'రెడ్ బుక్లో కేవలం మూడు పేజీలే అయ్యాయి - ఇంకా చాలా ఉన్నాయి'
రాజమహేంద్రవరంలో పట్టణ నియోజకవర్గ కార్యకర్తల సమావేశంలో మంత్రి లోకేశ్ - వచ్చే 15 ఏళ్ల వరకు కూటమి కలిసికట్టుగానే పోటీ చేస్తుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 9:46 AM IST
Minister Nara Lokesh About Red Book: ‘ఎంత మంచి సినిమా అయినా అందులో చిన్న విలన్ ఉంటాడు. అలాగే మనకు కూడా ఓ విలన్ ఉన్నాడు. ఆయన వస్తే అరెస్టు చేస్తారట. మన నాయకుడిని జైల్లో వేసి ఏం చేయగలిగారు. ఇప్పుడు ఆయన బెదిరింపులకు మనం భయపడాలా? ఆయన కంటే ముందు ఇలాగే మాట్లాడిన వారి పరిస్థితి ఇప్పుడేమైందో గుర్తు తెచ్చుకోండి’ అని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. నిన్న (శుక్రవారం) రాజమహేంద్రవరంలో పట్టణ నియోజకవర్గ కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ‘ఈ మధ్య వారు ఎగిరెగిరి వస్తున్నారు. రప్పా రప్పా అంటున్నారు. మేం రెండు రప్పాలిస్తాం. రెడ్ బుక్లో కేవలం మూడు పేజీలే అయ్యాయి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఎవరికి ఎప్పుడు ముహూర్తం పెట్టాలో నాకు బాగా తెలుసు’ అంటూ లోకేశ్ హెచ్చరించారు. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిని కూటమి ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టదని ఆయన అన్నారు.
సొంతవారితోనూ అంతే పోరాడాను: ‘జగన్తో ఎంత పోరాడానో పార్టీలో సంస్కరణలు తీసుకురావడానికి సొంత వారితోను కూడా అంతే పోరాడాను. మారిన కాలానికి అనుగుణంగా మార్పులు తీసుకొస్తున్నాం. ఈరోజుకు కూడా నేను చంద్రబాబు నాయుడితో పోరాడతా. కానీ ఆయన ఒక్కసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని తలవంచి దాన్ని అమలు చేసే వ్యక్తిని నేను’ అని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రానికి చంద్రబాబే బ్రాండ్: “టీడీపీ కార్యకర్తలందరూ మా కుటుంబ సభ్యులతో సమానం. అంజిరెడ్డి తాత, మంజుల, తోట చంద్రయ్య నాకు స్ఫూర్తి. ఫ్యాక్షన్ దాడిలో మరణించిన చంద్రయ్య కుమారుడికి మేము ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇచ్చాం. చంద్రబాబు రాష్ట్రానికి ఒక బ్రాండ్. కుప్పం, హిందూపురం నియోజకవర్గాలు టీడీపీకి కంచుకోటలు. ఇప్పుడు మంగళగిరి, రాజమహేంద్రవరం నియోజకవర్గాలను కూడా కంచుకోటలుగా మార్చి చరిత్రను తిరగరాయాలి.
కూటమి కలిసికట్టుగానే కొనసాగుతుంది: మంగళగిరి నియోజకవర్గంతో పోటీ పడతామన్న ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ విసిరిన సవాలును నేను స్వీకరిస్తున్నాను. కష్టకాలంలో ఆదిరెడ్డి కుటుంబం మాకు అండగా నిలిచింది. మేము కూడా వారికి ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటాం. రాబోయే 15 సంవత్సరాల పాటు కూటమి కలిసికట్టుగానే పోటీ చేస్తుంది. ఈ పొత్తు ఇలానే కొనసాగుతుంది,” అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అనంతరం పార్టీలో బాగా పనిచేసిన కార్యకర్తలకు ధ్రువపత్రాలు ఇచ్చారు. అందరితో కలిసి ఫొటోలు దిగి వారిని ఉత్సహపరిచారు. ఈ కార్యక్రమంలో జోనల్ కో ఆర్డినేటర్ సుజయ కృష్ణరంగారావు, నగర ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, రుడా ఛైర్మన్ బొడ్డు వెంకటరమణ చౌదరి, నియోజకవర్గ పరిశీలకులు వెంకటకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మరోవైపు 'రెడ్ బుక్' కోసం పోలీసులు పని చేస్తే తప్పేముందని మంత్రి లోకేశ్ ప్రశ్నించారు. చట్టవిరుద్దంగా వ్యవహరించిన వారిని రెడ్ బుక్లో చేరుస్తామని తాను గతంలోనే చెప్పానని ఆయన అన్నారు. రాష్ట్రంలో రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం పోయి అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగం అమలు అవుతోందని, ఇప్పుడు పోలీసులు చట్ట ప్రకారం పని చేస్తున్నారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రెడ్ బుక్ దెబ్బకు ఒకరికి గుండెపోటు వస్తే, మరొకరు చెయ్యి విరకొట్టుకున్నారని లోకేశ్ ఎద్దేవా చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ కుట్రల పట్ల ప్రభుత్వంతో ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. కుల, మత, ప్రాంతీయ విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టడంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆరితేరారని మండిపడ్డారు.
విజనరీ, ప్రిజనరీకి తేడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారని విజనరీ భవిష్యత్తు తరాలు గురించి ఆలోచించి ఇప్పటి నుంచే కార్యాచరణ రూపొందిస్తారని లోకేశ్ చెప్పారు. నాడు కంప్యూటర్లు అన్నం పెడతాయా అని విమర్శించిన వాళ్లు ఉన్నారని ఆయన గతంలో గుర్తు చేశారు. 1990వ దశకంలో చంద్రబాబు ఏం చేశారో ఇప్పుడు చాలా మంది సమీక్షిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. ప్రిజనరీ చూపు ఎప్పుడు జైలు వైపు, విధ్వంసం వైపే ఉంటుంది కాబట్టి పీ 4 ఫలాలు తెలియవని ఎద్దేవా చేశారు.
