధానంగా యూఎస్, ఇండియా, ఇజ్రాయెల్, ఆగ్నేయాసియా దేశాలపై దృష్టి సారిస్తున్నట్లు అరుణ్ కుమార్ తెలిపారు.

ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. క్రియేటివ్ ల్యాండ్ ఆసియా ఫౌండర్ సజన్ రాజ్ కురుప్, సీనియర్ పార్టనర్ ఇయాంగ్ కాపింగ్, ప్రముఖ అమెరికన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్, స్కీన్ రైటర్ చిక్ రసెల్ తోనూ లోకేశ్ భేటీలు కొనసాగాయి. భారతదేశంలో తొలి ట్రాన్స్ మీడియా ఎంటర్ టైన్ మెంట్ సిటీ క్రియేటర్ ల్యాండ్ ను అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయడానికి గత ఏడాది మే 4న క్రియేటివ్ ల్యాండ్ ఆసియా సంస్థ ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను క్రియేటివ్ ఎకానమీ, టూరిజం, డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్స్ లో గ్లోబల్ హబ్ గా తీర్చిదిద్దాలన్నది తమ లక్ష్యమని మంత్రి వారికి వివరించారు. ఇందులో భాగంగా అమరావతిలో ఏఐ-ఆధారిత వర్చువల్ స్టూడియోలు, లీనమయ్యే ఏఆర్​వీఆర్ థీమ్ పార్కులు, ప్రపంచ సహ ఉత్పత్తి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసి అత్యాధునిక ట్రాన్స్‌మీడియా నగరంగా తీర్చిదిద్దాలని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

1.5 లక్షల ఉద్యోగాలకు అవకాశం: గతంలో చేసుకున్న ఒప్పందం మేరకు క్రియేటర్ ల్యాండ్ ప్రాజెక్ట్ –అమరావతిని సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రారంభించి, లక్ష్యసాధనకు సహకారం అందించాలని కోరారు. ఆ ఎంవోయూ మేరకు 24 నెలల్లో ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామని సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు సజన్ రాజ్ కురుప్ తెలిపారు. అది పూర్తయితే రూ.10,000 కోట్ల వరకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమేగాక, యువతకు 1.5 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించే అవకాశం లభిస్తుందని తెలిపారు.

ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామన్న వర్మ: ఏపీలో స్మార్ట్ సిటీలు, డిజిటల్ గవర్నెన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ క్లస్టర్‌ల కోసం ఐటీ మౌలిక సదుపాయాల ఆధునీకరణకు మద్దతు ఇవ్వాలని ఓప్స్ ర్యాంప్ సీఈవో వర్మ కూనపునేనిని లోకేశ్​ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏఐ ఓప్స్ శిక్షణ, ఇంటర్న్ షిప్​లు, ఆర్ అండ్ డీ సహకారం కోసం ఏపీ టెక్ అకడమియాతో భాగస్వామ్యం వహించాలని సూచించారు. స్కేలబుల్ సాస్​ మోడల్స్ ద్వారా ఐటీ కార్యకలాపాల నిర్వహణతోపాటు ఏపీలో ఎస్​ఎంఈలు, స్టార్టప్‌లను ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరారు. దానికి బదులిస్తూ ఏపీ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని వర్మ తెలిపారు.

ఎంటర్ టైన్ మెంట్ సాఫ్ట్ వేర్, 3డి డిజైన్, ఇంజనీరింగ్ రంగాల్లో పేరెన్నికగన్న ఆటో డెస్క్ సంస్థ చీఫ్ టెక్నాలజిస్ట్ దేవ్ పటేల్, సీనియర్ డైరెక్టర్ అల్లిసన్ రోస్​తో లోకేశ్​ భేటీ అయి అమరావతిలో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ (జీసీసీ) ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటగా బీఐఎం సాంకేతికతతో రూపుదిద్దుకుంటున్న రాజధాని నగరం అమరావతి అని లోకేశ్ ప్రతినిధులకు వివరించారు.

సాంకేతిక సహకారమివ్వాలన్న లోకేశ్: ఆటోడెస్క్ ఇన్‌ఫ్రావర్క్స్, బీఐఎం 360ని ఉపయోగించి అమరావతిలో డిజిటల్ ట్విన్ ఏర్పాటుకు సహకరించాలని, డిజైన్​, ఇన్నోవేషన్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. తద్వారా డిజిటల్ ఫ్యాబ్రికేషన్, సస్టయినబుల్ డిజైన్​లో సర్టిఫైడ్ శిక్షణ, ఫ్యాకల్టీ అభివృద్ధి, పరిశోధనలకు అవకాశం ఏర్పడుతుందని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని తీర ప్రాంతంలో తుపానులను తట్టుకుని నిలబడేలా భవనాల నిర్మాణానికి అవసరమైన మాస్టర్ ప్లాన్ల రూపకల్పన కోసం ఆటోడెస్క్ సీఎఫ్​డీ (కంప్యూటేషనల్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్) సాంకేతిక సహకారాన్ని అందించాల్సిందిగా లోకేశ్ కోరారు.

ప్రతిపాదనలపై సంస్థ ఉన్నతస్థాయి బృందంతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆటో డెస్క్ చీఫ్ టెక్నాలజిస్ట్ దేవ్ పటేల్ హామీ ఇచ్చారు. క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ సేవల్లో పేరెన్నికగన్న జడ్ స్కాలర్ సీఈవో జే చౌదరితోనూ లోకేశ్ భేటీ కొనసాగింది. డేటా సిటీగా అవతరిస్తున్న విశాఖలో ఏఐ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ మౌలిక సదుపాయాలకు ఉపయోగపడేలా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోసం ఆర్ అండ్ డీ సెంటర్, డెవలప్​మెంట్ సెంటర్​ను ఏర్పాటు చేయాలని లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలపై సంస్థ సహచర బృందంతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని జడ్ స్కాలర్ సీఈవో జే చౌదరి తెలిపారు.

పెట్టుబడులకు ఏపీలో విస్తృత అవకాశాలు: శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో కాన్సులేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (సీజీఐ) శ్రీకర్ రెడ్డితో మంత్రి నారా లోకేశ్ మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయి ఏపీలో అమలుచేస్తున్న ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రెండ్లీ విధానాలు వివరించారు. ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్, షిప్‌బిల్డింగ్, పోర్ట్ కార్యకలాపాలు, పారిశ్రామిక పార్కులు, వాణిజ్య రియల్ ఎస్టేట్, డేటా సెంటర్లు, రోబోటిక్స్, యంత్రాల తయారీ, హార్డ్‌వేర్, రైలు విడిభాగాల తయారీ, ఫార్మాస్యూటికల్స్, వైద్యం, పరిశోధన రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఆంధ్రప్రదేశ్​లో విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని వివరించారు.

అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వంటి ప్రపంచస్థాయి సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందంజలో ఉందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతల్లో యువతకు ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరించి ఉన్న తెలుగు డయాస్పోరా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి దోహదపడుతోందని లోకేశ్ వివరించారు.

ఎలక్ట్రోలైజర్, ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కాంట్రాక్ట్ సేవలు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన ఎలక్ట్రోలైజర్‌లను తయారుచేసే అంతర్జాతీయ సంస్థ ఓమియం ఛీఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ చొక్కలింగం కరుప్పయ్యతో సమావేశమైన లోకేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కృష్ణపట్నం ఇండస్ట్రియల్ జోన్​లో ఎలక్ట్రోలైజర్ తయారీ కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఏపీలో సౌరపవన సామర్థ్యంతో నడిచే పైలట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్లను సహ అభివృద్ధి చేయడంతోపాటు సరఫరా పరిశ్రమలు, రవాణా, అమ్మోనియా ఉత్పత్తి రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని ఓమియం సీఎస్ టీఓ చొక్కలింగం హామీ ఇచ్చారు. కాన్వా ఛీఫ్ కస్టమర్ సక్సెస్ ఆఫీసర్ రోబ్ గిగిలియో, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ విభాగాధిపతి జాసన్ విల్ మాట్​లతో జరిగిన భేటీలో అమరావతి క్రియేటర్ ల్యాండ్ ప్రాజెక్టులో శిక్షణ, నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి క్రియేటివ్ ల్యాండ్ ఆసియాతో కలిసి పనిచేయాలని లోకేశ్ కోరారు.

దాంతో తమ సంస్థ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్​లతో చర్చించి ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలపై నిర్ణయం తీసుకుంటామనే హామీ లభించింది. ఏఎండీ సంస్థ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ విభాగం) వంశీ బొప్పనతో సమావేశమైన లోకేశ్ ఏపీలోని ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్లు శ్రీసిటీ, కొప్పర్తిలో అసెంబ్లింగ్, టెస్టింగ్, ప్యాకేజింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేసి, సప్లయ్ చెయిన్​లో భాగస్వామ్యం వహించాలని కోరారు.

ఓపెన్ ఏఐ చీఫ్​తో లోకేశ్ భేటీ: పర్యటనలో చివరగా ఓపెన్ ఏఐ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ శ్రీనివాస్ నారాయణన్​తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. ప్రతీ కుటుంబంలో ఒక ఏఐ ఆధారిత సభ్యుడు అనే లక్ష్య సాధనకు అవసరమైన నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం కలిసి పనిచేయాలని కోరారు. తొలిదశలో ఏపీలోని అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులు, పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉచిత చాట్ జీపీటీ అందించాలని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఏపీలో ఏఐ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. డేటా సెంటర్ హబ్​గా మారుతున్న ఏపీని ఓపెన్ ఏఐ డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాలకు ఎంపిక చేసుకోవాలని కోరారు. దీనికి స్పందిస్తూ ఉన్నతస్థాయి ప్రతినిధి బృందంతో చర్చిస్తామని శ్రీనివాస్ నారాయణన్ తెలిపారు.

