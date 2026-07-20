ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు తీపికబురు - పౌష్టికాహారం కోసం త్వరలో 'స్టీమ్ రైస్'
మంగళగిరి మండలంలో అక్షయపాత్రను సందర్శించిన మంత్రి నాదెండ్ల - వీలైనంత త్వరగా స్టీమ్ రైస్ అందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామన్న మంత్రి - స్టీమ్ రైస్ అందించేందుకు ఇప్పటికే కేంద్రంతో మాట్లాడామని చెప్పిన మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 3:08 PM IST
Minister Nadendla visits Akshaya Patra in Mangalagiri : ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించేందుకు త్వరలోనే స్టీమ్ రైస్ అందిస్తామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని అక్షయపాత్రను మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ సందర్శించారు. పాఠశాల విద్యార్థులకు సరఫరా చేసే మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పరిశీలించారు. విద్యార్థులకు అందించే అన్నం ఎందుకు ముద్దగా వస్తోందని అక్షయ పాత్ర ప్రతినిధులను మంత్రి ప్రశ్నించారు. కొత్త బియ్యం సరఫరా చేయడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తోందని మంత్రికి సిబ్బంది వివరించారు. అక్షయపాత్రకు ఎలాంటి బియ్యం సరఫరా చేస్తున్నామో వెంటనే వివరాలు ఇవ్వాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
"ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న మన బిడ్డలకు పౌష్టికాహారం అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నాం. అందులో అక్షయ పాత్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహాయంతోపాటు వారు సైతం స్వచ్ఛంద సంస్థగా ఏర్పడి సమాజానికి ఉపయోగపడేవిధంగా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అన్నం సరిగ్గా ఉడకలేదని, ముద్దగా మారిందని ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ఇక్కడ పర్యటించాం. దీంతో సమస్యలను తెలుసుకున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 63 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పౌష్టికాహారం ఇస్తాం. అందులో భాగంగా విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించేందుకు త్వరలోనే స్టీమ్ రైస్ అందిస్తాం." - నాదెండ్ల మనోహర్, మంత్రి
విద్యార్థులకు 500 కోట్ల భోజనాలు : ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, విద్యాసంస్థల్లో నాణ్యమైన పౌష్టికాహారాన్ని అందించడంలో అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ విశేష సేవలను అందిస్తోంది. ఈ సంస్థ 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని, ఇప్పటివరకు 500 కోట్ల భోజనాలను విద్యార్థులకు వితరణ చేసి అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా దేశవ్యాప్తంగా అనేక పాఠశాలలకు, విద్యా సంస్థలకు ఇది మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందిస్తోంది.
అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ 25 ఏళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలల విద్యార్థులకు 500 కోట్ల (5 బిలియన్) భోజనాలు అందించే అరుదైన మైలురాయికి చేరింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం పోషణ్ పథకంలో భాగంగా ఈ ఏడాది మార్చి 17న దిల్లీలో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి రాష్ట్రపతి నుంచి గౌరవ ఆహ్వానం వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
అక్షయ పాత్ర ప్రస్థానం ఇలా : పిల్లల ఆకలి తీర్చి పాఠశాలలకు హాజరు పెంచడం లక్ష్యంగా బెంగళూరులో 2000 సంవత్సరంలో 1,500 మంది పిల్లలతో అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ ప్రస్థానం ప్రారంభం అయ్యింది. స్వచ్ఛంద పాఠశాల భోజన కార్యక్రమంతో 16 రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో 23.50 లక్షల మంది పిల్లలకు నిత్యం పోషకాహారం అందిస్తోంది. 2024 ఏప్రిల్ 2న న్యూయార్క్లోని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యాలయంలో 400 కోట్ల భోజనాలు మైలురాయి వేడుక జరగగా ఈ ఏడాది మార్చి 17న 500 కోట్ల భోజనాల వేడుక దిల్లీలో రాష్ట్రపతి సమక్షంలో జరిగింది.
'అక్షయ పాత్ర' అంటే? : 'అక్షయ పాత్ర' అంటే ఎన్నటికీ తరగనిది లేదా నాశనం కానిది అని అర్థం. హిందూ పురాణాలలో, ఇది ద్రౌపదికి సూర్య భగవానుడు లేదా శ్రీకృష్ణుడు ప్రసాదించిన అద్భుతమైన పాత్ర. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎంత మందికి భోజనం పెట్టినప్పటికీ, ద్రౌపది భోజనం చేసి కడిగి బోర్లించే వరకు అందులోని ఆహారం ఎప్పటికీ అయిపోదు.
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